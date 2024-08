Svarbiausi įvykiai:

13:49 | Žlunga rusų pastangos atremti Kursko šturmą – nepadėjo net pastiprinimas

Praėjo jau savaitė, kaip Ukrainos pajėgos netikėtai įsiveržė į Rusijos Federacijos Kursko sritį. Kalbėdamiesi su „Financial Times“ žurnalistais netoli sienos su Rusijos Federacija, Ukrainos kariai pareiškė, kad jie tebėra Rusijos teritorijoje.

„Einame gilyn“, – leidiniui sakė ukrainiečių karys Denisas. Jis pridūrė, kad Kyjivo pajėgos vis dar turi persvarą, nepaisant to, kad Rusija atsiuntė pastiprinimą.

Jo dalinys, kurio leidinys neįvardija Deniso ir jo vyresniųjų karininkų prašymu, daugiau nei prieš savaitę buvo perkeltas į šią teritoriją iš rytinės Donecko srities dalies dalyvauti puolime.

REKLAMA

REKLAMA

Kitas karys, Konstantinas, leidiniui sakė, kad ankstyva netikėtos operacijos sėkmė „tikrai pakėlė mūsų nuotaiką“.

„Esame įsitikinę Ukrainos pergale“, – pridūrė jis prieš grįždamas į mūšį.

Ukrainos gynybos ministerijos atstovas spaudai „Financial Times“ sakė, kad operacijos detales jie laiko paslaptyje, nes „pirmiausia laukia, kaip viskas klostysis toliau“.

REKLAMA

Ukrainos kariai (10 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +6 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariai

13:21 | Medvedevas žada daryti viską, kad į Berlyną įvažiuotų rusų tankai

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas praėjusios savaitės pabaigoje perspėjo Vokietiją, kad rusų tankai „atsidurs priešais Reichstagą“ po to, kai pamatė naujienas apie ukrainiečių puolime Kursko srityje naudojamą vokiečių ginkluotę. Vokiečiai, komentuodami ukrainiečių veiksmus pareiškė, kad naudojamasi šalies teise į gynybą.

REKLAMA

REKLAMA

12:54 | „Putinas nieko nekontroliuoja“: dėl sėkmingo žygio į Kurską Vokietija siūlo galvoti apie daugiau tankų Ukrainai

Pasak Bundestago gynybos komiteto vadovo Markuso Faberio, Ukrainos vykdomas puolimas Rusijos Federacijos Kursko srityje vyksta geriau nei tikėtasi, ir tai yra priežastis kalbėti apie didesnį Ukrainos aprūpinimą vokiečių tankais „Leopard 2“.

12:30 | Dėl įtariamo kyšininkavimo Ukrainoje suimtas energetikos viceministras

Ukrainoje kartu su trimis įtariamais bendrininkais buvo suimtas vienas iš energetikos viceministrų, kaltinamas paėmęs pusės milijono eurų kyšį, pirmadienį pranešė Ukrainos saugumo tarnyba SBU.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Viceministras, kurio SBU neįvardijo, kaip įtariama, reikalavo kasybos pramonės pareigūnų sumokėti jam už įrangos perkėlimą iš kasyklų fronto linijoje esančiame rytiniame Donecko regione į vieną anglies baseiną Vakarų Ukrainoje.

„Įranga, apie kurią kalbama, yra unikali ir reta, priklausanti vienai iš valstybinių anglių kompanijų, įsikūrusiai aktyviausioje rytinio fronto zonoje – Pokrovske“, – sakoma SBU pareiškime.

„2024-ųjų pavasarį pramonės atstovai kreipėsi į šį energetikos viceministrą, kad gautų leidimą evakuoti įrangą iš karo zonos ir naudoti ją vieno vakarinio regiono kasyklose“, – nurodoma pranešime.

REKLAMA

„Tačiau pareigūnas, į kurio pareigas įėjo kasybos įrangos saugojimas, pareikalavo pinigų už jos išvežimą“, – sakoma jame.

11:40 | Naujausios Kursko šturmo detalės: apie operaciją Ukrainos kariai sužinojo tik jos išvakarėse

Rugpjūčio 6 d. Ukrainos kariai įžengė į Rusijos Federacijos Kursko srities teritoriją, kur kovos tęsiasi iki šiol. „The Economist“ paskelbė naujų detalių apie šią ginkluotųjų pajėgų operaciją.

Vienas iš Kursko šturme dalyvavusių karių, pėstininkas Mykola, pasakojo, kad jis buvo pirmojoje grupėje, kuri įžengė į Rusijos teritoriją. Jį ir jo kovos draugus užpuolė priešo lakūnai, kai tik jie įžengė į pirmąjį kaimą. Antrame kaime grupę apšaudė sraigtasparniai.

REKLAMA

Mykola prisiminė, kaip skubėjo, o paskui išgirdo krentantį sraigtasparnį – jį numušė priešlėktuvinė raketa. Krisdamas Mykola susilaužė šonkaulį, todėl jį teko evakuoti.

„Siuntėme savo pajėgiausius kovinius dalinius į silpniausią jų pasienio tašką. [Rusų] šauktiniai susidūrė su desantininkais ir paprasčiausiai pasidavė“, – leidiniui sakė neįvardytas pašnekovas iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo.

„The Economist“ pranešė, kad leidinio kalbinti ukrainiečių kariai šturmuoti Kurską buvo atitraukti nuo fronto linijos be poilsio. Be to, apie operaciją jie buvo įspėti tik jos išvakarėse.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Leidinyje daroma prielaida, kad minimalus operacijos tikslas buvo Rusijos karių atitraukimas nuo Charkivo ir Donecko sričių. Rusija perkėlė savo pajėgas iš Charkivo fronto, tačiau neskuba to daryti Donbase.

„Jų vadai nėra idiotai. Jie perkelia pajėgas, bet ne taip greitai, kaip mes norėtume. Jie žino, kad negalime išplėsti logistikos 80 ar 100 kilometrų“, – aiškino leidinio šaltinis Generaliniame štabe.

Ukrainos puolimas Kurske (9 nuotr.) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) +5 Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos puolimas Kurske

11:02 | TATENA misijos nariai girdėjo sprogimus prieš gaisrą Zaporižios atominėje elektrinėje

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai, esantys Zaporižios atominėje elektrinėje, pareiškė matę tirštus ir tamsius dūmus, kurie sklido iš šiaurvakarinės jėgainės dalies po sekmadienio vakarą nugriaudėjusių sprogimų.

REKLAMA

Tai sakoma TATENA pranešime, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Zaporižios atominėje elektrinėje komandai buvo pranešta, kad galimai dronas atakavo vieną iš jėgainės aušinimo bokštų. TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossis pažymėjo, kad tai neturėjo įtakos branduolinei saugai“, – rašoma pranešime.

10:47 | „Enerhoatom“: galima gaisro Zaporižios atominėje elektrinėje priežastis – okupantų aplaidumas arba tyčinis padegimas

Tikėtina gaisro Zaporižios atominėje elektrinėje priežastis – okupantų rusų aplaidumas arba tyčinis aušinimo bokšto padegimas. Kaip rašo „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale pranešė Nacionalinė atominės energijos gamybos kompanija „Enerhoatom“.

REKLAMA

Gautomis žiniomis, rugpjūčio 11 d. apie 20 val. Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje kilo gaisras techninio vandens tiekimo objekte. Dėl šio incidento užsidegė 1-asis aušinimo bokštas, buvo apgadinta kita technologinė įranga.

„Saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų pažeidimų nėra. Radioaktyviųjų medžiagų išmetimo kontrolinio lygio viršijimas neužfiksuotas. Tikėtina (gaisro) priežastis – okupantų rusų aplaidumas arba tyčinis aušinimo bokšto padegimas", - pažymėjo „Enerhoatom“ atstovai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

1-asis aušinimo bokštas yra už maždaug kilometro nuo jėgainės energetinių blokų.

Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (5 nuotr.) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) +1 Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas (nuotr. SCANPIX)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainiečiai Zaporižioje ruošiasi galimai AE avarijai: surengė pratybas

10:14 | Ukrainiečiams įsiveržus į Rusijos Kursko sritį, Kinija ragina deeskaluoti padėtį

Kinija pirmadienį paragino visas Maskvos karo Ukrainoje puses deeskaluoti padėtį, Kyjivo pajėgoms tęsiant praėjusią savaitę pradėtą įsiveržimą į Rusijos Kursko sritį.

Sekmadienį vienas Ukrainos saugumo pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad Kyjivas šiai netikėtai operacijai dislokavo tūkstančius karių. Puolimu Kursko srityje ukrainiečiai perima iniciatyvą mūšio lauke po kelis mėnesius trukusios lėtos rusų kariuomenės pažangos Rytų Ukrainoje.

REKLAMA

Reaguodamas į puolimą, Pekinas pirmadienį paragino visas šalis laikytis „trijų padėties deeskalavimo principų“.

Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (21 nuotr.) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) +17 Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu (nuotr. SCANPIX)

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas Pekine susitiko su Xi Jinpingu

09:52 | Gubernatorius: Maskva nurodė evakuoti daugiau žmonių iš Belgorodo srities

Tęsiantis Ukrainos įsiveržimui į Rusijos Kursko sritį, Maskva pirmadienį nurodė evakuoti daugiau žmonių iš gretimos Belgorodo srities, pranešė šio pasienio regiono gubernatorius.

„Priešas aktyviai veikia Krasnaja Jarugos rajono pasienyje“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

REKLAMA

„Siekdami užtikrinti gyventojų sveikatą ir saugumą, pradedame perkelti Krasnaja Jarugos (rajone) gyvenančius žmones į saugesnes vietas“, – pridūrė jis.

08:47 | Žygis į Kurską apvertė viską aukštyn kojom: Ukraina perėmė iniciatyvą dalyje fronto

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacija Kursko srityje leido Ukrainos kariams bent laikinai perimti iniciatyvą mūšio lauke viename fronto ruože ir priešintis Rusijos iniciatyvai visoje karo veiksmų teritorijoje“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo JAV Karo studijų instituto analitikai.

REKLAMA

REKLAMA

Analitikai pažymi, kad nuo 2023 m. lapkričio turėdama iniciatyvą visoje karinių veiksmų teritorijoje Rusija galėjo nustatyti karinių veiksmų Ukrainoje vykdymo vietą, laiką, mastą ir reikalavimus ir privertė Ukrainą skirti materialinius ir žmogiškuosius išteklius reaguojamosioms gynybos operacijoms.

Ukrainos įsiveržimas į Kurską (12 nuotr.) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) +8 Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX) Ukrainos įsiveržimas į Kurską (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos įsiveržimas į Kurską

Tačiau Ukrainos operacija Kursko srityje privertė Kremlių ir Rusijos karinę vadovybę reaguoti ir perkelti pajėgas bei priemones į sektorių, kuriame Ukrainos kariai pradėjo puolimą.

„Ukrainos operacija Kursko srityje ir tolesni galimi Ukrainos tarpvalstybiniai įsiveržimai verčia Kremlių ir Rusijos kariuomenės vadus apsispręsti, ar 1000 km ilgio tarptautinę sieną su šiaurės rytų Ukraina traktuoti kaip aktyvų frontą, kurį Rusija turi ginti, o ne kaip neaktyvią fronto liniją, kaip ją traktavo nuo 2022 m. rudens“, – priduria analitikai.

08:12 | Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba: radiologinė situacija Ukrainoje – stabili

Radiologinė situacija Ukrainoje išlieka stabili, pokyčių Zaporižios atominės elektrinės apylinkėse nepastebėta. Tai pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Radiologinė situacija Ukrainos teritorijoje yra stabili – perviršių nefiksuota“, – tinkle „Telegram“ pažymėjo tarnyba.

REKLAMA

Rugpjūčio 12 dienos vidurnakčio duomenimis, radiologinės situacijos pokyčių Zaporižios AE apylinkėse nepastebėta. Be to, nepastebėta ir antropogeniniu būdu susidariusių radionuklidų, kurie rodytų saugaus Ukrainos atominių elektrinių eksploatavimo pažeidimą. Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pridūrė, kad netoli Zaporižios AE esančios Ukrainos hidrometeorologijos centro stotys toliau stebi radiacinį foną ir operatyviai vertina bet kokius pokyčius.

07:47 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas. Tai 2024 metų rugpjūčio 12 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra; Viduržemio jūroje 2 priešo laivai, iš kurių 1 yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė – iki 4 raketų, priduria Karinės jūrų pajėgos.

07:15 | V. Zelenskis apie gaisrą Enerhodare: Rusija naudoja Zaporižios AE šantažui

Rusija naudoja Zaporižios atominę elektrinę šantažui nuo tos dienos, kai užgrobė šį objektą, ir kol rusai kontroliuoja jėgainę, situacija nėra normali.

REKLAMA

Tai socialiniuose tinkluose pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas rusų sukeltą gaisrą, praneša „Ukrinform“.

„Enerhodaras. Iš Nikopolio užfiksavome, kad okupantai rusai sukėlė gaisrą Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje. Radiacijos lygis šiuo metu neviršija normos. Tačiau kol Rusijos teroristai kontroliuoja atominę elektrinę, situacija nėra ir negali būti normali. Nuo pirmosios užgrobimo dienos Rusija naudoja Zaporižios AE tik tam, kad šantažuotų Ukrainą, visą Europą ir pasaulį“, – nurodė valstybės vadovas.

Prezidentas pažymėjo, kad Ukraina laukia pasaulio ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) reakcijos.

Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (17 nuotr.) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) +13 Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX) Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje (nuotr. SCANPIX)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pratybos Zaporižios atominėje elektrinėje

07:00 | Rusų užimtos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje pietų Ukrainoje kilo gaisras

Rusų užimtos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje pietų Ukrainoje sekmadienį kilo gaisras, o Kyjivas ir Maskva apsikeitė kaltinimais dėl šio incidento.

Abi pusės teigė, kad nebuvo užfiksuota radiacijos lygio pokyčių aplink elektrinę, kurią nuo pirmųjų savo plataus masto karo dienų kontroliuoja Rusijos pajėgos.

„Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms apšaudžius Enerhodaro miestą, Zaporižios atominės elektrinės aušinimo sistemoje kilo gaisras“, – per „Telegram“ pranešė Rusijos primestas Ukrainos Zaporižios srities gubernatorius Jevgenijus Balickis.

REKLAMA

Zaporižios atominė elektrinė (7 nuotr.) Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas +3 Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Zaporižios atominė elektrinė

Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose parašė, kad „rusų okupantai sukėlė gaisrą“ elektrinėje.

„Šiuo metu radiacijos lygis neviršija normos“, – pridūrė jis.