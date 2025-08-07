Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuvos Rinktinė

Turkija – Lietuva tiesiogiai: po 2 kėlinių lietuviai triuškina turkus

2025-08-07 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 18:30

Ketvirtadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susitinka su Turkijos komanda. Po dviejų kėlinių lietuvių komanda užtikrintai pirmauja rezultatu 52:31.

Ketvirtadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susitinka su Turkijos komanda. Po dviejų kėlinių lietuvių komanda užtikrintai pirmauja rezultatu 52:31.

REKLAMA
5

Panevėžyje vykusiose pirmosiose kontrolinėse rungtynėse Lietuva 89:68 be didesnio vargo palaužė Estijos krepšininkus. Rezultatyviausias komandoje buvo Rokas Jokubaitis, pelnęs 12 taškų.

Rungtynių eiga

Susitikime su turkais lietuviai startavo geriau: tritaškį smeigė Margiris Normantas, du taškus pridėjo Marekas Blaževičius, tiesa, turkai turėjo atsaką – 4:5. Skirtumą augino Gytis Radzevičius su Tadu Sedekerskiu (12:4),o po Igno Sargiūno tolimo šūvio rinktines skyrė dviženklis taškų skaičius – 15:4. Skirtumas po truputį tirpo (12:19), bet po pirmo kėlinio Lietuva pirmavo 21:12.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stabilizuoti situaciją lietuviams pavyko (24:15), o situaciją toliau kontroliavo mūsiškiai – 28:17. T.Sedekerskis ir D.Sirvydis pataikė po tritaškį, atsakė ir Onuralpas Bitimas, bet turkus tai menkai gelbėjo – 27:39. Ą.Tubelis pranašumą vertė triuškinamu (47:27), o po pirmosios mačo dalies Lietuva dominavo – 52:31, rašo krepšinis.net.

REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūčio 10 d. R. Kurtinaičio auklėtiniai Kauno Žalgirio arenoje susitiks su Sakartvelu. Šią akistatą, kaip ir visus kitus Lietuvos rinktinės mačus, galėsite stebėti per TV3 ir portale tv3.lt.

REKLAMA

Kitų Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis: 

Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas 

Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva 

Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija 

Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija 

Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija 

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.t, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis: kur ir kada stebėti? (33)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų