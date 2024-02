Svarbiausi įvykiai:

10:40 | Zelenskis prabilo apie Ukrainos nuostolius: skirtumas su Rusija – penki kartai

Amerikiečių kanalo „FOX News“ žurnalistas paklausė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, ar jis žino, kokie Ukrainos nuostoliai kare prieš Rusiją. V. Zelenskis konkretaus skaičiaus nepateikė, tačiau pasakė:

„Dešimtys tūkstančių žuvusiųjų. Dešimtys tūkstančių žmonių buvo ištremti. Santykis yra iki penkių. Kiekvienam mūšyje žuvusiam mūsų kariui tenka penki rusų kariai“.

09:54 | Ukrainos ministras: šalies atstatymas truks iki dešimties metų

Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas sako, kad jei karas baigtųsi dabar, šaliai atstatyti reikėtų iki dešimties metų. „Manau, kad skubiausius nuostolius būtų galima pašalinti per dvejus ar trejus metus“, –sakė jis agentūrai dpa. Tačiau apskritai darbai esą užtruktų nuo penkerių iki dešimties metų. Be to, būtina sąlyga yra finansiniai ištekliai.

Šeštadienį sueis dveji metai, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Pasak O. Kubrakovo, iki šiol karo padaryta žala siekia 500 mlrd. eurų. Jis rėmėsi naujausiais Pasaulio banko, Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Tautų (JT) duomenimis.

09:11 | JAV įspėja: iki pavasario Ukraina susidurs su „katastrofišku“ amunicijos trūkumu

Amerikiečių kanalas ABC, remdamasis savo šaltiniais, praneša, kad „kovo pabaiga“ bus ypač pavojingas metas Ukrainos kariams, jei nebus patvirtintas naujas amerikiečių pagalbos paketas. Kito JAV pareigūno teigimu, kol kas sunku tiksliai prognozuoti, kada atsiras didžiausias amunicijos ir priešlėktuvinės gynybos deficitas, tačiau iki pavasario padėtis gali pablogėti.

Pavasarį ir iki vasaros padėtis blogės, artėjantį laikotarpį neįvardytas JAV gynybos departamento atstovas apibūdino kaip kritinį.

„Tai, kas saugoma šiandien, – ateityje jie negalės apsaugoti visų šių objektų, jei nebus tęsiamas raketų perėmėjų tiekimas“, – kanalui sakė JAV pareigūnas ir pridūrė, kad jei Rusijos Federacija turės pranašumą ore, pasikeis karo veiksmų pobūdis.

Ukrainai skubiai reikia ir mažų, ir didelių amunicijos priemonių, įskaitant raketas HIMARS.

Taip pat pranešama, kad Ukrainai reikia lėšų infrastruktūrai, skirtai naikintuvams F-16, kurie šiais metais gali pradėti tarnauti Ukrainos karinėse oro pajėgose, sukurti. Visų pirma ginkluotosioms pajėgoms reikia aerodromų ir orlaivių laikymo patalpų.

Be papildomo finansavimo JAV negalės apmokyti pilotų.

08:33 | JAV gali konfiskuoti Rusijos oligarchų turto už 700 mln. dolerių

JAV ketvirtadienį paskelbė seriją naujų sankcijų Rusijai, siekdamos didinti spaudimą Kremliaus režimui dėl karo prieš Ukrainą. Taip teigiama JAV teisingumo departamento pranešime.

Jame nurodoma, kad Niujorko pietinės apygardos teismas pareiškė kaltinimus trims asmenims, įskaitant sankcionuotą oligarchą Andrejų Kostiną, ir suėmė du jo tarpininkus. Jungtinės Valstijos taip pat pareiškė ieškinį dėl dvejų prabangių apartamentų Majamyje, esančių viešbutyje „Ritz Carlton“, konfiskavimo. Jų vertė – 2,5 mln. dolerių, jie priklauso Rusijos oligarchui Viktorui Perevalovui, kuriam irgi taikomos sankcijos.

Taip pat paskelbtas naujas kaltinamasis aktas verslininkui Vladislavui Osipovui bankinio sukčiavimo byloje, susijusioje su 255 pėdų prabangios jachtos „Motor Yacht Tango“, priklausančios sankcionuotam Rusijos oligarchui Viktorui Vekselbergui, eksploatavimu.

„Sankcionuotas oligarchas Andrejus Kostinas ir jo bendrininkai pažeidinėjo JAV sankcijas, kad galėtų palaikyti savo išskirtinai prabangų gyvenimo būdą, – sakė JAV prokuroras Damianas Williamsas. – Naudodamiesi sudėtingomis schemomis, apimančiomis fiktyvias bendroves ir neteisėtus sandorius, A. Kostinas ir jo bendrininkai, kaip įtariama, plovė pinigus ir vykdė neteisėtus atsiskaitymus JAV valiuta, skirtus A. Kostino superjachtų ir prabangių namų Aspene išlaikymui ir pagerinimui, įžūliai nepaisydami JAV įstatymų“.

07:40 | TVF išmokės Ukrainai 880 mln. JAV dolerių

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ketvirtadienį pranešė, kad Ukrainai, jau du metus kovojančiai su Rusijos invazija, išmokės 880 mln. JAV dolerių (812,9 mln. eurų) trečiajame praėjusiais metais patvirtinto 15,6 mlrd. dolerių (14,4 mlrd. eurų) vertės pagalbos paketo etape.

Šią pagalbą dar turi patvirtinti TVF vykdomoji valdyba.

„Nepaisant su karu susijusių sunkumų, programos rezultatai yra geri“, – sakė Gavinas Gray'us, fondo misijos, kuri neseniai Varšuvoje susitiko su Ukrainos pareigūnais, vadovas.

Komanda įvertino tikslus, nustatytus prieš metus, kai buvo patvirtintas ketverių metų pagalbos paketas.

„Valdžios institucijos įvykdė visus kiekybinius veiklos kriterijus, išskyrus vieną – dėl pasienio blokadų šiek tiek sumažėjo mokestinės pajamos – ir visus keturis struktūrinius kriterijus“, – sakė G. Gray'us.

TVF misija teigė, kad Ukrainai atsikūrimui po karo reikės 486 mlrd. dolerių (448,9 mlrd. eurų).

07:02 | Odesoje per Rusijos dronų ataką žuvo trys žmonės

Odesoje per Rusijos dronų ataką žuvo trys žmonės. Apie tai „Telegram“ pranešė Pietų Ukrainos gynybos pajėgos.

Per priešo ataką Odesoje vienas virš jūros numuštas dronas nukrito ant įmonės pastato, esančio Odesos pakrantės zonoje, padarė žalos ir sukėlė gaisrą. Gelbėtojai išgelbėjo moterį ir rado žuvusio vyro kūną.

„Dar dviejų žuvusių žmonių kūnai buvo rasti po griuvėsiais. Iš viso dėl priešo atakos žuvo 3 žmonės. Paieškos buvo nutrauktos. Vyksta ardymo ir valymo darbai“, – sakoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusų dronas „Shahed“ pataikė į daugiaaukštį pastatą Dniepro mieste. Dėl to buvo sužeisti 8 žmonės.