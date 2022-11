Netrukus jos paskyroje atsirado naujas vaizdo įrašas, kuriame išdėstomos tos pačios mintys apie Rusijos atsakomybę dėl katastrofiškos žalos Ukrainai, bet jau su iškirptomis vietomis, kur U. von der Leyen įvardija Ukrainos kariuomenės ir ukrainiečių civilių netektis.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9