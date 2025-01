Budanovas perspėjo Ukrainos vadovus: nurodė, iki kada turi prasidėti derybos – kitu atveju kils rimta grėsmė

Kitu atveju gali prasidėti procesai, keliantys grėsmę Ukrainos egzistavimui.

Apie tai jis kalbėjo „Ukrainska Pravda“, rašo UNIAN.

Anot leidinio, neseniai vyko uždaras Rados posėdis, į kurį parlamento frakcijos pakvietė Ukrainos pajėgų vadovybę.

„Iš pradžių daug, painiai, bet labai įdomiai papasakojo Generalinio štabo atstovai. Paskui dar buvo įvairių pranešimų. Bet labiausiai įsiminė Budanovo atsakymas. Kažkas jo paklausė, kiek dar turime laiko. O Kyryla su šalta šypsena atsakė: „Jei iki vasaros nebus rimtų derybų, gali prasidėti labai pavojingi procesai pačiai Ukrainos egzistencijai. Visi pažvelgė vienas į kitą ir nutilo. Matyt, reikia, kad viskas išsispręstų“, – sakė susitikime dalyvavęs pašnekovas.

Putinas teigia esąs pasiruošęs deryboms su Trumpu dėl Ukrainos

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė esąs pasiruošęs deryboms su savo kolega iš JAV Donaldu Trumpu dėl karo Ukrainoje.

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos vadovas nepatikslino, kada šie pokalbiai įvyks, o Kremlius kiek anksčiau pažymėjo, kad vis dar laukia Vašingtono „signalų“, nors D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė esąs pasiryžęs susitikti su V. Putinu „nedelsiant“.

REKLAMA

„Kalbant apie derybų klausimą (…) mes visada sakėme – noriu dar kartą tai pabrėžti – kad mes esame pasiruošę šioms deryboms Ukrainos klausimais“, – Rusijos valstybinės televizijos korespondentui sakė V. Putinas.

Kremliaus šeimininkas taip pat pagyrė D. Trumpą kaip „pragmatišką“ ir „protingą“ ir kartu nurodė nemanantis, kad JAV prezidentas priverstų sumažinti pasaulines naftos kainas siekdamas pakenkti Maskvai.

REKLAMA

REKLAMA

„Jis ne tik protingas, bet ir pragmatiškas žmogus“, – valstybinei žiniasklaidai teigė V. Putinas. Jis pažymėjo, kad „pernelyg didelės“ arba „pernelyg mažos“ naftos kainos kenkia tiek Rusijos, tiek Amerikos ekonomikoms, ir pridūrė: „Man sunku įsivaizduoti, kad bus priimti sprendimai, kurie yra žalingi Amerikos ekonomikai.“

Be to, V. Putinas tvirtino, kad galbūt galėjo būti išvengta 2022 m. „krizės Ukrainoje“, jei tuo metu JAV prezidentu būtų buvęs D. Trumpas. „Negaliu su juo nesutikti, kad jei jis būtų buvęs prezidentu, jei jo pergalė nebūtų buvusi pavogta 2020 m., galbūt nebūtų buvę Ukrainos krizės, kuri kilo 2022 m.“, – kalbėjo V. Putinas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tuo metu Kyjivas penktadienį savo ruožtu perspėjo dėl JAV ir Rusijos derybų dėl karo Ukrainoje neįtraukiant jo ir Europos.

„Jis (V. Putinas) nori derėtis dėl Europos likimo be Europos. Jis nori kalbėtis apie Ukrainą be Ukrainos, – tinkle „Telegram“ sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. – To nebus. V. Putinas turi grįžti į realybę, antraip jis bus sugrąžintas. Šiuolaikiniame pasaulyje viskas veikia ne taip.“

REKLAMA

Dėl beveik trejus metus Ukrainoje verdančio karo Rusijos ir JAV santykiai pasiekė žemiausią lygį nuo Šaltojo karo laikų.

D. Trumpas, kuris pirmadienį buvo prisaikdintas JAV prezidentu, šį karą yra pavadinęs „absurdišku“ ir pagrasinęs Rusijai griežtesnėmis ekonominėmis sankcijomis, jei ši nesutiks nutraukti savo puolimo. „Jei jie greitai nesureguliuos šio karo, aš įvesiu Rusijai didžiulius muitus, didžiulius mokesčius ir dideles sankcijas“, – ketvirtadienį duodamas interviu stočiai „Fox News“ sakė respublikonas.

Tą pačią dieną kalbėdamas Pasaulio ekonomikos forume Davose D. Trumpas pareiškė, kad paprašys Saudo Arabijos ir OPEC sumažinti naftos kainas. „Jei kaina sumažėtų, Rusijos ir Ukrainos karas baigtųsi iškart“, – tikino jis.