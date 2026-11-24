Kensingtono rūmai pareiškė saugumo klausimų nekomentuosiantys. Policija į prašymą pakomentuoti šį įvykį kol kas neatsakė.
Dešimties miegamųjų Anmer Holo rezidenciją porai vestuvių proga padovanojo velionė karalienė Elžbieta II. Williamas ir Kate šį namą, esantį maždaug už 171 km į šiaurę nuo Londono, savaitgaliais naudoja kaip užmiesčio rezidenciją. Daugiausia laiko pora ir trys jų vaikai praleidžia Forest Lodžo rezidencijoje Vindzore, į vakarus nuo Londono. Ją jie yra pavadinę savo „amžinaisiais namais“.
Per pastaruosius metus buvo ne kartą įsibrauta į karališkosios šeimos valdas.
2024 m. spalį vagys įsibrovė į Vindzoro pilies valdą į vakarus nuo Londono ir iš ūkinio pastato pavogė pikapą bei keturratį. Tuo metu Karolio ir karalienės Camillos pilyje nebuvo.
Prieš trejus metus pilies teritorijoje buvo sulaikytas arbaletu ginkluotas vyras. Vėliau jis prisipažino, kad pokalbių robotas paskatino jį nužudyti Elžbietą. Jam buvo skirta devynerių metų laisvės atėmimo bausmė.
1982 m. įsibrovėlis sugebėjo patekti į privačius karalienės apartamentus, kai ji gulėjo lovoje. Karalienė apie dešimt minučių kalbėjosi su įsibrovėliu, kol šis paprašė cigaretės ir ji sugebėjo iškviesti pagalbą.
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