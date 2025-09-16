Kariuomenė: sausumos operacija Gazos mieste gali trukti daug mėnesių

„Po gatvėmis driekiasi platus tunelių tinklas, jungiantis vadavietes, raketų paleidimo įrenginius ir ginklų sandėlius, – kalbėjo kariuomenės atstovas. – Viskas sąmoningai paslėpta po civiliais ir civiline infrastruktūra“. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės.
E. Defrinas dar kartą paragino civilius gyventojus pasitraukti, tačiau kartu pabrėžė, kad ir Gazos Ruožo šiaurėje bus teikiama humanitarinė pagalba. Gazos mieste dar gali būti šimtai tūkstančių žmonių. Tarptautinės pagalbos organizacijos dėl ginčytinos sausumos operacijos planų ne kartą įspėjo dėl sudėtingos humanitarinės padėties Gazos Ruože paaštrėjimo.
Izraelio pajėgos sausumos operaciją pradėjo naktį į antradienį. Izraelio vyriausybė visad pabrėžia, kad kovoja tik su „Hamas“, o teroristai naudojasi civiliais kaip „gyvaisiais skydais“.
