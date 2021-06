Kim Jong Unui numetus svorio pasklido gandai apie jo sveikatos būklę

Spėlionių dėl Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno sveikatos padaugėjo po to, kai buvo paviešintos nuotraukos, kuriose aiškiai matyti, kad jis numetė svorio.

Kim Jong Uno stambus sudėjimas pasaulinio dėmesio susilaukė dar prieš beveik dešimtmetį jam tapus šalies lyderiu. Kaip praneša Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“, šeštadienį Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos paviešintuose vaizduose lyderis atrodo pastebimai sulieknėjęs.

Išanalizavus Šiaurės Korėjos lyderio nuotraukas iš praeitą savaitę vykusio partijos politbiuro susirinkimo – jo pirmojo viešo pasirodymo šį mėnesį – „NK News“ pranešė, kad jis numetė nemažai svorio.

Kim Jong Un walking into the politburo meeting, from KCTV June 5. Also some hummingbird applause on the left there pic.twitter.com/Cpbum5Txgs

Antradienį Seule įsikūręs naujienų portalas paskelbė padidintus vaizdus, kuriuose matyti, kad Kim Jong Unas, kuriam, manoma, yra 37-eri, sumažino savo mėgstamiausio laikrodžio, kurio vertė, spėjama, siekia 12 000 JAV dolerių, apyrankę.

Palyginus su nuotraukomis iš 2020 m. lapkričio ir šių metų kovo mėnesių, naujose nuotraukose jo riešas atrodo daug plonesnis.

Daug rūkantis Kim Jong Unas, kurio tėvas, Kim Jong Ilas 2011 m. gruodį mirė nuo įtariamo širdies smūgio, visą gyvenimą kovojo su sveikatos problemomis, dėl kurių ekspertai kaltina jo svorį ir gyvenimo būdą.

Pietų Korėjos nacionalinė žvalgybos tarnyba pernai parlamentarams teigė mananti, kad Kim Jong Unas svėrė 140 kg, o nuo atėjimo į valdžią jis kasmet priaugdavo po 6–7 kg, pranešė „NK News“.

Tiesa, iš šio portalo pranešimų yra sunku pasakyti, ar pasikeitusią lyderio išvaizdą lėmė kokia nors liga, ar sąmoningas sprendimas numesti svorio.

After not being seen in public for almost a month, North Korean leader Kim Jong Un reappeared in state media on Saturday looking noticeably slimmer https://t.co/gXYhS8TXEB