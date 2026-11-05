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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kas yra „Black Rus“? Sukarinta grupuotė kelia nerimą NATO rytiniam flangui

2026-11-05 11:24 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 11:24
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Lenkijos valdžios institucijos sugriežtino saugumą prie šalies sienos su Rusijos Kaliningrado eksklavu, atsižvelgdamos į pranešimus, kad neoficiali ginkluota grupuotė, tariamai susijusi su Rusijos ir Baltarusijos saugumo tarnybomis, galbūt planuoja sabotažo aktus, rašo Lenkijos visuomeninis transliuotojas „TVP World“.

Lenkijos kariai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
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Lenkijos valdžios institucijos sugriežtino saugumą prie šalies sienos su Rusijos Kaliningrado eksklavu, atsižvelgdamos į pranešimus, kad neoficiali ginkluota grupuotė, tariamai susijusi su Rusijos ir Baltarusijos saugumo tarnybomis, galbūt planuoja sabotažo aktus, rašo Lenkijos visuomeninis transliuotojas „TVP World“.

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Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad saugumo tarnybos sėkmingai užkirto kelią provokacijos bandymui, kai Rusijos pusėje prie Lenkijos ir Rusijos sienos buvo pastebėti nenustatyti asmenys su žibintuvėliais, nors jis pridūrė, kad to negalima patvirtinti „visiškai tikrai“.

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D. Tuskas nepateikė daug detalių apie tuos asmenis ar įtariamą incidentą. Jis taip pat sakė, kad Nacionalinės policijos būstinėje buvo įsteigta specialiųjų operacijų vadavietė, siekiant užkirsti kelią galimiems sabotažo aktams Lenkijos šiaurės rytiniuose pasienio regionuose.

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Tačiau „Polskie Radio“, remdamasis nenurodytais šaltiniais, antradienį pranešė, kad šis pasienio incidentas gali būti susijęs su grupuote, žinoma kaip „Black Rus“.

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Transliuotojas apibūdino šią grupuotę kaip neformalią sukarintą grupuotę, kurią, tikėtina, įkūrė Rusijos ir Baltarusijos saugumo tarnybos ir kuri, kaip pranešama, neseniai buvo dislokuota Kaliningrado eksklave.

„TVP World“ seserinis kanalas „Centrum Europy“ atidžiau išnagrinėjo šią grupuotę ir jos tariamus ryšius su Rusijos bei Baltarusijos žvalgybos tarnybomis.

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Kas yra „Black Rus“?

Mažai žinoma grupuotė, vadinanti save „Black Rus“, pirmą kartą atkreipė visuomenės dėmesį, kai prisiėmė atsakomybę už incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje spalio pradžioje.

Pasak Latvijos valdžios institucijų, užsimaskavę ir ginkluoti vyrai bandė iš Baltarusijos į Latviją nelegaliai įvežti 20 migrantų, grasindami Latvijos kariškiams, o vėliau įsiveržė į Latviją ir sugadino pasienio infrastruktūrą.

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Kitą dieną „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše kaukėtas vyras, prisistatęs kaip grupės atstovas spaudai, teigė, kad operacijoje dalyvavo trys „Black Rus“ nariai.

Pasak „Centrum Europy“, Nemanas šį incidentą pavadino Latvijos pasirengimo išbandymu ir teigė, kad šalis jo neišlaikė. Be to, jis esą pagrasino tolesniais sabotažo veiksmais prieš NATO ir ES valstybes nares, kurias apibūdino kaip „kolosą su molinėmis kojomis“.

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Apie grupės tikslus, politinę darbotvarkę ar organizacinę struktūrą žinoma nedaug. Tačiau ekspertai teigia, kad mažai tikėtina, jog ji veikia savarankiškai, ir kad ji greičiausiai veikia kaip Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybų įgaliotinė.

Kremliaus įkvėpta operacija?

Matviejus Kupreichikas, buvęs Baltarusijos policijos vyresnysis leitenantas ir „BELPOL“ – buvusių Baltarusijos saugumo pareigūnų, prieštaraujančių Aliaksandro Lukašenkos režimui, asociacijos – atstovas, „Centrum Europy“ teigė, kad šios grupės veikla pasienyje nebūtų galėjusi vykti be Baltarusijos vadovo A. Lukašenkos – ir, atitinkamai, Kremliaus – pritarimo.

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„Visos Baltarusijos organizacijos, susijusios su Rusijos Federacija, yra FSB (Rusijos Federalinės saugumo tarnybos) ir, galiausiai, Vladimiro Putino kontrolėje. Šią kontrolę jos vykdo arba per agentus šių struktūrų viduje, arba per jų vadovybėje esančius žmones“, – sakė jis.

Maskvos įtaka Baltarusijai sustiprėjo po 2022 m. vasario mėn. prasidėjusio visapusiško įsiveržimo į Ukrainą, kai Rusijos pajėgos naudojo Baltarusijos teritoriją kaip savo puolimo bazę.

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Nors Baltarusijos kariuomenė tiesiogiai nedalyvauja karinėse operacijose Ukrainoje, Minskas aktyviai remia Maskvos karinius veiksmus, tiekdamas ginklus ir leidžiant Rusijai dislokuoti karinę techniką, įskaitant taktinius branduolinius ginklus, Baltarusijos teritorijoje.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ar už šios grupės stovi Baltarusija?

Tuo tarpu Baltarusijos opozicijos veikėjas Vadzimas Kabančiukas teigė, kad nors negalima atmesti „klaidingos vėliavos“ operacijos galimybės, „labiausiai tikėtinas paaiškinimas“ yra tas, kad už grupės „Black Rus“ stovi Baltarusijos saugumo tarnybos.

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„Remiantis viešai prieinama informacija, galime daryti išvadą, kad operaciją vykdė ASAM – Baltarusijos valstybinio sienos komiteto specialusis padalinys. Šis padalinys turi reikiamą įrangą ir yra tinkamai apmokytas, be to, puikiai išmano saugumo priemones, taikomas prie tų šalių sienų, kurias Minskas laiko savo priešais“, – sakė jis „Centrum Europy“.

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Įtampa tarp Baltarusijos ir jos vakarinių kaimynių išlieka didelė nuo 2021 m., kai Lietuva, Latvija ir Lenkija susidūrė su Minsko organizuotu migrantų antplūdžiu prie ES išorės sienų.

Varšuva ir Baltijos valstybės apkaltino Minską, remiamą Maskvos, sąmoningai palengvinant migrantų iš Artimųjų Rytų, Azijos ir Afrikos judėjimą link ES išorinių sienų, siekiant destabilizuoti bloką.

Pastaraisiais mėnesiais Europa pasirengusi aukščiausio lygio pavojui, reaguodama į žvalgybos vertinimus, kuriuose įspėjama, kad Rusija gali išbandyti NATO, imdamasi veiksmų, pradedant sabotažu, kibernetinėmis atakomis ir dronų veikla, ir baigiant ribota karine operacija.

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