TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Kariuomenė: sausumos operacija Gazos mieste gali trukti daug mėnesių

2025-09-16 20:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 20:45

Izraelio sausumos operacija Gazos mieste, kariuomenės duomenimis, gali trukti daug mėnesių. Kariuomenė, anot atstovo, mano, kad pradžioje prireiks kelių mėnesių, kol čia bus užimtos svarbiausios teritorijos. Be to, tada dar kelių mėnesių reikės teroristinių organizacijų infrastruktūrai Gazos Ruožo šiaurėje esančiame mieste pašalinti, sakė Effie Defrinas.

Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po gatvėmis driekiasi platus tunelių tinklas, jungiantis vadavietes, raketų paleidimo įrenginius ir ginklų sandėlius, – kalbėjo kariuomenės atstovas. – Viskas sąmoningai paslėpta po civiliais ir civiline infrastruktūra“. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės.

E. Defrinas dar kartą paragino civilius gyventojus pasitraukti, tačiau kartu pabrėžė, kad ir Gazos Ruožo šiaurėje bus teikiama humanitarinė pagalba. Gazos mieste dar gali būti šimtai tūkstančių žmonių. Tarptautinės pagalbos organizacijos dėl ginčytinos sausumos operacijos planų ne kartą įspėjo dėl sudėtingos humanitarinės padėties Gazos Ruože paaštrėjimo.

Izraelio pajėgos sausumos operaciją pradėjo naktį į antradienį. Izraelio vyriausybė visad pabrėžia, kad kovoja tik su „Hamas“, o teroristai naudojasi civiliais kaip „gyvaisiais skydais“.

