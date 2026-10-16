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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kinija atsakė į Baltųjų rūmų atstovės pašaipas dėl šalies tualetų

2026-10-16 13:47 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 13:47
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Baltųjų rūmų spaudos sekretorę Katie Zacharią, vos pradėjusią eiti naująsias pareigas ir pareiškusią, kad Kinijoje trūksta „tinkamų tualetų“, Pekinas penktadienį paragino atvykti dažniau.

Pirmasis Trumpo atstovės spaudai pasirodymas sukėlė nuostabą: viskas truko vos 14 minučių (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (18)

Baltųjų rūmų spaudos sekretorę Katie Zacharią, vos pradėjusią eiti naująsias pareigas ir pareiškusią, kad Kinijoje trūksta „tinkamų tualetų“, Pekinas penktadienį paragino atvykti dažniau.

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JAV ir Kinijai daug metų konkuruojant sudėtingais klausimais – nuo prekybos ir technologijų iki Taivano bei žmogaus teisių – naujoji JAV prezidento atstovė spaudai abiejų šalių santykius pastūmėjo į dar nepažintą teritoriją.

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Spaudos sekretorė, anksčiau gyvenusi Kinijoje, o kitą mėnesį vėl turinti apsilankyti šioje šalyje, interviu prisiminė, jog 2016-aisiais vyravo nuomonė, kad Kinija netrukus aplenks JAV.

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„Tai labai aiškiai prisimenu, nes buvau ką tik atvykusi iš Kinijos ir galvojau: „Kaip Kinija gali būti kita šalis horizonte? Jie net neturi tinkamų tualetų“, – sakė ji dešiniųjų pažiūrų nuomonės formuotojui Jackui Posobiecui.

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Reaguodama į tai, Kinijos užsienio reikalų ministerija penktadienį užsiminė, kad K. Zacharia galbūt norėtų dar kartą apsilankyti.

„Kviečiame ją, pasitaikius progai, dažniau lankytis Kinijoje“, – tramdydama šypseną žurnalistams sakė atstovė spaudai Mao Ning.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpas giriasi gerais santykiais su Kinija

D. Trumpas anksčiau gyrėsi savo „puikiais santykiais“ su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu). Rugsėjį Vašingtone vykusiame viršūnių susitikime abu lyderiai aptarė įvairias temas nuo dirbtinio intelekto ir prekybos iki karo Irane bei patvirtino, kad šiemet susitiks trečią ir ketvirtą kartus, nors santykiai tebėra įtempti.

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K. Zacharios pasisakymai nuskambėjo praėjus vos kelioms dienoms po jos debiuto prieš Baltųjų rūmų spaudos korpusą. Debiutą daugelis laikė gana abejotinu: ji nesugebėjo atsakyti į paprastus klausimus, o vienu momentu savo vyrą pavadino prezidentu.

41-erių moters, kuri save vadino teisininke, teisinė kvalifikacija kelia klausimų po to, kai ji nesugebėjo pateikti aiškaus atsakymo, kur išlaikė advokatūros egzaminą, būtiną teisinei praktikai JAV vykdyti.

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K. Zacharia nurodė buvusi Kalifornijoje įsikūrusios konservatyvios ne pelno organizacijos vyriausiąja teisininke. Ji taip pat sakė dirbusi advokatų kontoroje Pekine.

Ketvirtadienį paklausta apie savo teisinį išsilavinimą, K. Zacharia teigė užsiregistravusi laikyti advokatūros egzaminą, tačiau vėliau jos dėmesį „atitraukė ir ją užgriuvo“ planai su vyru persikelti į Kiniją.

K. Zacharia teigė, kad grįžusi į JAV advokatūros egzamino perlaikyti nebegalėjo dėl pirmojo vaiko gimimo.

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