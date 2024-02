Latvijos prezidentas Rinkevičius išjuokė Vakarų paramą: „Mes žlugdome Ukrainą“

Savo X paskyroje šalies vadovas paskelbė latvių dailininko Gačio Šliukos sukurtą karikatūrą ir pažymėjo, kad taip menininkas mato „dabartinę Vakarų paramą Ukrainai“.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6