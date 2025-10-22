Kruvinas rusų smūgis Kyjivui: žuvo du žmonės

„Žuvusiųjų sostinėje padaugėjo iki dviejų“, – sakė Tymuras Tkačenka platformoje „Telegram“.
Kiti miesto pareigūnai pranešė apie didelę dronų ataką prieš sostinę.
Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis
Rusijos kariuomenė balistinėmis raketomis atakavo taikinius Ukrainos sostinėje Kyjive, ankstyvą trečiadienio rytą pranešė pareigūnai.
Preliminariais Ukrainos oro pajėgų pranešimais, buvo paleistos mažiausiai keturios raketos. Vienas dpa žurnalistas miesto centre girdėjo apie dešimt sprogimų, daugiausia nuo priešlėktuvinės ugnies.
Kyjivo meras Vitalijus Kličko per „Telegram“ pranešė, kad pietiniame Holosijivskio rajone kilo gaisras. Jis pridūrė, kad raketų nuolaužos taip pat nukrito kituose dviejuose rajonuose ir padegė mažiausiai vieną automobilį.
Karo analitikai svarstė, kad atakos taikinys galėjo būti dvi miesto šiluminės elektrinės.
Atakos Zaporižioje ir Kamianskėje
Pareigūnai pranešė apie papildomus smūgius pietryčių Ukrainoje. Devyni Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai smogė Zaporižios miestui ir padegė kelis gyvenamuosius namus, „Telegrame“ pranešė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Rusijos raketos ir dronai taip pat buvo nukreipti į pramoninį Kamianskės miestą, pranešė Ukrainos oro pajėgos. Iš pradžių nebuvo pranešta apie kokią nors žalą ar aukas.
Elektros tiekimo sutrikimai Izmaile
Anksčiau keli Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai taip pat buvo nukreipti į pietinį Ukrainos uostamiestį Izmailą netoli Rumunijos sienos.
Ukrainos visuomeninis transliuotojas pranešė apie sprogimus ir elektros energijos tiekimo sutrikimus mieste, nors oficialaus patvirtinimo nebuvo.
Dėl tebesitęsiančių Rusijos dronų ir raketų atakų prieš energetikos infrastruktūrą šildymo sezonas Ukrainos miestų centralizuotose sistemose atidėtas.
Oro temperatūrai jau nukritus iki vienženklių skaičių ir krentant dar žemiau, daugelis miestų gyventojų savo būstus gali šildyti tik oro kondicionieriais ir kitokiais elektriniais šildytuvais.
