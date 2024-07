Svarbiausi įvykiai:

15:52 | Zelenskis nori susitikti su Trumpu: mums reikia žinoti, ar liksime vieni prieš Rusiją

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis interviu „Bloomberg“ pakomentavo viešumoje pasirodžiusius tariamus D. Trumpo planus dėl Rusijos ir Ukrainos, perėmus valdžią JAV.

„Jeigu Trumpas žino, kaip užbaigti karą, jis turi mums šiandien tai pasakyti. Jeigu yra rizika Ukrainos nepriklausomybei, jeigu mes neteksime valstybingumo, mes norime būti tam pasirengę, norime tai žinoti“, – cituojamas Ukrainos prezidentas.

Jis pareiškė, kad yra „potencialiai pasiruošęs“ susitikimui su D. Trumpu ir norėtų išgirsti jo komandos siūlymus.

„Jie negali planuoti mano, mūsų tautos ir mūsų vaikų gyvenimų. Mes norime suprasti, ar lapkritį turėsime stiprų JAV palaikymą ar pasiliksime visiškai vieni“, – pridūrė V. Zelenskis.

V. Zelenskis taip pat paneigė įsivyraujančią nuomonę dėl aklavietės kare tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų. Jis pareiškė, kad ukrainiečiai dabar turi geresnę situaciją karių skaičiumi negu prieš kelis mėnesius, o naujo kontrpuolimo sėkmė priklauso nuo gebėjimo apginkluoti naujas brigadas.

„Politico“, remiantis šaltiniais D. Trumpo aplinkoje, paskelbė, kad jei šis taptų JAV prezidentu, neleistų Ukrainai stoti į NATO ir pradėtų derybas su V. Putinu dėl to, kurią Ukrainos teritorijos dalį Maskva galėtų pasilikti.

15:34 | Apklausa: europiečiai prieštarauja karių siuntimui į Ukrainą, bet pritaria ginklų tiekimui

Nors europiečiai aktyviai pritaria tam, kad Ukrainai būtų siunčiama daugiau ginkluotės ir šaudmenų, jie ir toliau nėra linkę pritarti karių siuntimui į Ukrainą, rodo nauja analitinio centro „European Council on Foreign Relations“ (ECFR) apklausa.

Apklausoje, kuri buvo surengta prieš artėjantį 75-ąjį NATO viršūnių susitikimą Vašingtone, buvo įtraukta 14 Europos valstybių ir Ukraina.

Nors 58 proc. ukrainiečių tiki, jog gali nugalėti Rusiją mūšio lauke, europiečiai linkę manyti, kad karas baigsis tik derybų keliu. Tokio požiūrio laikomasi Britanijoje, Lenkijoje ir Švedijoje, kurios yra vienos didžiausių Ukrainos rėmėjų.

15:11 | Šaltiniai: NATO kitais metais skirs Ukrainai 40 mlrd. eurų karinės paramos

NATO šalys, diplomatinių šaltinių duomenimis, susitarė kitais metais skirti Ukrainai 40 mlrd. eurų karinės pagalbos, praneša agentūra „Reuters“.

Oficialų sprendimą 32 Aljanso šalių lyderiai priims savo viršūnių susitikime Vašingtone kitą savaitę.

Kadenciją baigiantis NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenberfas ragino transatlantinio Aljanso nares paramą Rusijos užpultai Ukrainai palikti 2022 m. lygyje – tai atitinka maždaug 40 mlrd. eurų per metus.

14:55 | Ukrainos karys, režisierius Sencovas: „Turime ruoštis 10 metų trunkančiam karui“

„Turime nustoti kišti galvas į smėlį. Iš pradžių buvo kalbama apie dvi savaites, du mėnesius, paskui apie dvejus metus. Turime ruoštis 10 metų trunkančiam karui. Jei esame pasiruošę 10 metų karui, o jis baigiasi anksčiau, vadinasi, laimėjome ir viską padarėme teisingai“, – taip interviu „Radio Svoboda“ sakė Ukrainos karys, režisierius Olehas Sencovas.

Pasak O. Sencovo, Ukraina turėtų suprasti, kad karas su Rusijos Federacija yra sudėtingas, rimtas ir ilgalaikis, todėl visi turi jam ruoštis.

„Visi vyrai tarnaus, reikia demobilizuoti ir rotuoti šalį, kad šalis atsidurtų kariniame kelyje ir investuotų į gynybą ir gamybą, o ne lietų naują asfaltą ar statytų stadionus“, – savo nuomonę išsakė režisierius.

Jis perspėjo, kad jei ukrainiečiai gyvens šiandiena, tai šalia geruoju nesibaigs.

14:32 | Dnipre liepos 4-ąją skelbiama gedulo diena

Liepos 4-ąją Dnipre skelbiama gedulo diena – ji skirta tiems, kurie pastarosiomis dienomis žuvo per Rusijos raketų atakas šiame mieste.

Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Dnipro meras Borysas Filatovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Rytoj Dnipre bus minima gedulo diena“, – parašė jis.

14:11 | Rusija teigia užėmusi svarbaus Ukrainos Časiv Jaro miesto rajoną

Rusija trečiadienį pareiškė, kad jos pajėgos užėmė rajoną svarbiame Časiv Jaro mieste netoli Bachmuto Rytų Ukrainoje, kur Maskva jau kelis mėnesius veržiasi į priekį.

Ukrainos rytiniame Donecko regione esantis miestas turi strateginę reikšmę, o jo užėmimas leistų Rusijai rengti tolesnes puolamąsias operacijas visame regione.

Apie užėmimą pranešė ir Ukrainos „Telegram“ kanalas „DeepState“, turintis ryšių su Ukrainos kariuomene.

13:23 | Zelenskis paviešino kraupų vaizdo įrašą iš 5 žmones pražudžiusios rusų atakos

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paviešino vaizdo įrašą iš Dnipre įvykusios raketų atakos, kuri nusinešė penkių žmonių gyvybes.

„Dnipras. Rusijos teroristai vėl smogė mūsų miestui. Iki šiol žuvo penki žmonės. Užuojauta šeimoms ir draugams. Trisdešimt keturi žmonės buvo sužeisti, tarp jų – vaikas. Dalyvauja visi reikalingi Valstybinės gelbėjimo tarnybos padaliniai, gelbėtojai teikia pagalbą visiems nukentėjusiesiems.

Šį Rusijos terorą gali sustabdyti tik du dalykai – modernios priešlėktuvinės gynybos sistemos ir tolimojo nuotolio mūsų ginklų galimybės. Pasaulis gali apsaugoti gyvybes, tam reikia lyderių ryžto. Ryžto, kuris gali ir turi padaryti taip, kad apsauga nuo teroro vėl taptų norma“, – „Telegram“ rašė V. Zelenskis.

13:00 | Per rusų ataką Dnipro mieste žuvo keturi žmonės, 27 sužeisti

Rusams trečiadienį raketomis ir dronais atakavus Ukrainos pietrytinį Dnipro miestą žuvo keturi žmonės, o dar 27 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

Rusijos pajėgos nuolat taikosi į pramoninį miestą ir aplinkinį regioną nuo pat 2022 metų vasario, kai pradėjo invaziją.

„Šį rytą per Rusijos išpuolį Dnipro mieste žuvo keturi žmonės. Dvidešimt septyni žmonės buvo sužeisti. Vienuolika iš jų paguldyti į ligoninę. Dviejų būklė sunki“, – pranešė regiono gubernatorius Serhijus Lysakas.

12:32 | Zelenskio kabinetas griežtai sureagavo į Trumpo „planus“ dalį Ukrainos atiduoti Rusijai

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas žurnalistams Vašingtone sakė, kad Kyjivas yra pasirengęs išklausyti bet kokius patarimus, kaip pasiekti „teisingą taiką“ kare, kurį dar 2022 m. pradėjo Rusija. Nepaisant to, Ukraina neketina eiti į kompromisus su Rusija, atsisakydama bet kokių teritorijų dėl karo pabaigos.

„Tačiau mes nesame pasirengę daryti kompromisų nepriklausomybės, laisvės, demokratijos, teritorinio vientisumo ir suvereniteto klausimais“, – sakė A. Jermakas.

Pasak „Reuters“, du pagrindiniai D. Trumpo patarėjai pasiūlė planą, į kurį įtrauktas grasinimas nutraukti Amerikos pagalbą, jei Kyjivas nepradės derybų su Maskva. Tačiau per debatus D. Trumpas sakė, kad nepritaria Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiūlytoms sąlygoms, kad Rusija nutrauks karą, jei Ukraina sutiks perduoti keturis regionus šalies rytuose ir pietuose.

Antradienį „Politico“ rašė, kad D. Trumpas svarsto susitarimą, pagal kurį NATO įsipareigoja nesiplėsti į rytus, ypač į Ukrainą ir Gruziją, ir derasi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl to, kiek Ukrainos teritorijos Maskva gali pasilikti sau.

11:52 | FSB kaltina Rusijoje suimtą Prancūzijos pilietį rinkus karinę informaciją

Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) trečiadienį pranešė, kad praėjusį mėnesį Maskvoje suimtas Prancūzijos pilietis rinko karinę informaciją, kurią užsienio žvalgybos agentūros gali panaudoti, kad pakenktų Rusijai.

Laurent‘as Vinatieras, Šveicarijos konfliktų tarpininkavimo nevyriausybinės organizacijos tyrėjas, buvo areštuotas birželį ir apkaltintas pažeidęs Rusijos „užsienio agentų“ įstatymą. Tai naujausias atvejis, kai Rusijoje, jai tęsiant karą Ukrainoje, sulaikomas Vakarų pilietis.

11:23 | Latvija statys modulinių parako užtaisų artilerijos amunicijai gamyklą

Latvijos pietiniame Iecavos valsčiuje planuojama statyti modulinių parako užtaisų artilerijos amunicijai gamyklą, kurios pajėgumas būtų 50 tūkst. užtaisų per metus, pranešė Latvijos krašto apsaugos ministras Andris Sprūdas.

Anot jo, gamykla turėtų pradėti veikti 2026 metais, ji bus orientuota į Latvijos kariuomenės aprūpinimą.

10:50 | Per rusų ataką Dnipro mieste žuvo trys žmonės, 18 sužeisti

Rusams trečiadienį raketomis ir dronais atakavus Ukrainos pietrytinį Dnipro miestą žuvo trys žmonės, o dar 18 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

Anot regiono vadovo Serhijaus Lysako, tarp nukentėjusiųjų yra 14 metų paauglė.

Visuomeninis transliuotojas „Suspilne“ sakė, kad per ataką nukentėjo prekybos centras. Be to, prie vienos medicinos įstaigos kilo gaisras.

10:14 | Suomijos prezidentas: karą užbaigti užtektų vienintelio skambučio Putinui

Rusijos priklausomybė nuo Kinijos pasiekė tokį lygį, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas galėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą „vienu telefono skambučiu“, pareiškė Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas.

09:33 | Rusų nuostoliai

Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. liepos 3 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 546 270 karių, įskaitant 1 180 kariškių, kurie buvo eliminuoti per praėjusią parą, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 8 123 (+16) Rusijos tankus, 15 583 (+17) šarvuotąsias kovos mašinas, 14 712 (+57) artilerijos sistemų, 1 115 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 876 (+2) oro gynybos sistemas, 360 lėktuvų, 326 sraigtasparnius, 19 850 (+63) automobilių, 28 laivus, 1 povandeninį laivą, 11 668 (+27) dronus, 2 464 (+12) specialiosios technikos vienetus ir 2 336 (+1) sparnuotąsias raketas.

08:44 | NATO pasiųs į Ukrainą nuolatinį specialųjį pasiuntinį

NATO valstybės narės nusprendė pasiųsti į Kyjivą specialųjį pasiuntinį plečiant Vakarų gynybos Aljanso civilinį buvimą Ukrainoje, dpa patvirtino atstovas spaudai.

Aukšto rango pareigūnui bus pavesta koordinuoti politinę ir praktinę Aljanso paramą pačioje Ukrainoje, jai toliau ginantis nuo plataus masto Rusijos invazijos.

08:24 | Galingi sprogimai Rusijos mieste Novorosijske – gyventojai skubiai įspėti slėptis

Ketvirtadienio naktį Ukrainos pajėgos jūriniais dronais atakavo Rusijos miestą Novorosijską, skelbia Rusijos „Telegram“ kanalai „Mash“, „Shot“ ir „Baza“.

Vietos valdžia prašė gyventojų nesiartinti prie langų ir slėptis patalpose, kurios nėra atsuktos į jūrą, arba patalpose be langų ir su tvirtomis sienomis.

Anksčiau Novorosijsko meras Andrejus Kravčenka įspėjo apie bepiločių laivų atakos pavojų, buvo užblokuotos gatvės prie krantinės, mieste aidėjo pavojaus sirenos.

Vietos gyventojai pranešė girdėję sprogimus.

Novorosijske yra įsikūrusi Rusijos Juodosios jūros laivyno karinė bazė.

07:47 | Lukašenka skelbia jau parengęs savo karius – „sunerimęs“ dislokavo raketų kompleksus „Iskander“

Dėl tariamo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų „suaktyvėjimo“ pasienyje Baltarusijos ir Rusijos oro ir oro gynybos pajėgoms įvesta „aukšto lygio parengtis“. Apie tai pareiškė autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka, rašo „RBK-Ukraina“.

07:14 | Lietuvai ir šioms šalims pritrūktų karių? Bedė pirštu į opiausią problemą galimo Rusijos puolimo atveju

Rusijos puolimas prieš Europos šalis iš hipotetinio scenarijaus „virsta realybe“, kadangi nėra dienos, kad Kremlius negrasintų Baltijos šalims, Lenkijai ar Suomijai raketų smūgiais ar invazija, rašo „Foreign Policy“, kurį cituoja UNIAN.

06:45 | „Politico“: Trumpas dėl susitarimo su Putinu pasiryžęs žengti žingsnį, kuriam NATO šalys ir Ukraina nepritartų

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas, jei grįš į Baltuosius rūmus, gali atsisakyti NATO aljanso plėtros į Rytus dėl susitarimo su autoritariniu Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, rašo „Politico“, remdamasis dviem nacionalinio saugumo ekspertais – buvusio prezidento šalininkais.