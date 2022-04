Kuleba rėžė Vakarų lyderiams: pakaks pasiteisinimų dėl rusiškos naftos, ji pilna mūsų kraujo

Apie tai ministras parašė savo „Twitter“ paskyroje.

„Jei pasaulio lyderiai ir verslo įmonės rimtai nori nutraukti Rusijos karo nusikaltimus, pirmiausia jie turi atimti iš Putino pajamas iš naftos.

Pakanka pasiteisinimų ir pusiau priemonių, kol ukrainiečiai bombarduojami, žudomi, kankinami ir prievartaujami. Rusijos nafta pilna ukrainietiško kraujo. Nustokite ją pirkti“, – „Twitter“ rašo ministras.

If world leaders and businesses are serious about ending Russian war crimes, they must first deprive Putin of oil revenues. Enough excuses and half-measures while Ukrainians are being bombed, killed, tortured, and raped. Russian oil is full of Ukrainian blood. Stop buying it! 1/2