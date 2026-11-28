Vakarų žiniasklaida ne vienerius metus nuolat skelbia pranešimus apie galimas rimtas V. Putino sveikatos problemas. Daugiausia tokių pranešimų pasirodė 2022 m., Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Vieną iš išsamiausių to meto tyrimų balandį paskelbė Rusijos opozicinis leidinys „Projekt“.
Leidinio žurnalistai išnagrinėjo dokumentus, kuriuose užfiksuoti V. Putino kortežo maršrutai. Nuo to laiko kortežas dar pailgėjo – dabar jį lydi ir mobiliosios oro gynybos grupės. Taip pat buvo išnagrinėti jį lydinčio medicinos personalo dokumentai. Tyrime atkreiptas dėmesys į keletą iškalbingų detalių. V. Putiną reguliariai lydėjo skydliaukės vėžio gydymo specialistas chirurgas Jevgenijus Selivanovas. Tyrimo duomenimis, daugybė gydytojų, įskaitant onkologus ir ausų, nosies bei gerklės ligų specialistus, su V. Putinu praleisdavo gerokai daugiau laiko, nei būtų įprasta teikiant įprastą medicinos priežiūrą.
Tais pačiais metais amerikiečių žurnalas „Newsweek“ pranešė, kad V. Putinas esą 2022 m. pavasarį buvo gydomas nuo pažengusios stadijos vėžio. 2026 m. kovą britų laikraštis „The Independent“ vėl atkreipė dėmesį į V. Putino sveikatą, kai oficialiame Kremliaus kanale „Telegram“ pasirodė vaizdo įrašas, kuriame jis kosėjo ir vis nutraukdavo kalbą norėdamas atsikrenkšti. Netrukus vaizdo įrašas buvo pašalintas.
Oficialioji Maskvos pozicija nesikeičia: V. Putinas yra sveikas, o pranešimai apie jo ligas – ne kas kita kaip prasimanymai. Savaime suprantama, ar tai tiesa, ar ne, niekada nesužinosime. Kaip buvo Boriso Jelcino atveju, Kremlius iki pat galo tvirtins, kad V. Putinas jaučiasi gerai: „Prezidentas tvirtai spaudžia ranką ir dirba su dokumentais.“ Viskas baigsis taip, kaip baigdavosi Sovietų Sąjungoje: iš pradžių tai bus slepiama, ir tik vėliau pripažįstama.
Rusija kuria ilgaamžiškumo infrastruktūrą
Senas sovietinis anekdotas pasakoja apie kolūkio pirmininką, kuriam teko rinktis iš dviejų projektų: statyti tvorą ar kurti komunizmą. Kadangi tvorai nėra lentų, jis pasiūlo iš karto imtis komunizmo kūrimo. Šis anekdotas į galvą atėjo po Vladislavo Rudkos mirties Bogotole, Rusijos Krasnojarsko krašte. Į devintąją dešimtį perkopęs V. Rudko daugelį metų vadovavo vietos chirurgijos skyriui. Kai jam pradėjo kraujuoti virškinamasis traktas, greitosios medicinos pagalbos brigada pasiūlė nuvežti jį į Ačinską. Tačiau tūkstančius panašių operacijų atlikęs V. Rudko atsisakė, nes suprato, kad kelionės neišgyvens.
Bogotole nebuvo kur atlikti operacijos. Chirurgijos skyrius, kuriame jis dirbo daugiau kaip 40 metų, buvo uždarytas – vyko sveikatos priežiūros sistemos „optimizavimas“. Rusijos regioninėje sveikatos apsaugos sistemoje šis terminas įgijo kraupią tiesioginę prasmę: lengviau „optimizuoti“ pacientą iki mirties, nei sutrumpinti kelią iki operacinės. Vietos ligoninės jau seniai tapo rezerviniu išteklių šaltiniu karui prieš Ukrainą.
Tuo metu, kai paprastiems rusams dėl „optimizavimo“ nebesuteikiama galimybė patekti į operacines, Kurčatovo institutas sukaupė pagyvenusių primatų kolekciją ir kartu su Rusijos chirurgijos tyrimų centru įkūrė jų kraujo mėginių biobanką. Instituto prezidento Michailo Kovalčiuko teigimu, jo veisimo patalpose laikoma daugiau kaip 7 tūkst. 22 rūšių beždžionių. Mokslininkai taip pat tiria nuo 18 iki daugiau kaip 30 metų sulaukusius primatus, nagrinėja jų kraujo cheminę sudėtį, kraujagysles, smegenis ir kitus organus.
Pačiame moksliniame tyrime nieko absurdiško nėra. Primatai yra vertingi senėjimo tyrimų modeliai, o biobankai gali padėti nustatyti ligų biologinius žymenis. Ironija slypi tame, kad šie tyrimai paverčiami valstybės politikos dalimi. Rusijos 2027–2029 m. biudžete projektui „Naujosios sveikatos išsaugojimo technologijos“, kuriuo siekiama kurti žmogaus gyvenimo trukmės ilginimo būdus, numatyta beveik 18 mlrd. rublių.
Jaunystės eliksyro paieškos
2025 m. rugsėjį ši manija trumpam atsidūrė tarptautinės žiniasklaidos dėmesio centre. Atsitiktinai įjungtas mikrofonas užfiksavo Pekine vykusį V. Putino ir Xi Jinpingo pokalbį apie organų keitimą, atjauninimą ir net galimybę tapti nemirtingu. Xi Jinpingas užsiminė, kad šiame amžiuje žmonės galėtų gyventi iki 150 metų.
Neaišku, ar V. Putinas ir Xi Jinpingas ilgaamžiškumo klausimus aptarė ir per naujausią susitikimą Šendžene. Tačiau praėjusį mėnesį Marija Voroncova – daugelio teigimu, vyriausioji Rusijos diktatoriaus duktė, – pasakė kalbą Skolkovo vadybos mokyklos forume, kurio metu buvo paskelbta apie steigiamą ilgaamžiškumo laboratoriją.
M. Voroncova pristatė dviem etapais grindžiamą metodiką. Pirmasis iš jų – padėti žmonėms sulaukti jų natūralios gyvenimo trukmės – 85-90 metų. Antrasis – peržengti šią ribą ir, jos žodžiais tariant, pabandyti „apgauti Dievą arba gamtą“. Pats toks iššūkio formulavimas daug ką pasako: Rusijos politinėje kultūroje natūrali gyvenimo riba laikoma ne neišvengiamu gyvenimo faktu, o problema, kurią galima įveikti įdėjus pakankamai pastangų.
Kurčatovo institutui vadovauja 80 metų Michailas Kovalčiukas, priklausantis artimiausiam Kremliaus aplinkos ratui. Jo brolis Jurijus Kovalčiukas – bankininkas ir ilgametis V. Putino bendražygis. Pačiam V. Putinui šiuo metu 74-eri. Todėl Rusijos vadovybės susidomėjimą senstančiais primatais galima suprasti ir be sudėtingų genetinių teorijų: tiksintis biologinis laikrodis kelia kur kas didesnį rūpestį nei bet kokie botokso ūkiai.
Rusijos stačiatikių patriarchui Kirilui (Gundiajevui) neseniai sukako 80 metų. V. Putinas taip skubėjo jį pasveikinti, kad tai padarė keliomis dienomis anksčiau. Daugelis kitų svarbių Rusijos valdančiojo elito atstovų jau seniai perkopė 70 metų ribą. Tarp 14 įtakingiausių pareigūnų ir V. Putino aplinkos žmonių yra 78 metų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, o jauniausias šioje grupėje – 71-erių generolas Valerijus Gerasimovas.
Šis valdantysis elitas naudojasi geriausiomis sveikatos priežiūros paslaugomis, apsauga ir materialine gerove, nors trumpa vyrų gyvenimo trukmė Rusijoje atspindi didelį ankstyvų mirčių skaičių. Vykstant karui prieš Ukrainą, šis atotrūkis tik didėja. Neseniai nutekintų Rusijos statistikos tarnybos „Rosstat“ duomenų analizėje nurodoma, kad užregistruotų Rusijos kariškių mirčių per karą skaičius siekia beveik 700 tūkst.
Iš Rusijos išvyko mažiausiai 650 tūkst. žmonių. Prie šio skaičiaus pridėkime sužeistuosius, neįgaliaisiais tapusius žmones, negimusius vaikus ir demografinę juodąją skylę. Tikslus karo poveikis 2025–2026 m. mirtingumo rodikliams vis dar nėra neaiškus, iš dalies todėl, kad atitinkama statistika slepiama. Tačiau tendencija ir be endoskopo pakankamai akivaizdi.
Žinoma, senėjimą tirti verta. Genų terapija, trimatis biospausdinimas, ksenotransplantacija ir su amžiumi susijusių ligų prevencija galėtų būti naudingi milijonams žmonių. Problema nėra susijusi su senstančiomis beždžionėmis. Ji prasideda tada, kai vieni žmonės skiria milžiniškas sumas ieškoti jaunystės eliksyro sau, o kiti dėl „optimizavimo“ pasmerkiami mirčiai.
Normalioje valstybėje ilgaamžiškumas vertinamas pagal tai, ar paprastas žmogus spėja laiku patekti į operacinę, o ne pagal tai, kiek ilgai vienas iš vadų gali laikytis įsikibęs valdžios arba kiek kosmetinių procedūrų reikia, kad jis atrodytų gyvas. Kremlius turi savąją ilgaamžiškumo programą: uždaryti ligonines, siųsti pacientus į Bogotolą ir leisti milijardus, mėginant apgauti mirtį aukščiausio rango veikėjų labui. Tvorai lentų nėra, tačiau nemirtingumo projektas jau vyksta.
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