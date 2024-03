Teismas dėl teroro akto Maskvoje pateikė kaltinimus keturiems vyrams: „Pripažino savo kaltę“

Grupuotė „Islamo valstybė“, arba IS prisiėmė atsakomybę už penktadienio išpuolį ir paskelbė vaizdo įrašą. Savo ruožtu Rusijos pareigūnai be įrodymų tvirtino, kad prie to prisidėjo Ukraina. Kyjivas sako, kad šis teiginys yra „absurdiškas“, skelbia BBC.

Keturi kaltinamieji buvo įvardyti kaip Dalerdžonas Mirzojevas, Saidakramis Murodalis Rachabalizoda, Šamsidinas Fariduni ir Muhammadsobiras Fajzovas.

Į teismą atgabenti sužeisti

Visi jie į Maskvos Basmano teismą atgabenti sužaloti, vienas iš jų – neįgaliojo vežimėlyje. Mirzojevo ir Rachabalizodos akys buvo užtinusios, o pastarojo ausis buvo smarkiai sutvarstyta – kaip pranešama, dėl to, kad sulaikymo metu ji buvo iš dalies nupjauta.

Fariduni veidas buvo smarkiai patinęs, o Fajzovas į teismą atvežtas neįgaliojo vežimėlyje su ligoninės chalatu ir atrodė, kad jam trūksta akies, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

Visi jie buvo laikomi stiklinėje kabinoje, o teismo posėdžio metu juos saugojo kaukėti policininkai.

„Pripažino savo kaltę“

Teismo pareiškime, paskelbtame „Telegram“, sakoma, kad Mirzojevas yra Tadžikistano pilietis ir „visiškai pripažino savo kaltę“. Jame teigiama, kad Rachabalizoda taip pat „pripažino savo kaltę“.

Maskvos Basmano rajono teismo duomenimis, visi keturi įtariamieji kaltinami terorizmu ir jiems gresia įkalinimas iki gyvos galvos. Jų sulaikymo terminas nustatytas iki gegužės 22 dienos, tačiau gali būti pratęstas priklausomai nuo teismo proceso datos.

Žuvo mažiausiai 137 žmonės

Penktadienio vakarą ginkluotiems užpuolikams įsiveržus į Maskvos šiauriniame Krasnogorsko priemiestyje esančią „Crocus City Hall“ koncertų salę, pradėjus joje šaudyti ir padegus pastatą, žuvo mažiausiai 137 žmonės, įskaitant tris vaikus.

Tai daugiausiai gyvybių nusinešęs išpuolis Europoje, už kurį atsakomybę prisiėmė IS.

Rusijos tyrimų komitetas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip keturi įtariamieji atgabenami į jo būstinę Maskvoje.

Apie kitus septynis įtariamuosius, kurie buvo sulaikyti dėl išpuolio, pareiškimų negauta.

Pareigūnai teigė, kad visi užpuolikai buvo užsienio piliečiai.