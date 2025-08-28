Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kinija sako, kad šią savaitę jos delegacija vyks į prekybos derybas Vašingtone

2025-08-28 12:22 / šaltinis: BNS
2025-08-28 12:22

Kinijos vyriausiasis pareigūnas vadovaus delegacijai, kuri šią savaitę vyks į prekybos derybas Vašingtone, ketvirtadienį pranešė Pekinas, abiem pusėms bandant susitarti dėl paliaubų po ilgus mėnesius trukusios trinties.

JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Kinijos vyriausiasis pareigūnas vadovaus delegacijai, kuri šią savaitę vyks į prekybos derybas Vašingtone, ketvirtadienį pranešė Pekinas, abiem pusėms bandant susitarti dėl paliaubų po ilgus mėnesius trukusios trinties.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kinijos tarptautinės prekybos atstovas Li Chenggangas ir prekybos viceministras „vyks į Vašingtoną susitikti su atitinkamais JAV pareigūnais“, sakė Prekybos ministerijos atstovė spaudai He Yongqian.

REKLAMA

Šiais metais tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų tvyrojo įtampa, tačiau nuo balandžio, kai abi šalys viena kitai įvedė vis didesnius eksporto muitus, ji gerokai atslūgo.

Vienu metu abipusiai muitai pasiekė triženklį skaičių abiejose pusėse, kas sutrikdė tiekimo grandines, daugeliui importuotojų sustabdžius siuntas, laukiant, kol vyriausybės išspręs problemas.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo tada Vašingtonas ir Pekinas susitarė mažinti įtampą, laikinai sumažindami muitus iki 30 proc. iš Jungtinių Valstijų pusės ir 10 proc. iš Kinijos pusės.

Prekybos ministerijos atstovė spaudai teigė, kad Kinija nori bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, kad „išspręstų problemas lygiateisio dialogo ir konsultacijų būdu“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Li Chenggango kelionė į Vašingtoną planuojama praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi šiais metais ar šiek tiek vėliau apsilankyti Kinijoje.

„Mes palaikysime puikius santykius su Kinija“, – pirmadienį žurnalistams sakė D. Trumpas. 

REKLAMA

JAV ir Kinijos prekybos paliaubos vis dėlto trapios: Vašingtonas anksčiau kaltino Pekiną susitarimo pažeidimu ir per lėtu licencijų retųjų žemių eksportui išdavimu. 

Kinija yra pasaulyje pirmaujanti retųjų žemių elementų – medžiagų, kurios būtinos elektromobilių, energijos sistemų, gynybos ir medicinos įrangos gamyboje –  gamintoja. 

REKLAMA

Šį mėnesį Kinija ir JAV susitarė dar 90 dienų, iki lapkričio 10-osios, atidėti didesnių muitų viena kitos eksportui taikymą 

Rugpjūtį naujienų agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad JAV lėktuvų gamintojas „Boeing“ derasi dėl iki 500 orlaivių pardavimo Kinijos bendrovėms – sandoris greičiausiai priklausys nuo to, ar Vašingtonas ir Pekinas sudarys ilgalaikį prekybos susitarimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų