Kas ta mergina, rodyta Trumpo kalbos metu? Skaudžiai nukentėjo nuo translytės tinklinio varžybų metu

P. McNabb buvo 17 metų, kai 2022 m. rugsėjo mėn. jai žaidžiant tinklinio rungtynėse translytės varžovės su jėga smogtas kamuolys pataikė į veidą, parbloškė ją ant žemės ir paliko be sąmonės.

Nuo to laiko ji vykdė kampaniją už tai, kad translyčiai sportininkai negalėtų varžytis moterų sporte. Už šį požiūrį P. McNabb jau pelnė sau 2 prezidento suteiktus apdovanojimus.

P. McNabb buvo viena iš daugelio sportininkių, praėjusį mėnesį susirinkusių Baltuosiuose rūmuose stebėti, kaip prezidentas D. Trumpas pasirašo įsaką „Jokių vyrų moterų sporte“.

Payton McNabb buvo Hiwassee Dam vidurinės mokyklos gimnazistė, kurios gyvenimą pakeitė vienos tinklinio varžybos.

Vidurinės mokyklos varžybų metu 17-metei į veidą pataikė 70 km/h greičiu skriejantis kamuolys. Kamuolį paleido translytė žaidėja, kuri rungtyniavo varžovių komandoje. Smūgio jėga tiesiog parbloškė P. McNabb ant žemės.

