Kinija sako, kad šią savaitę jos delegacija vyks į prekybos derybas Vašingtone

Kinijos tarptautinės prekybos atstovas Li Chenggangas ir prekybos viceministras „vyks į Vašingtoną susitikti su atitinkamais JAV pareigūnais“, sakė Prekybos ministerijos atstovė spaudai He Yongqian.
Šiais metais tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų tvyrojo įtampa, tačiau nuo balandžio, kai abi šalys viena kitai įvedė vis didesnius eksporto muitus, ji gerokai atslūgo.
Vienu metu abipusiai muitai pasiekė triženklį skaičių abiejose pusėse, kas sutrikdė tiekimo grandines, daugeliui importuotojų sustabdžius siuntas, laukiant, kol vyriausybės išspręs problemas.
Nuo tada Vašingtonas ir Pekinas susitarė mažinti įtampą, laikinai sumažindami muitus iki 30 proc. iš Jungtinių Valstijų pusės ir 10 proc. iš Kinijos pusės.
Prekybos ministerijos atstovė spaudai teigė, kad Kinija nori bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, kad „išspręstų problemas lygiateisio dialogo ir konsultacijų būdu“.
Li Chenggango kelionė į Vašingtoną planuojama praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi šiais metais ar šiek tiek vėliau apsilankyti Kinijoje.
„Mes palaikysime puikius santykius su Kinija“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Trumpas.
JAV ir Kinijos prekybos paliaubos vis dėlto trapios: Vašingtonas anksčiau kaltino Pekiną susitarimo pažeidimu ir per lėtu licencijų retųjų žemių eksportui išdavimu.
Kinija yra pasaulyje pirmaujanti retųjų žemių elementų – medžiagų, kurios būtinos elektromobilių, energijos sistemų, gynybos ir medicinos įrangos gamyboje – gamintoja.
Šį mėnesį Kinija ir JAV susitarė dar 90 dienų, iki lapkričio 10-osios, atidėti didesnių muitų viena kitos eksportui taikymą
Rugpjūtį naujienų agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad JAV lėktuvų gamintojas „Boeing“ derasi dėl iki 500 orlaivių pardavimo Kinijos bendrovėms – sandoris greičiausiai priklausys nuo to, ar Vašingtonas ir Pekinas sudarys ilgalaikį prekybos susitarimą.
