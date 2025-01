Po galingos Ukrainos atakos Rusijoje – analitikų įvertinimas: Rusijos oro gynyba „skylėta“

Kaip teigiama analizėje, tikrasis atakoje dalyvavusių bepiločių orlaivių skaičius nežinomas, tačiau Rusijos gynybos ministerija pranešė apie 121 Ukrainos bepiločio orlaivio „perėmimą“, iš kurių 20 buvo virš Riazanės regiono. Tuo pat metu, anot Rusijos žiniasklaidos, 12 bepiločių orlaivių atakavo Riazanės naftos perdirbimo gamyklą.

„Ir to pakako efektyviai atakai prieš naftos perdirbimo gamyklą, kurios pajėgumas siekia 16-18 mln. tonų per metus ir kuri užima 4-5 vietą tarp visų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pagal pajėgumą. Gamykla jau buvo kelis kartus atakuota per 2024 metus ir netgi buvo aprūpinta apsauga nuo dronų“, – pažymi analitikai.

Riazanėje taip pat yra Diagilevo oro bazė su ilgo nuotolio bombonešiais Tu-22M3, taip pat 360-osios orlaivių remonto dirbtuvės, kurios specializuojasi Tu-22M3, Tu-95MS ir Il-76 remonte. Kitaip tariant, miestas labai gerai aprūpintas oro gynybos priemonėmis, pažymi „Defense Express“.

Be to, analitikai pastebi, kad Ukrainos dronams teko skristi virš pasienio Rusijos regionų, kad pasiektų savo tikslą, o nuotolis nuo objektų tiesia linija siekia net 470 km.

„Taigi ši ataka dar kartą įrodo, kad panašių puolimų dažnį galima efektyviai padidinti“, – pabrėžia ekspertai.

„Nebėra daugiau pas mus Riazanėje gamyklos“: liudininkai apie Ukrainos smūgį į Rusijos gilumą

Filmuotoje medžiagoje matyti, kad gaisras kilo Riazanėje, tikriausiai vietos naftos perdirbimo įmonėje. Taip pat atakuota buvo netoliese esanti Novo-Riazanskaja šiluminė elektrinė. Liudininkų filmuotoje medžiagoje matomi du gaisrai netoli vienas kito.

Sausio pradžioje Maskvos teismas įpareigojo Rusijos bendrovę „Yandex“ slėpti objekto žemėlapius ir nuotraukas dėl Ukrainos dronų atakų grėsmės. Riazanės naftos perdirbimo įmonės (RNPK) gamykla yra „Rosneft“ dalis.

Riazanės srities vadovas Pavelas Malkovas patvirtino oro atakos prieš miestą faktą, tačiau nepatikslino, ar naftos perdirbimo gamykla buvo atakos taikinys, kokia ten padėtis šiuo metu.

Sausio 24-osios naktį buvo užpulti beveik visi Rusijos pasienio regionai, taip pat su Riazanė besiribojantys Tulos ir Maskvos regionai.

Riazanė yra vos už kelių šimtų kilometrų nuo Rusijos sostinės Maskvos.