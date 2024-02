Svarbiausi įvykiai:

Penktadienio vakarą Rusijos kariuomenė dronais atakavo Odesą. Užsidegė gyvenamasis namas, du žmonės buvo sunkiai sužeisti, praneša regiono karinės administracijos vadovas Olehas Kiperas.

„Antrą parą iš eilės priešas atakuoja Odesos regioną bepiločiais lėktuvais. Dėl priešo apšaudymo Odesoje buvo sunaikintas gyvenamasis namas, kuris vėliau užsidegė.

Pranešama, kad buvo sužeisti du žmonės. Sužeistieji sunkios būklės nugabenti į ligoninę“, – nurodė jis.

Įvykio vietoje dirba gausios tarnybų pajėgos. Vyksta paieškos operacijos ir gaisro gesinimas. Pasak O. Kiperio, po griuvėsiais gali būti žmonių.

Ukraina pradeda trečiuosius plataus masto karo metus nesiliaujant ginčams dėl JAV pagalbos pratęsimo ir Vakarams vėluojant tiekti reikiamą ginkluotę. Pergalei mūšio lauke Ukrainos pajėgoms reikia tik ginklų.

Tai leidiniui „The Times“ pareiškė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, praneša UNIAN.

Pasak pareigūno, Rusija visoje fronto linijoje turi mažiausiai penkis kartus daugiau sviedinių nei Ukraina. Ginklų ir amunicijos trūkumas kelia vis didesnę grėsmę Gynybos pajėgoms.

„Ukrainai reikia trijų komponentų – ginklų, ginklų ir dar kartą ginklų“, – sakė O. Danilovas.

Komentuodamas sąjungininkų nesugebėjimą suteikti Kyjivui pakankamą ugnies galią, kad būtų atremtos Putino pajėgos, O. Danilovas padarė prielaidą, jog ne visi Vakaruose nori, kad Ukraina laimėtų karą.

„Jei jie to norėtų, tai laiku aprūpintų mus modernia ginkluote“, – sakė jis.

„Šiame kare aš netekau sūnėno. Krikštasūniui nutraukė dalį kojos... Bet tai (patyriau) ne tik aš. Buvo tiek daug sielvarto. Tiek daug žmonių neteko savo vaikų, tėvų, žmonų ar vyrų. Ir Vakarai užmerkia į tai akis, nenori į tai adekvačiai reaguoti. Galų gale juk rusai žudo ne juos“, – pažymėjo O. Danilovas.

Nesąžiningos taikos tarp Ukrainos ir Rusijos sudarymas dabar reikštų, kad karas bus atnaujintas, kai Kremliui tai bus naudinga. Tokią nuomonę JT Generalinės Asamblėjos posėdyje išsakė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas.

„Putinas sakė, kad taikos nebus, kol Rusija nepasieks savo tikslų. Neseniai duotame interviu jis atsargiai vengė patvirtinti, kad yra patenkintas teritorijomis, kurias jau atėmė iš Ukrainos. Tai nėra kompromisų ieškantis žmogus.

Greičiau jis yra neoimperialistinis baikeris, įsitikinęs jėgos teisingumu. Neteisinga taika dabar tik paskatins jį atnaujinti kovą Ukrainoje, kai jam tai bus naudinga“, – sakė D. Cameronas.

D. Cameronas priminė, kad nuo invazijos į Gruziją 2008 m. iki Krymo aneksijos 2014 m. ir visiškos invazijos į Ukrainą 2022 m. Rusija nesulaukė stipraus tarptautinio pasipriešinimo, todėl „vis grįždavo ir grįždavo dar kartą“.

„Jei Putinui pavyks iškovoti bent kokią nors pergalę Ukrainoje, nukentės visas likęs pasaulis. Tai, kas prasidėjo Ukrainoje, nesibaigs Ukrainoje. Savo iškreiptą istorijos supratimą Putinas gali pritaikyti bet kur, pavyzdžiui, Moldovoje ar Baltijos šalyse. Jis taip pat paskatins kitus kovoti, kai jiems tai bus naudinga. Nė viena valstybė, turinti didelį, agresyvų kaimyną, nebus saugi“, – reziumavo Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba penktadienį – antrųjų Maskvos karo prieš Kyjivą metinių išvakarėse – JT Generalinėje Asamblėjoje apkaltino Rusiją ignoruojant pasaulio valią.

Asamblėjos posėdis buvo surengtas Ukrainai rengiantis minėti antrąsias Rusijos plataus masto invazijos metines tuo metu, kai JAV Kongresas vis dar blokuoja gyvybiškai svarbią JAV pagalbą Ukrainai, o Rusija jaučiasi padrąsinta pastarosiomis savaitėmis pasiektų naujų laimėjimų.

„Rusija ignoruoja pasaulio daugumos valią. Ji tęsia savo agresiją ir meta vis daugiau žmonių į karo liepsnas“, – sakė D. Kuleba.

„Taip pat matome, kad per šiuos dvejus metus pasaulinis saugumas tik pablogėjo. Visame pasaulyje įsiplieskia vis daugiau karų ir konfliktų. Viena iš to priežasčių – kraujuojanti žaizda Europos širdyje.“

Ukraina yra priklausoma nuo Vakarų tiekiamų ginklų ir šaudmenų – karinės paramos šaliai reikia siekiant apsiginti nuo Rusijos atakų, kurios suintensyvėjo, nes Maskva siekia pasinaudoti tuo, kad Kyjivo ištekliai mūšio lauke yra išsekę.

Šį savaitgalį į Ukrainą atvyks ne vienas Vakarų šalių lyderis, norintis pademonstruoti paramą Kyjivui, nes karas vis tęsiasi, o dvejus metus trunkančios kovos su didesne ir turtingesne kariuomene atima jėgas.

„Esu dėkingas visoms JT valstybėms narėms, kurios nuosekliai palaikė svarbius Generalinės Asamblėjos raginimus, smerkiančius Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir raginančius Maskvą nutraukti karo veiksmus“, – JT sakė D. Kuleba.

„Ši asamblėja ne kartą parodė, kad pasaulio dauguma stovi Ukrainos pusėje.“

Penktadienio vakarą, vasario 23 d., Ukrainos kariuomenė virš Azovo jūros numušė Rusijos lėktuvą A-50.

Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi šaltiniais gynybos pajėgose.

⚡️ A Russian A-50 airplane has been shot down near the Sea of Azov, media report



There is no official information yet. pic.twitter.com/cHd343DxqA