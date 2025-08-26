Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kosovas po 57 nesėkmingų mėginimų pagaliau išsirinko parlamento pirmininką

2025-08-26 21:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 21:12

Po 57 nesėkmingų bandymų Kosovas išsirinko naują parlamento pirmininką. Antradienį parlamentas Prištinoje susitarė dėl valdančiosios kairiųjų nacionalistų partijos „Savarankiškas apsisprendimas“ (VV) atstovo Dimalo Bashos kandidatūros. Opozicinių parlamentarų grupė nusprendė atsisakyti ligšiolinio savo boikoto renkant parlamento pirmininką ir balsuoti už VV partijos pasiūlymą. Taip buvo užbaigta kelis mėnesius trukusi politinė krizė.

Kosovas renka parlamentą (nuotr. SCANPIX)

Po 57 nesėkmingų bandymų Kosovas išsirinko naują parlamento pirmininką. Antradienį parlamentas Prištinoje susitarė dėl valdančiosios kairiųjų nacionalistų partijos „Savarankiškas apsisprendimas“ (VV) atstovo Dimalo Bashos kandidatūros. Opozicinių parlamentarų grupė nusprendė atsisakyti ligšiolinio savo boikoto renkant parlamento pirmininką ir balsuoti už VV partijos pasiūlymą. Taip buvo užbaigta kelis mėnesius trukusi politinė krizė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vasarį vyriausybės vadovo Albino Kurčio VV partija laimėjo parlamento rinkimus, tačiau negavo absoliučios balsų daugumos.

REKLAMA
REKLAMA

Neturėdamas pirmininko, parlamentas negalėjo pradėti darbo. Be kita ko, negalėjo prisiekti nei nauji ministrai, nei ministras pirmininkas. Dėl to A. Kurtis buvo priverstas kelis mėnesius vadovauti pereinamojo laikotarpio vyriausybei.

REKLAMA

Po išrinkimo D. Basha paragino parlamentą bendradarbiauti. „Metas įrodyti, kad,  nepaisant politinių nesutarimų, turime drąsos iš išminties bendradarbiauti“, – sakė jis parlamentarams. 

Išrinkus parlamento pirmininką, VV partijos dabar laukia vyriausybės formavimas – čia gresia panašūs sunkumai.

Kosovas 2008 m., praėjus beveik dešimtmečiui nuo Kosovo karo, paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos. Tačiau Belgradas nepriklausomybės nepripažįsta. Kosove vis kyla įtampa tarp etninių albanų ir serbų mažumos. Vyriausybei vadovaujant A. Kurčiui, įtampa pastaraisiais metais paaštrėjo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų