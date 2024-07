Kryčio anatomija: Bidenas perduoda estafetę

„Žiūrėkite, aš laikau save ne kažkuo kitu, o tiltu“, – 2020 m. kovo mėnesį per rinkimų kampanijos renginį pareiškė J. Bidenas.

„Už manęs stovi ištisa lyderių karta. Jie yra šios šalies ateitis“, – pažymėjo J. Bidenas, kuris vėliau nugalėjo D. Trumpą, tačiau respublikonas nesutiko su savo pralaimėjimu.

Tai buvo laikoma pagrindine jo misija – išstumti D. Trumpą iš Baltųjų rūmų ir po vienos kadencijos elegantiškai pasitraukti.

J. Bidenas, kuriam dabar 81-eri, išties ir bus vienos kadencijos prezidentas, tačiau tokiu bus tapęs audringomis sąlygomis: ilgai tvyrojęs susirūpinimas dėl jo amžiaus ir kognityvinių sugebėjimų pakišo jam koją, kai jis visgi nusprendė siekti antros kadencijos.

Pasiduodamas intensyviam ir stiprėjusiam spaudimui, sekmadienį J. Bidenas paskelbė atsisakantis užmojų dar kartą mesti iššūkį D. Trumpui lapkričio mėnesį. Apklausos parodė, kad dauguma žmonių jo paties Demokratų partijoje juto, jog jis yra pernelyg senas vadovauti šaliai dar vieną kadenciją.

Priešinimasis traukimuisi

Esama tendencijos, kad prezidentų partijos patiria pralaimėjimų Kongreso rinkimuose, rengiamuose įpusėjus jų kadencijai, tačiau J. Bidenui ir jo demokratams 2022 m. sekėsi stebėtinai gerai. Būgštavimai, kad demokratai praras daug mandatų, netapo realybe.

Tai iš dalies lėmė amerikiečių pyktis dėl Aukščiausiojo Teismo sprendimo padaryti galą 50 metų galiojusiai federalinei teisei į abortą. Šiame teisme dirba trys nauji konservatyvių pažiūrų teisėjai, kuriuos paskyrė D. Trumpas.

Paskatintas stiprių rezultatų, J. Bidenas po kelių mėnesių paskelbė, kad vis dėlto sieks antros kadencijos.

„Kai prieš ketverius metus siekiau prezidento posto, sakiau, kad kovojame dėl Amerikos sielos. Kova vis dar tęsiasi“, – 2023 m. balandį tvirtino J. Bidenas.

„Kyla klausimas, ar ateinančiais metais turėsime daugiau ar mažiau laisvės. Daugiau ar mažiau teisių“, – paskelbdamas apie savo kandidatūrą 2024 m. rinkimuose nurodė J. Bidenas.

J. Bidenas ir jo partija demokratų pirminiuose rinkimuose neturėjo rimtų varžovų, tačiau kai kurie žmonės partijos gretose niurzgėjo, kad J. Bidenas yra per senas siekti antros kadencijos.

„Ne, aš kalbėjau labai aiškiai. Norėčiau išvysti kartų kaitą“, – teigė Demokratų partijos senatorius iš Ohajo Timas Ryanas.

Apklausos kurį laiką rodė, kad daugybė žmonių laiko J. Bideno amžių problema. Pabaigos pradžia tapo birželio 27 d. Atlantoje surengti debatai su D. Trumpu. 50 mln. žmonių per televizijos ekranus stebėjo blausų prezidento pasirodymą – jam buvo sunku užbaigti sakinius, be to, jis kartais kalbėjo nerišliai.

Iš karto po to pasipylė J. Bidenui adresuoti raginimai trauktis, kurie ėmė skambėti vis garsiau. Suskambo ir perspėjimai, kad J. Bidenas gali neįveikti D. Trumpo ir sugriauti savo palikimą, jei jis primygtinai sieks kandidatuoti ir pralaimės, ir su savimi žemyn nusitempti Demokratų partiją.

J. Bidenas iki pat galo tikino, kad dalyvaus rinkimuose. Penktadienį jis tvirtino, kad kitą savaitę grįš į rinkimų kampaniją. Tačiau sekmadienį platformoje „X“ jis pasidalino politinį žemės drebėjimą sukėlusia žinia. J. Bidenas sakė, kad pasitraukimas atitinka šalies ir jo partijos interesus.