Kosovas po 57 nesėkmingų mėginimų pagaliau išsirinko parlamento pirmininką

Vasarį vyriausybės vadovo Albino Kurčio VV partija laimėjo parlamento rinkimus, tačiau negavo absoliučios balsų daugumos.
Neturėdamas pirmininko, parlamentas negalėjo pradėti darbo. Be kita ko, negalėjo prisiekti nei nauji ministrai, nei ministras pirmininkas. Dėl to A. Kurtis buvo priverstas kelis mėnesius vadovauti pereinamojo laikotarpio vyriausybei.
Po išrinkimo D. Basha paragino parlamentą bendradarbiauti. „Metas įrodyti, kad, nepaisant politinių nesutarimų, turime drąsos iš išminties bendradarbiauti“, – sakė jis parlamentarams.
Išrinkus parlamento pirmininką, VV partijos dabar laukia vyriausybės formavimas – čia gresia panašūs sunkumai.
Kosovas 2008 m., praėjus beveik dešimtmečiui nuo Kosovo karo, paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos. Tačiau Belgradas nepriklausomybės nepripažįsta. Kosove vis kyla įtampa tarp etninių albanų ir serbų mažumos. Vyriausybei vadovaujant A. Kurčiui, įtampa pastaraisiais metais paaštrėjo.
