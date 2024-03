Svarbiausi įvykiai:

20:25 | Zelenskis prakalbo apie permainas: paaiškino, kodėl atleido Danilovą

Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš pareigų atleido Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorių Oleksijų Danilovą.

Vakariniame pranešime V. Zelenskis paaiškino, kodėl priėmė tokį sprendimą. Pasak jo, O. Danilovas bus perkeltas, tačiau nedaugžodžiavo, kur.

„Šiandien aš tęsiau mūsų valstybės valdymo sistemos pertvarką. Yra pasikeitimų.

Esu dėkingas Oleksijui Danilovui už darbą Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos taryboje. Jis perkeliamas, bet apie tai vėliau“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Į Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas V. Zelenskis paskyrė Oleksandą Litvinenką.

„Vadovavimo Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybai patirtį jis derins su Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos užduotimis. Naujuoju užsienio žvalgybos vadovu tapo Olehas Ivaščenka. Jis turi atitinkamos patirties.

Apskritai tikiuosi, kad mūsų valstybės strateginių pajėgumų stiprėjimas numatytų ir įtakos procesus, nuo kurių priklauso mūsų valstybės nacionalinis saugumas. Ukrainos stiprinimas ir mūsų valstybės struktūrų atnaujinimas visomis kryptimis bus tęsiamas“, – pabrėžė V. Zelenskis.

19:50 | JAV ambasada įspėja dėl teroro pavojaus Prancūzijoje

JAV ambasada Paryžiuje po teroristinio išpuolio Maskvoje paskelbė perspėjimą JAV piliečiams Prancūzijoje. Apie tai pranešė stotis „Fox News“.

Lankytojai Prancūzijoje turi būti pasirengę padidintoms saugumo priemonėms viešose vietose, įskaitant viešąjį transportą, maldos namus, turistų traukos vietas, mokyklas ir didelius prekybos centrus, sakoma pranešime. Teroristai esą gali pulti turistinius objektus be įspėjimo.

„Lankytojai perpildytose ir turistų pamėgtose vietose turi ypač stebėti aplinką“, – teigiama toliau ambasados pranešime, kuriuo remiasi stotis. Žmonės raginami apie įtartiną veiklą informuoti teisėsaugos institucijas.

JAV ambasada perspėjimą paskelbė po to, kai Prancūzijos vyriausybė po teroro atakos Maskvoje penktadienio vakarą saugumo pavojaus lygį padidino iki aukščiausio. Aukščiausią perspėjimą paskelbė ir Italija.

Jau rudenį Prancūzijoje imta kalbėti apie realų teroro pavojų. Radikalizavęsis islamistas tada mokykloje šalies šiaurėje nudūrė mokytoją ir garso įraše išliejo savo neapykantą Prancūzijai, prancūzams ir demokratijai. „Prancūzijai kyla ypač didelė grėsmė, nes ji atstovauja universalioms vertybėms ir pasisako už sekuliarizmą“, – sakė vidaus reikalų ministras Géraldas Darmaninas. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad šalyje reguliariai užkertamas kelias mėginimas surengti teroro atakas.

19:13 | Suomijos žvalgyba: Rusijos veiksmai kelia didžiausią grėsmę šalies saugumui

Suomijos saugumo ir žvalgybos tarnyba (Supo) antradienį paskelbė metinį grėsmių vertinimą ir jame teigiama, kad Rusijos žvalgybos veikla tebėra didžiausia grėsmė Suomijos nacionaliniam saugumui.

Supo teigimu, rytinė kaimynė, su kuria turi bendrą 1 340 km ilgio sieną, laiko Suomiją „nedraugiška valstybe ir šnipinėjimo bei piktavališkos įtakos veiklos taikiniu“.

„Nors kontržvalgybos darbas, žvalgybos pareigūnų išsiuntimas ir griežta vizų politika leido Suomijai praėjusiais metais susilpninti sąlygas Rusijos šnipams, žvalgybos operacijos tebekelia grėsmę“, – teigiama Suomijos žvalgybos agentūros pareiškime.

Manoma, kad kritinė infrastruktūra ir kibernetinė aplinka yra ypač jautrios Rusijos įtakos ir šnipinėjimo operacijoms.

Kokia pažeidžiama kritinės svarbos infrastruktūra, parodė pernykštis incidentas, kai Kinijos laivo inkaras sugadino povandeninį vamzdyną Suomijos vandenyse.

Supo taip pat pareiškė mananti, kad Rusija ir toliau naudos „imigraciją kaip ginklą“, kad parodytų „savo nepasitenkinimą Suomijos naryste NATO“ ir „veiksmų, kuriuos Rusija laiko nedraugiškais, pasekmes“.

18:45 | SBU teigia sulaikiusi rusų agentus, bandžiusius susprogdinti geležinkelį Poltavos srityje

Ukrainos saugumo tarnyba SBU antradienį pranešė, kad užkirto kelią Rusijos saugumo tarnybos (FSB) agentų mėginimui įvykdyti sabotažą Poltavos srityje esančiame geležinkelyje.

Apie tai pranešė portalas „The Kyiv Independent“.

Generalinė prokuratūra pridūrė, kad abu įtariamieji yra Ukrainos piliečiai.

Ukrainos saugumo tarnybos ir pasieniečiai kartais sulaiko rusų diversantų grupes, bandančias prasiskverbti į Ukrainos teritoriją, nors tai dažniau pasitaiko tokiose vietovėse kaip Sumų sritis, kuri yra šalia Rusijos sienos.

Poltavos sritis yra centrinėje Ukrainoje, o jos rytinė dalis yra maždaug už 100 km nuo Rusijos sienos. SBU nenurodė, kur tiksliai buvo bandyta įvykdyti sabotažą.

Pasak SBU, du FSB agentai buvo sulaikyti vietoje po to, kai padėjo savadarbį sprogstamąjį užtaisą prie svarbios geležinkelio linijos, jungiančios Vidurio ir Rytų Ukrainą.

SBU pranešė, kad abu asmenys buvo apkaltinti sabotažu ir jiems gresia kalėjimas iki gyvos galvos, jei bus pripažinti kaltais.

18:21 | Lenkijos užsienio reikalų viceministras kaltina Rusijos ambasadorių savo posto apleidimu

Lenkijos užsienio reikalų viceministras Andrzejus Szejna antradienį apkaltino Rusijos ambasadorių Sergejų Andrejevą „apleidus savo diplomatinį postą“, šiam pirmadienį neatvykus į Užsienio reikalų ministeriją paaiškinti, kodėl rusų raketa sekmadienio rytą buvo įskridusi į Lenkijos oro erdvę.

Antradienį privačiam transliuotojui RMF24 A. Szejna sakė, kad tai buvo ne „kvietimas“, o „šaukimas ambasadoriui Sergejui Andrejevui pagal Vienos konvenciją pateikti paaiškinimus“.

Užsienio reikalų viceministras pridūrė, kad šis incidentas yra „tarptautinės teisės pažeidimas“ ir „kelia susirūpinimą mūsų sąjungininkams“.

Jis paminėjo, kad iš Rusijos naikintuvo paleista raketa, pažeidusi Lenkijos oro erdvę, buvo vertinama kaip „teroro aktas“, todėl buvo iškviestas ambasadorius.

S. Andrejevas Rusijos valstybinei žiniasklaidai išvakarėse sakė, kad, jo manymu, „nėra prasmės diskutuoti šia tema nepateikus jokių įrodymų“.

Diplomatas teigė, kad nusprendė ignoruoti iškvietimą į Lenkijos URM, kurį, jo teigimu, gavo pirmadienio rytą.

A. Szejna teigė, kad S. Andrejevas, jo nuomone, pademonstravo „diplomatinio posto apleidimą“.

18:10 | Generolas Hodgesas: ne Rusija turėtų bauginti NATO, o atvirkščiai

Buvęs JAV pajėgų vadas Europoje generolas leitenantas Benas Hodgesas sako, kad NATO narės dažnai per daug nerimauja dėl to, ką gali padaryti Rusija. Pasak generolo, NATO turėtų priversti Rusiją nerimauti dėl Aljanso veiksmų reaguojant į eskalaciją, o ne nerimauti dėl galimų Kremliaus režimo veiksmų.

Apie tai jis kalbėjo leidiniui BBC, cituoja „Ukrinform“.

Generolas B. Hodgesas tokias mintis išsakė komentuodamas Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasvarstymus dėl karių dislokavimo Ukrainoje. Pasak B. Hodgeso, tai puiki idėja.

„Net jei jis [Emmanuelis Macronas] niekada nieko nesiųs. Duokime rusams dar vieną priežastį nerimauti. Dabar per daug laiko praleidžiame nerimaujant dėl ​​to, ką gali padaryti rusai, užuot vertę juos nerimauti dėl to, ką mes galime padaryti“, – sakė B. Hodgesas.

Pasak generolo, tikimybė, kad Rusija nukreips ginklus į NATO šalis, priklausys nuo to, ar rusai patikės, jog Alijansas yra nepasiruošęs ir vieningas, jei įtikės, kad į agresiją nebus reaguojama.

„Nemanau, kad jie kvaili. Jei jiems pasiseks Ukrainoje, jie gali nukreipti dėmesį kitur per dvejus, trejus, ketverius metus. Žinoma, tokia galimybė yra.

Tačiau jie turės daug ką pakeisti, kad pasiruoštų atakai prieš NATO. Nes jiems turėtų rūpėti, ar galėtume tinkamai reaguoti. Tai [ataka] įmanoma, taip, turėtume tam pasiruošti. Bet nemanau, kad tai tikėtina, jei JAV neatsuks nugaros Europai, Ukrainai“, – sakė B. Hodgesas.

17:30 | Ukraina: per savaitgalio ataką apgadinti 4 rusų laivai

Ukrainos karinis jūrų laivynas antradienį paskelbė per savaitgalio raketų ataką Kryme, kaip rodo nauja informacija, apgadinęs keturis rusų karo laivus.

Anksčiau ukrainiečiai skelbė, kad per ataką sekmadienio naktį buvo apgadinti du desantiniai laivai: „Jamal“ ir „Azov“.

Atnaujinta informacija rodo, kad „Ukrainos gynybos pajėgos [taip pat] sėkmingai apgadino šnipinėjimo laivą „Ivan Churs“ ir didelį desantinį laivą „Konstantin Olšanskij“, socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė karinis laivynas.

Rusija šio pareiškimo nekomentavo.

17:08 | Stačiatikių tradicija: praėjus 40 dienų po A. Navalno mirties šalininkai rinkosi prie jo kapo

Praėjus 40 dienų po Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno mirties kalėjime Sibire, jo šeimos nariai ir šalininkai antradienį vėl pagerbė jo atminimą. Maskvos Borisovskio kapinėse, be kita ko, A. Navalno tėvai Liudmila ir Anatolijus padėjo gėlių prie sūnaus kapo. Stačiatikiai tiki, kad mirusiojo siela 40-ąją dieną po mirties palieka žemę.

A. Navalno našlė Julija Navalnaja socialiniuose tinkluose paskelbė 10 minučių dainą, kurią Kremliaus kritiko atminimui sukūrė žinomi rusų atlikėjai. „Šiandien sueina 40 dienų nuo Aleksejaus nužudymo“, – rašė užsienyje gyvenanti L. Navalnaja.

Arkties kalėjime kalintas A. Navalnas, Rusijos institucijų duomenimis, mirė vasario 16 d. Čia 47-erių opozicionierius atliko 19 metų laisvės atėmimo bausmę. Jo našlė kaltina Rysijos prezidentą Vladimirą Putiną nužudžius jos vyrą. Jau 2021-aisiais opozicijos politikas buvo nuodytas.

Mirus A. Navalnui, Rusijos opozicija neteko vieno žinomiausių savo veidų. Ypač nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 m. Kremlius sugriežtino savo veiksmus prieš kritikus.

Rusijos „politinis elitas“, kurį anonimiškai pakalbino „Meduza“, nesitiki kažkokių permainų naujos Vladimiro Putino kadencijos metu, bent jau iki to momento, kol kažkas paaiškės fronte Ukrainoje.

Tiesa, nuomonės dėl to, kur Kremlius ruošiasi sustoti, nesutampa net ir tarp pačių jo atstovų: vieni kalba apie Charkivo okupaciją, kitiems gali ir Kyjivo nebūti gana.

16:40 | V. Zelenskis paskyrė naują Užsienio žvalgybos tarnybos vadovą

Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Olehą Ivaščenką Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos (SZRU) vadovu. Atitinkamas dekretas paskelbtas prezidento interneto svetainėje.

Kitu anksčiau paskelbtu dekretu V. Zelenskis iš Užsienio žvalgybos tarnybos vadovo pareigų atleido Oleksandrą Lytvynenką.

Prezidentas taip pat atleido Oleksijų Danilovą iš Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigų ir vietoj jo į šias pareigas paskyrė O. Lytvynenką.

16:17 | Lukašenka: išpuolio Maskvoje vykdytojai pirmiausia bandė pabėgti į Baltarusiją

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka antradienį sakė, kad užpuolikai, praėjusią savaitę Maskvos koncertų salėje surengę žudynes, pirmiausia bandė bėgti į jo šalį, bet nusuko kitur dėl patikros punktų.

„Todėl jiems nebuvo šansų patekti į Baltarusiją. Jie tai matė. Todėl jie nusuko šalin ir nuėjo į Ukrainos ir Rusijos sienos ruožą“, – sakė A. Lukašenka, prieštaraudamas Rusijos teiginiui, kad jie pirmiausia bandė pereiti į Ukrainą.

16:04 | Rusijos saugumo tarybos sekretorius kaltę dėl išpuolio verčia Ukrainai

Nepaisant įtikinamo islamistų teroristų prisipažinimo dėl išpuolio pamaskvėje praėjusį penktadienį, Rusijos nacionalinės saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas atsakomybę verčia Ukrainai. Žurnalistų paklaustas, ar su ataka koncertų salėje „Crocus City Hall“, per kurią žuvo mažiausiai 139 žmonės, susijusi „Islamo valstybė“ (IS) ar Ukraina, jis, anot valstybinės naujienų agentūros TASS, pareiškė: „Žinoma, kad Ukraina“. Tačiau N. Patruševas nepatikslino, kodėl daro tokią išvadą.

Atsakomybę dėl išpuolio prie Maskvos jau kelis kartus prisiėmė „Islamo valstybė“. Vakarų saugumo institucijos ir ekspertai prisipažinimą laiko įtikinamu ir mano, kad teroro ataką surengė IS atšaka „„Chorasano provincijos Islamo valstybė“ (ISPK). Nepaisant to, rusų atstovai, nepateikdami įrodymų, tvirtina, kad su išpuolius gali būti susijusi Ukraina. Kyjivas tai neigia.

Tiesa, Vladimiras Putinas pirmadienį patvirtino, kad išpuolį koncertų salėje surengė islamistai, tačiau, kaip jau ir savaitgalį, toliau kalbėjo matąs ukrainietišką pėdsaką. Rusija nori žinoti, „kas yra užsakovas“, sakė jis.

15:28 | Atskleidė paslaptį, kaip Ukraina ginasi nuo rusų dronų spiečių: naudojami paprasčiausi telefonai

JAV kariuomenės Europoje vadas Jamesas B. Heckeris dar šių metų vasarį papasakojo, kaip Ukrainos pajėgos efektyviai ginasi nuo Rusijos bepiločių puolimo.

Kovo 26-ąją ukrainiečių telegramuose išplito vaizdo įrašas, kuriame JAV generolas pasakoja ukrainiečių patirtį kovojant su rusų dronų antplūdžiu. Pasirodo, kad palei visą pasienio su Rusija zoną ukrainiečiai išdėstė 8 tūkst. telefonų su prijungtais mikrofonais, kurie gali atpažinti pagal garsą atskrendančius rusų dronus.

Tokia „savadarbė ankstyvojo aptikimo sistema“ leidžia ne tik aptikti kitaip nematomus dronus, bet ir efektyviai juos neutralizuoti, duomenis automatiškai perduodant 200 spec. parengtų karių grupių. Šios mobilios grupės vyksta į tą regioną, kuriame buvo aptikti dronai ir turima specialiai tam pritaikyta ginkluote bando juos neutralizuoti.

Ukrainiečių UNIAN piktinamasi, kad J. B. Heckeris netyčia galėjo išduoti karinę paslaptį, papasakodamas, kaip veikia Ukrainos „ankstyvoji šachedų aptikimo sistema“.

14:40 | Ukraina: rusai laiko įkalinę 10 tūkst. ukrainiečių, pusė jų patyrė kankinimus

Ukrainos generalinis prokuroras Andrejus Kostinas interviu agentūrai „Interfax-Ukraina“ pranešė, kad okupuotose teritorijose ir Rusijos Federacijoje rusai laiko įkalinę daugiau kaip 10 tūkst. civilių ukrainiečių. 5 600 civilių pripažinti patyrę kankinimus.

„Yra įvairių skaičių. Mes skaičiuojame dešimtimis tūkstančių, tikrai daugiau nei 10 tūkstančių. Kalbame tik apie tuos, kurie buvo priverstinai perkelti, o ne apie tuos, kurie šį sprendimą priėmė savo nuožiūra“, – sakė A. Kostinas.

Pasak A. Kostino, šiuo klausimu labai svarbi būtų JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija, „kad galėtume panaudoti kitus komunikacijos ir spaudimo šaliai agresorei elementus, siekdami išlaisvinti mūsų civilius gyventojus ir grąžinti juos į Ukrainą“.

Kalbėdamas apie kankinimų ir nežmoniško elgesio aukų skaičių, A. Kostinas sakė, kad vien baudžiamosiose bylose nuo tokio pobūdžio Rusijos Federacijos karo nusikaltimų nukentėjo 5 600 ukrainiečių.

„Tačiau visi skaičiai gali būti gerokai didesni, nes neturime patikimos informacijos iš okupuotų teritorijų“, – pridūrė jis.

Karas Ukrainoje

14:08 | NATO svarsto numušinėti rusų raketas savo pasienyje

Lenkijos užsienio reikalų viceministras Andrzejus Szejna sako, kad NATO svarsto galimybę numušti Rusijos raketas, kai jos skris Šiaurės Atlanto aljanso teritorijos link.

NATO karinės pratybos Norvegijoje

13:40 | Rusai apšaudė Chersono srities Beryslavo miestą iš drono, yra sužeistųjų

Rusijos kariškiai bepiločiais orlaiviais toliau atakuoja Chersono srities Beryslavo miestą, yra sužeistųjų.

Tai antradienį pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Rusijos kariuomenė toliau puola Beryslavą bepiločiais orlaiviais“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad 50 metų vyrą sužeidė iš drono numestas sprogmuo. Nukentėjusysis nugabentas į ligoninę.

13:04 | Per Ukrainos apšaudymą Rusijos pasienio regione sužeisti 5 žmonės

Ukrainos apšaudymo metu Rusijos pasienio Belgorodo regione sužeisti penki žmonės, antradienį pranešė regiono gubernatorius, toliau intensyvėjant tarpusavio atakoms.

Pastarosiomis savaitėmis smarkiai padažnėjo ukrainiečių išpuoliai pasienio teritorijoje, įskaitant Kyjivą remiančių sukarintų grupių, sudarytų iš Kremliui nepritariančių rusų, įsiveržimus.

Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas socialiniuose tinkluose parašė, kad per atskirus dviejų kaimų bombardavimus buvo sužeisti penki žmonės.

12:15 | Ukraina patvirtino – smogė ketvirtam rusų kariniam laivui: paviešino, kokią žalą jis patyrė

Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčiukas Ukrainos televizijai patvirtino apie savaitgalį įvykdytą sėkmingą ukrainiečių smūgį Rusijos kariniam laivui „Ivanas Chursas“.

„Kalbant apie laivą „Ivanas Chursas“, galime patvirtinti, kad pažeista laivo šturmo dalyje esanti žvalgybos įranga. Tai reiškia, kad faktiškai dabar jis nėra parengtas kovai, negali vykdyti jam pavestų užduočių“, – sakė D. Pletenčiukas, rašo „RBK-Ukraina“.

Taip pat karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai patvirtino dviejų didelių amfibijų „Azov“ ir „Jamal“ apgadinimą.

Jis taip pat pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos raketa „Neptun“ atakavo Rusijos laivą „Konstantinas Olšanskis“, kurį okupantai pagrobė 2014 metais.

„Deja, buvo priimtas sprendimas smogti šiam laivui. Neturėjome kito pasirinkimo. Buvo panaudota ukrainietiška raketa „Neptun“, – sakė D. Pletenčukas.

Jis pažymėjo, kad laivą „Konstantinas Olšanskis“ Rusija pavogė iš Ukrainos 2014 metais, per Krymo okupaciją. Anot pareigūno, laivas devynerius metus stovėjo įlankoje ir okupantai jau buvo pradėję jį ardyti atsarginėms dalims, tačiau 10-aisiais karo metais suprato, kad jie beveik nebeturi didžiųjų desanto laivų, todėl per metus jis buvo atstatytas.

Ukrainos kariai

11:46 | Lukašenka atvyko į Ašmeną: 10 kilometrų nuo sienos su Lietuva tikrins karinę parengtį

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka apsilankė Ašmenos rajone, kur šį mėnesį buvo dislokuota 19-oji mechanizuota brigada. Bus patikrinta tankų bataliono karinė parengtis, skelbiama oficialiame Vakaruose nepripažintos Baltarusijos valdžios pranešime.

11:16 | Amerikiečių ekspertai siūlo perduoti Ukrainai Pietų Korėjos 105 mm kalibro sviedinius

Amerikiečių ekspertai mano, kad, Ukrainai stokojant artilerijos sviedinių, JAV galėtų pasiūlyti Pietų Korėjai perduoti Kyjivui 105 mm kalibro šaudmenis, kurių Seulas palaipsniui atsisako.

Tai antradienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“.

Autoritetingo Vašingtono Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) ekspertai Markas Cancianas ir Chrisas Parkas, analizuodami situaciją ginklų rinkose, pažymėjo, kad Pietų Korėja šiuo metu perveda savo artileriją iš 105 mm platformos į galingesnes 155 mm platformas ir negalės perduoti 155 mm sviedinių dėl didėjančios Šiaurės Korėjos grėsmės.

Jų duomenimis, Pietų Korėja gali turėti apie 3,4 milijono 105 mm kalibro artilerijos sviedinių, tinkančių visoms 105 mm haubicoms, kurias turi Ukraina (britų L119 ir amerikiečių M101).

10:36 | Garsus Ukrainos rašytojas Serhijus Žadanas stoja į Ukrainos kariuomenę

Ukrainos rašytojas, poetas, muzikantas ir savanoris Serhijus Žadanas ketina prisijungti prie Ukrainos nacionalinės gvardijos „Chartijos“ brigados. Apie tai, cituodama patį rašytoją, Ukrainos televizijoje pranešė žurnalistė Marija Malevska.

10:00 | Okupantai valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogė Sumų srities Bilopilios miestui

Rusijos kariuomenė valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogė Sumų srities Bilopilios miesto civilinei infrastruktūrai – nukentėjo Vaikų ir jaunimo kūrybos centras ir apie 20 privačių namų.

Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Šiandien priešas vėl atakavo Bilopilios civilinę infrastruktūrą: buvo smogtas aviacijos smūgis naudojant valdomąsias aviacines bombas“, – sakoma pranešime.

Per apšaudymą, pasak Ukrainos pareigūnų, nukentėjo miesto Vaikų ir jaunimo kūrybos centras ir apie 20 privačių namų. Kilęs gaisras buvo operatyviai užgesintas.

Preliminariais duomenimis, žmonės nenukentėjo. Vietoje dirba visos tarnybos. Priešo atakos padariniai tikslinami.

09:28 | Nausėdos žinutė Putino pakalikams Orbanui ir Fico: jei Rusija palauš Ukrainą, jie ateis pas mus

Interviu leidiniui „Politico“, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad vis daugiau Europos lyderių supranta būtinybę nugalėti Rusiją Ukrainoje.

Komentuodamas praėjusią savaitę vykusio ES aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, G. Nausėda sakė: „Manau, kad supratimas, jog turime nugalėti Rusiją, plečiasi, nes priešingu atveju tęsis ši tragiška istorija“.

„Bent jau aš nematau lyderių, kurie norėtų paskambinti Putinui ir aptarti problemas Ukrainoje. Neturime nė vieno lyderio, kuris vis dar pasitikėtų Putinu. Išskyrus du“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Vengrijos ir Slovakijos premjerus.

Lietuvos Prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad jam ir kitiems lyderiams pavyks pakeisti nuomonę tų ES narių, kurios dabar skeptiškai vertina Rusijos grėsmę ir būtinybę pasiekti Rusijos Federacijos pralaimėjimą kare.

„Jei [Rusija] pralauš pirmąją gynybos liniją, jie eis ir paskui mus, ir bus antroji gynybos linija“, – aiškino jis.

G. Nausėda pabrėžė, kad Maskva „kelia grėsmę ir meta iššūkį visoms demokratinėms sistemoms Europoje. Visos jos yra pažeidžiamos: Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir net Portugalija, kuri yra gana toli nuo fronto linijos“.

Laurynas Kasčiūnas susitiko su Gitanu Nausėda

08:55 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 770 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų kovo 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 438 160 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai, Ukrainos skaičiavimu, neteko 6 893 tankų (+6), 13 207 šarvuotųjų kovos mašinų (+24), 10 904 artilerijos sistemų (+27), 1 019 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 727 oro gynybos priemonių (+1), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 8 553 dronų (+14), 2 014 sparnuotųjų raketų (+4), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 14 498 automobilių (+44), 1 789 specialiosios technikos vienetų (+4).

08:20 | Belgorode nugriaudėjo keli sprogimai: rusai pasitelkė oro gynybą, prabilo apie nuostolius

Antradienio naktį Rusijos Federacijos Belgorodo srityje aidėjo sprogimai. Apie tai savo „Telegram“ kanale parašė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Pasak gubernatoriaus, virš Belgorodo miesto ir Belgorodo srities buvo pasitelkta oro gynyba. Regiono vadovas teigia, kad priešlėktuvinė gynyba esą numušė 13 oro taikinių, priartėjusių prie regiono centro.

07:41 | Ukrainos gynybos pajėgos naktį į antradienį sunaikino visus rusų paleistus dronus

Kovo 26-osios naktį Oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino 12 smogiamųjų dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą.

Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas tai pranešė „Facebook“ paskyroje.

„Naktį okupantai rusai vėl atakavo Ukrainą. Jie panaudojo 12 „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų. Juos visus sunaikino Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės“, – sakoma pranešime.

07:00 | Ukrainos kariuomenė: padėtis prie Časiv Jaro yra įtempta

Ukrainos pajėgos susiduria su sudėtinga padėtimi aplink rytinį Časiv Jaro miestą, Rusijai ten sutelkus savo puolimą, pirmadienį sakė Ukrainos kariuomenės pareigūnas.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva fronto linijoje pasiekė nemažai laimėjimų, didindama savo pranašumą. Ukrainiečiams sunkiai sekasi trūkstant itin reikalingų šaudmenų iš Vakarų sąjungininkų.

„Situacija dėl Časiv Jaro jau ne pirmą dieną yra sudėtinga ir įtempta“, – sakė Ukrainos 26-osios artilerijos brigados atstovas Olehas Kalašnikovas.

„Šiandien tai pagrindinis priešo puolimo operacijų objektas. Jis bando pralaužti mūsų gynybą, kad pasiektų Časiv Jarą“, – pridūrė jis.

O. Kalašnikovas taip pat sakė, kad Rusija šiame rajone dažniau naudoja galingas valdomąsias bombas ir mėto jas ant apgyvendintų teritorijų bei Ukrainos karių įtvirtintų pozicijų.