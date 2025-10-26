Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kosovui nepavyko išrinkti vyriausybės po kelis mėnesius trunkančios krizės

2025-10-26 16:16 / šaltinis: BNS
Laikinasis Kosovo ministras pirmininkas Albinas Kurti sekmadienį nesugebėjo užsitikrinti pakankamai parlamento paramos vyriausybei suformuoti, taip pagilindamas jau kelis mėnesius trunkančią politinę krizę šalyje.

A. Kurti kairioji partija „Vetevendosje!“ (Savarankiško apsisprendimo judėjimas, VV) surinko tik 56 balsus – mažiau nei 61 vieta, reikalinga vyriausybei, todėl praėjus beveik devyniems mėnesiams po rinkimų šalis liko be gyvybingos administracijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas dabar turės paskelbti premjero kandidatą antram balsavimui parlamente.

Neaišku, ar 50-mečio A. Kurti kandidatūra galėtų būti svarstoma, ar vietoj jos bus pasiūlytas opozicijos kandidatas.

Tačiau jei per antrąjį balsavimą parlamente nepavyks suformuoti aiškios daugumos, jauniausiai Europos šaliai gali tekti surengti dar vienus įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus.

A. Kurti, kuris lieka laikinosios vyriausybės vadovu, prieš pralaimėjimą rinkimuose parlamentui sakė, kad kiekviena diena be naujos administracijos yra „praradimo diena plėtrai, piliečiams, valstybei“.

Jis perspėjo, kad be vyriausybės šaliai gresia nauji rinkimai be biudžeto, o tai gali pakenkti jos gebėjimui finansuoti pagrindines paslaugas, įskaitant pensijas, vaistų tiekimą, policijos ir saugumo tarnybas.

„Šalis be biudžeto yra šalis, kuri negali judėti į priekį“, – pridūrė jis. 

A. Kurti kairiojo sparno partija vasarį rinkimuose laimėjo daugiausiai balsų, tačiau jai nepavyko užsitikrinti pakankamai vietų vyriausybei suformuoti, todėl kilo aršūs ginčai ir atidėlioti svarbūs balsavimai susiskaldžiusiame parlamente.

Vienos iš pagrindinių opozicinių partijų, Kosovo demokratinės lygos (LDK), pirmininkas Lumiras Abdixhiku tiesiogiai apkaltino A. Kurti blokavus „Kosovą aštuonis mėnesius“.

„Regis, artėja neeiliniai rinkimai“, – teigė L. Abdixhiku.

