Karas Ukrainoje. Zelenskis apie Rusijos karius: tai „garantuota mirtis daugeliui jaunų vaikinų“

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:45 | JAV suteiks dar 300 mln. dolerių pagalbą

JAV teigia, kad suteiks Ukrainai papildomą 300 mln. dolerių pagalbą.

Į naujausią paketą įeina lazeriu valdomos raketų sistemos, taktiniai dronai, naktinio matymo akiniai, automatai ir medicinos reikmenys, rašo BBC.

Tai reiškia, kad nuo karo pradžios daugiau nei prieš penkias savaites JAV Kyjivui skyrė 1,6 mlrd. dolerių.

06:39 | Belgorode sunaikintos naftos saugyklos turės padarinių Rusijos kariams

JK gynybos ministerija teigia, kad naftos saugyklų sunaikinimas Rusijos Belgorodo mieste reiškia galimą kuro ir amunicijos atsargų praradimą įsiveržusioms pajėgoms, rašo „The Guardian“.

