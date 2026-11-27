Ukrainos oro gynyba neutralizavo 110 Rusijos paleistų dronų
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 110 dronų, kuriais Rusija nuo ketvirtadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo ketvirtadienio 18.00 val. okupantai į Ukrainą paleido 155 dronus, įskaitant „Shahed“ (83 jų buvo reaktyviniai), „Gerbera“ bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis, numušta/neutralizuota 110 dronų.
27 vietų registruoti smūgiai, dar keturiose – numuštų taikinių nuolaužos.
Rusija kare prieš Ukrainą neteko dar 2 262 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 27 d. Rusijos pajėgos neteko maždaug 1 648 161 kario, iš kurių 2 262 buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, iki lapkričio 27 d. Ukrainos gynėjai jau sunaikino 12 514 Rusijos kariuomenės tankų (+2), 26 003 šarvuotąsias kovos mašinas (+11), 52 858 artilerijos sistemas (+33), 2 306 reaktyvines salvinės ugnies sistemas (+2), 1 772 oro gynybos sistemas (+1), 456 lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 243 antžemines robotizuotas sistemas (+14), 622 317 dronų (+1 315), 5 278 sparnuotąsias raketas, 36 laivus, 2 povandeninius laivus, 180 752 automobilius ir degalų cisternas (+658) bei 4 951 specialiosios technikos vienetą (+8).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Rusija taip pat skelbia, kad buvo atakuota Briansko sritis. Regiono gubernatorius Jegoris Kovalčiukas sako, kad Beloj Berezke dėl dronų atakos žuvo žmogus, dar vienas esą buvo sužeistas.
Penktadienio rytą Sankt Peterburgas patyrė intensyvią ataką, skelbia „Exilenova+“. Anot kanalo, vietos gyventojai pranešė apie oro gynybos veikimą.
Kiek vėliau pasirodė pranešimas, kad oro gynyba esą pataikė į daugiabutį.
Penktadienio rytą Estijoje buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos oro grėsmės
Estijos gynybos pajėgos penktadienio rytą, 6 val. 40 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, paskelbė įspėjimą dėl „galimos oro grėsmės“, kuris po mažiau kaip valandos buvo atšauktas.
Apie tai skelbia transliuotojas ERR.
Perspėjimas buvo išsiųstas Tartu, Jegevos, Viljandžio, Valgos, Veru ir Pelvos apskričių gyventojams. Žmonės buvo raginami „pastebėjus droną ieškoti priedangos“ ir apie tai pranešti institucijoms.
Antrajame pranešime, išsiųstame 7 val. 22 min., nurodyta, kad oro grėsmė baigėsi.
Tai jau ne pirmas toks perspėjimas apie oro erdvės pažeidimo grėsmę, paprastai sutampantis su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusijos infrastruktūrą. Kyjivas yra nurodęs, kad Ukrainos dronai nuo kurso nukrypsta dėl Rusijos vykdomo GPS ryšio slopinimo.
Penktadienio rytą internete pasirodė vaizdo įrašų, kuriuose matyti virš Rusijos vakarinio Sankt Peterburgo miesto Leningrado srityje, besiribojančioje su Estija, skrendantys dronai.
Rusijos naujienų agentūra TASS pranešė, kad šios srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka pareiškė, jog naktį Leningrado srityje buvo numušti 45 dronai.
Estijos ir kitų Baltijos šalių ministrai ne kartą paneigė Maskvos pareiškimus, esą Ukraina savo atakoms prieš Rusijos teritoriją naudojasi jų oro erdve.
Per Rusijos smūgį Iziumui sužeisti mažiausiai šeši žmonės
Naktį į penktadienį rusams atakavus Charkivo srityje esantį Iziumo miestą, sužeisti mažiausiai šeši žmonės.
Apie tai skelbia „Ukrainska Pravda“.
Iziumo miesto karinė administracija nurodė, kad apgadinti daugiabučiai ir privatūs gyvenamieji namai, administraciniai pastatai bei automobiliai, o įvairiuose miesto rajonuose kilo gaisrai.
Zelenskis: „Starshield“ apribojimai vis dar trukdo Ukrainai gintis nuo dronų
JAV suteiktos palydovinio ryšio sistemos „Starshield“ naudojimo apribojimai ir toliau silpnina Ukrainos galimybes perimti Rusijos puolamuosius dronus. Kaip rašo „The Kyiv Independent“, tai duodamas interviu britų visuomeniniam transliuotojui BBC, kuris buvo paskelbtas ketvirtadienį, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
V. Zelenskis patvirtino, kad Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose tebegalioja „Starlink“ ir karinėms reikmėms skirtos paslaugos „Starshield“ naudojimo apribojimai, kurie turi įtakos Ukrainos dronų operacijoms.
Ukrainos dronų operatoriai BBC sakė, kad jų perimantieji dronai nebegali pasivyti rusiškų „Shahed“ tipo dronų, todėl kai kurie iš jų prasiskverbia giliau į Ukrainos teritoriją.
Paklaustas, kas atsakingas už šiuos apribojimus, V. Zelenskis atsakė, kad padėtis tebėra neaiški.
„Techniniu požiūriu – „SpaceX“, politiniu – nežinau, tikrai nežinau. Tai tarsi (...) stalo tenisas. Klausiame vienos pusės, o ji sako, kad atsakinga kita“, – teigė jis.
Pastarosiomis savaitėmis šie apribojimai tapo Kyjivo ir Vašingtono nesutarimų objektu. Anksčiau šį mėnesį Ukrainos prezidentas paragino Jungtines Valstijas ir Elono Musko bendrovę „SpaceX“ panaikinti „Starshield“ terminalams taikomus greičio apribojimus, perspėdamas, kad jie silpnina Ukrainos gynybą nuo Rusijos dronų.
V. Zelenskis taip pat pareiškė nepasitenkinimą dėl vėluojančio amerikietiškų perimančiųjų raketų sistemoms „Patriot“ tiekimo. Pasak jo, Ukrainai vis dar labai trūksta raketų, galinčių sustabdyti Rusijos balistinių raketų atakas.
Prezidentas pažėrė kritikos Vašingtonui už tai, kad šis teikia pirmenybę Artimiesiems Rytams, o ne Ukrainai, ir pabrėžė, jog balistinių raketų perėmimo priemonių trūkumas yra „labai didelis“.
„Gaila, kad jie sutelkė dėmesį į Artimuosius Rytus ir jiems padeda labiau (...) Gaila. Dėl to mums kyla labai daug klausimų“, – dėstė V. Zelenskis.
Prezidentas nurodė, kad Ukrainos kariuomenė šiuo metu perima apie 70 proc. greičiausių Rusijos dronų, tačiau pripažino, jog šalis susiduria su dideliais iššūkiais gindama savo oro erdvę.
Šie apribojimai ir ginkluotės trūkumas Ukrainą slegia Rusijai prieš žiemą intensyvinant atakas prieš šalies energetikos infrastruktūrą. Keliuose regionuose remonto brigados sunkiai spėja atkurti elektros ir šilumos tiekimą.
Per pastarąsias Rusijos atakas taip pat buvo taikomasi į tiltus per Dniepro upę Kyjive, o reaktyviniai dronai ir toliau kelia grėsmę sostinei bei kitiems didiesiems Ukrainos miestams.
V. Zelenskis pripažino, kad Ukrainos laukia sunki žiema, tačiau pažadėjo ginti Kyjivą, Rusijos atakoms intensyvėjant.
„Žmonės gali išvykti, bet mes visomis išgalėmis stengsimės apginti savo sostinę. Mums reikia mūsų sostinės. Be sostinės nėra ir valstybės“, – sakė Ukrainos lyderis.
Naktį į Latvijos oro erdvę trumpam įskrido neatpažintas dronas, pakelti NATO naikintuvai
Naktį į penktadienį į Latvijos oro erdvę virš Ludzos savivaldybės trumpam įskrido neatpažintas bepilotis orlaivis, dėl to buvo pakelti naikintuvai ir panaudotas perimantysis dronas, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS).
Po 2 val. nakties Ludzos savivaldybėje buvo aptikta grėsmė oro erdvei ir paskelbtas oranžinis pavojaus lygis. Vėliau galima grėsmė oro erdvei buvo nustatyta ir Balvų savivaldybėje, kur paskelbtas geltonas pavojaus lygis. Abu perspėjimai buvo atšaukti po 3 val. nakties.
NBS informuoja, kad aptiko bepilotį orlaivį, skridusį visai šalia Latvijos valstybės sienos. Dronas trumpam buvo įskridęs į Latvijos teritoriją. 2.30 val. Ludzos savivaldybėje buvo paskelbta grėsmė oro erdvei ir aktyvuotas oranžinis pavojaus lygis.
Reaguojant į nustatytą grėsmę, buvo pakelti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai ir panaudotas NBS perimantysis dronas. Po skrydžio jis grįžo į paleidimo vietą. Oro gynybos daliniai buvo pasirengę nedelsdami reaguoti į grėsmę.
2.55 val. grėsmė oro erdvei Ludzos savivaldybėje baigėsi ir oranžinis pavojaus lygis buvo atšauktas. Tuo pat metu Balvų savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis.
NBS duomenimis, apie 3.30 val. galima grėsmė oro erdvei Balvų savivaldybėje praėjo ir geltonas pavojaus lygis buvo atšauktas.
NBS kartu su NATO sąjungininkėmis nuolat stebi oro erdvę, siekdamos užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti į galimas grėsmes. Kariuomenė sustiprino oro gynybos pajėgumus palei rytinę Latvijos sieną ir ten dislokavo papildomus dalinius.
Ginkluotosios pajėgos pripažįsta, kad kol tęsiasi Rusijos agresija prieš Ukrainą, išlieka tikimybė, jog kartosis incidentai, kuomet užsienio šalių bepiločiai orlaiviai priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenda.
Kaip jau skelbta, šiais metais Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą per radiją buvo perspėti apie galimas grėsmes Latvijos oro erdvei. Be to, kai kurie dronai Latvijos teritorijoje sudužo ir sprogo. Vienu atveju dronas buvo numuštas.
Šie incidentai greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais dronais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrido. Kai kuriais atvejais dronai iš tiesų nebuvo įskridę į Latvijos oro erdvę, o perspėjimai buvo paskelbti kaip atsargumo priemonė.
NBS ragina gyventojus išlikti budrius, sekti oficialią informaciją ir laikytis per mobiliųjų telefonų perspėjimo sistemą siunčiamuose pranešimuose pateikiamų nurodymų.
Chaosas Rusijos mieste: smogta raketų gamybai svarbiai gamyklai, vietiniai skundžiasi ir šildymo sutrikimais
Naktį į penktadienį Rusijos Tulos srities Jefremovo mieste esančioje sintetinio kaučiuko gamykloje, susijusioje su Rusijos raketų gamyba, ir šiluminėje elektrinėje nugriaudėjo sprogimai, rašo „The Kyiv Independent“, remdamasis vietos „Telegram“ kanalais.
Ukrainos generalinio štabo teigimu, Jefremovo sintetinio kaučiuko gamykla gamina medžiagas, naudojamas kietojo raketinio kuro gamyboje, be kita ko, ir raketoms „Iskander“.
Išanalizavęs vaizdo medžiagą, kanalas „ASTRA“ nustatė sprogimą sintetinio kaučiuko gamykloje. Jis taip pat užfiksavo sprogimą Jefremovo šiluminėje elektrinėje, kuri tiekia šilumą bei elektrą miestui ir vietos pramonės objektams, įskaitant kaučiuko gamyklą.
Vietos gyventojai pranešė apie po sprogimų sutrikusį šildymo tiekimą.
Tulos srities gubernatorius Dmitrijus Miliajevas platformoje „Telegram“ nurodė, kad Rusijos oro gynyba virš regiono numušė keturis ukrainiečių dronus, ir pridūrė, jog naujų dronų atakų grėsmė išlieka.
„Aukų nėra. Pirminiais duomenimis, infrastruktūros apgadinimų neužfiksuota“, – sakė D. Miliajevas.
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Zelenskis apie Trumpo sprendimą pavadinti Putiną draugu: tas pats, kaip pasakyti, kad Hitleris geras draugas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jam keistai pasirodė JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną pavadinti draugu. Apie tai V. Zelenskis kalbėjo interviu BBC.
„Aišku, kad tai D. Trumpo sprendimas, bet tai keista. Jis agresorius ir žudikas. Jis negali būti draugas, tiesiog negali. Būtų tas pats, kaip kažkas Antrojo pasaulinio karo metais pasakytų, kad Hitleris yra geras draugas. Ne, jis nėra draugas“, – sako V. Zelenskis.
V. Zelenskis paragino JAV būti griežtesnėmis Rusijos pusei derybose ir pridūrė, kad Ukrainai šiuo metu sunkiai sekasi apsaugoti savo oro erdvę.
„Tai iššūkis, didelis iššūkis. Viskas yra apie oro gynybą. Turime didelę problemą – turime antibalistinių raketų ir sistemų deficitą“, – sako jis.
V. Zelenskis priduria, kad šių priemonių trūkumas lemia žmonių žūtis.