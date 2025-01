Svarbiausios dienos naujienos:

10:11 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 430 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 430 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2025 metų sausio 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 831 620 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 871 tanko (+3), 20 561 šarvuotosios kovos mašinos (+12), 22 339 artilerijos sistemų (+16), 1 263 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 050 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 331 sraigtasparnio (+0), 23 327 dronų (+74), 3 053 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 35 183 automobilių (+59), 3 716 specialiosios technikos vienetų (+1).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

9:34 | Žiniasklaida: Europa ruošiasi neįsivaizduojamiems įvykiams

Visoje Europoje matyti ženklų, kad žemynas ruošiasi neįsivaizduojamiems įvykiams, rašo „NBC News“. Lietuva ketina užminuoti pasienį, Baltijos jūroje NATO laivai medžioja Rusijos vadinamąjį „šešėlinį laivyną“, kaltinamą povandeninių kabelių sabotažu. O Europos danguje planuojama sukurti didžiulę priešraketinės gynybos sistemą, panašią į Izraelio „Geležinį kupolą “, tačiau aiškiai skirtą Maskvos paleistoms raketoms numušti.

Europos vyriausybės ir piliečiai nerimauja, kad padrąsėjęs Kremlius gali nukreipti savo kariuomenę į jų pusę po Ukrainos. Taip pat auga nerimas, dėl Donaldo Trumpo. Naujasis JAV prezidentas yra užsiminęs, kad gali neginti NATO sąjungininkių, jei jas užpultų Rusija.

Nors D. Trumpas šią savaitę kritikavo Vladimirą Putiną, jis parodė nedaug ženklų, kad laikytųsi kitokios pozicijos. Ketvirtadienį „Fox News“ D. Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neturėjo leisti, kad 2022 metais Ukrainoje įvyktų plataus masto Rusijos kariuomenės invazija.

Apie NATO ar Europą jis pasakė nedaug naujo, tik pakartojo savo reikalavimą, kad Europos sąjungininkės gynybai skirtų 5 proc. savo BVP ir apgailestavo, kad Vašingtonas Ukrainos gynybai remti išleido daug daugiau nei Briuselis.

„Tai juokinga, nes juos tai paveikia daug labiau. Tarp mūsų yra vandenynas“ , – sakė jis.

Europos pareigūnai taip pat ne kartą pareiškė, kad V. Putinas ruošiasi karui su Vakarais. Daugelio nuomone, tai jau vyksta: analitikai, vyriausybės ir pati NATO kaltina Maskvą hibridinio karo atakomis. Nors Maskva tai neigia, Vakarų pareigūnai ir ekspertai beveik vieningai sutaria, kad ši kampanija, atrodo, tik plečiasi.

Šalys didina gynybos finansavimą, Lietuvos Valstybės gynimo taryba praėjusią savaitę įtvirtino tikslą 2026–2030 metais krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6 procentų bendrojo vidaus produkto (BVP), kad iki tol kariuomenėje būtų išvystyta divizija.

„Europa turi būti pasirengusi ekstremaliausiems kariniams nenumatytiems atvejams“, – „NBC News“ sakė bloko atstovas spaudai.

„Paprastai tariant: kad išvengtume karo, turime išleisti daugiau. Jei daugiau lauksime, tai mums kainuos brangiau“, – nurodė jis.

Baltijos šalys yra ypač pažeidžiamos. Jos iš esmės dabar stato „Baltijos gynybos liniją“ – šimtų kilometrų ilgio sieną, nusėtą prieštankiniais grioviais ir pylimais. Lietuva jau įsigijo sandėlius „drakono dantų“ ir planuoja užminuoti savo tiltus į Kaliningradą, „NBC News“ sakė Krašto apsaugos ministerija.

Tuo tarpu Norvegija atnaujino visiems piliečiams dalijamą pasirengimo ekstremalioms situacijoms knygelę, kurioje nurodoma, kiek vandens, maisto ir kitų atsargų kaupti „karo veiksmų“ atveju. 20 puslapių dokumente istoriškai daugiausia dėmesio buvo skiriama ekstremalioms oro sąlygoms ir nelaimingiems atsitikimams, tačiau naujausioje jo versijoje pažymima, kad „gyvename vis labiau neramiame pasaulyje“, ir įspėjama kaip elgtis karo veiksmų atveju.

Švedijos bažnyčios vadovybė, vadovaudamasi Švedijos ginkluotųjų pajėgų rekomendacijomis, pradėjo ieškoti papildomos vietos kapinėms, jei toks konfliktas pasiektų jų krantus.

Vis dėlto yra nuomonių, kad Europa daro nepakankamai. Vakarų Europos šalys, tokios kaip Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė, įsipareigojo tik „nedideliais procentais padidinti gynybos biudžetus, o tai nė iš tolo neprilygsta permainingoms investicijoms“ Rytų Europoje, sako gynybos analitikas Keiras Gilesas. Anot jo, problema yra ta, kad toliau esančios šalys vis dar apsimeta, jog „karas yra kažkas, kas nutinka kitiems žmonėms“.

Be to, pastangas dar labiau apsunkina politinė padėtis. Pagrindinėms Europos partijoms iššūkį meta populistai, kurie savo aršų pasipriešinimą imigracijai dažnai derina su švelnesne, o kartais net draugiška pozicija Rusijos atžvilgiu.

9:21 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis, bendra salvė – iki keturių raketų „Kalibr“

Juodojoje jūroje budi du Rusijos kariniai laivai, iš kurių vienas yra raketnešis, jo bendra salvė – iki keturių kruizinių raketų „Kalibr“.

Tai sausio 27 d. 6 val. suvestinėje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra du priešo laivai, vienas iš jų – kruizinių raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė - iki keturių raketų; Azovo jūroje priešo laivų nėra“, – rašoma pranešime.

Ukrainos karinių jūrų pajėgų duomenimis, šiuo metu Viduržemio jūroje budi šeši priešo laivai, iš jų du yra kruizinių raketų „Kalibr“ nešėjai, bendra salvė – iki 22 raketų.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos jūreiviai sunaikino Rusijos raketą Ch-59, kuri buvo paleista į Pietų uosto civilinę infrastruktūrą.

8:43 | Kur Rusija taikysis pavasarį: pateikė 3 galimus scenarijus

Užėmę Velyka Novosilką, rusai turi keletą tolimesnio puolimo variantų, kurių gali imtis pavasarį ar vasarą, sako JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN.

„Velyka Novosilka yra netoli kelių upių, o tai gali apsunkinti tolesnį rusų taktinį žygį šiame rajone. Tikėtina, kad taktiniai vietovės ypatumai apsunkins Rusijos pajėgų galimybes panaudoti Velyka Novosilkos užėmimą siekiant operatyviai reikšmingų laimėjimų vakarinėje Donecko srityje“, – sako analitikai.

Kartu ISW pažymi, kad yra kelios galimybės, kaip rusai galėtų veikti užėmę šią gyvenvietę.

7:37 | Volodymyras Zelenskis nurodė, kodėl ukrainiečiai nesitraukia iš Kursko

Ukraina palaiko savo pozicijas Kursko srityje, kad užkirstų kelią Rusijos prieš Sumus ir Charkivą, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Apie tai jis kalbėjo sekmadienį kreipdamasis į ukrainiečius, rašo UNIAN.

V. Zelenskis nurodė, kad kalbėjosi su Ukrainos gynybos ministru ir aptarė padėtį fronte, įskaitant ir Kursko sritį.

„Netrukus sueis jau pusė metų, kai mes aktyviai veikiame Kursko srityje, siekdami apginti Ukrainos žemę. Mes palaikome buferinę zoną Rusijos teritorijoje, kad apsaugotume mūsų Sumus ir Charkivą nuo Rusijos atakų. Dėkoju visiems mūsų kariams, kurie gina Ukrainos pozicijas ir naikina okupantą“, – sako V. Zelenskis.

Ukrainos daliniai rugpjūčio pradžioje įžengė į Rusijos Kursko sritį ir čia užėmė dešimtis vietovių. Ukrainos prezidentas V. Zelenskis tada sakė, kad rusai turi pajusti, ką reiškia karas.

7:18 | Galingi sprogimai Rusijoje: ukrainiečiai smogė dronų sandėliams

Ukrainos pajėgos smogė rusų dronų sandėliams Rusijos Orelio srityje, rašo UNIAN. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų daliniai, bendradarbiaudami su kitais gynybos pajėgų komponentais, sudavė smūgį Rusijos okupantų smogiamųjų bepiločių orlaivių sandėliams Rusijos Federacijos Orelio srityje“, – teigiama pranešime.

Pažymima, kad „buvo pataikyta į betonines konstrukcijas, kuriose buvo laikomos termobarinės kovinės galvutės, kuriomis aprūpinami bepiločiai orlaiviai“. Taip pat turima informacijos apie stiprią antrinę detonaciją.

Generalinis štabas pažymi, kad žalos rezultatai ir mastas dar tikslinami, tačiau, preliminariais duomenimis, daugiau kaip 200 dronų buvo sunaikinta.

„Kovinis darbas su svarbiais objektais, susijusiais su Ukrainos civilinės infrastruktūros naikinimu ir civilių terorizavimu, bus tęsiamas“, – sakoma pranešime.