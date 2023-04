Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

20:21 | Zelenskis apie naujas sankcijas: „Nė vienas teroristų bendrininkas neišvengs atsakomybės“

Komentuodamas šiandien Rusijos bendrovėms ir pareigūnams įvestas sankcijas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba tęs šį darbą, todėl joks teroristų bendrininkas neišvengs atsakomybės, skelbia „Unian“.

V. Zelenskis tai pasakė per tradicinį vakarinį vaizdo kreipimąsi. Prezidentas pridūrė, kad kalbama apie valstybės agresorės ir jos karinio-pramoninio komplekso pareigūnus, ypač šimtus įmonių, taip pat kolaborantus.

„Kalbame apie daugiau kaip 650 naujų asmenų, kuriems taikomos sankcijos. SNBO tęs šį darbą. Ir nė vienas iš tų, kurie padeda teroristams, dirba jiems, tiekia ar gamina ginklus terorui, – nė vienas neišvengs atsakomybės“, - pabrėžė V. Zelenskis.

Ukrainos vadovas pažymėjo, kad teroro bendrininkų blokavimas, teroristinės valstybės izoliavimas, jos pralaimėjimas ir teismai - tai, kas laukia visų, kurie pradėjo ir vykdo karą prieš Ukrainą ir tarptautinę tvarką.

19:50 | Rusijoje netoli sienos su Ukraina degė paukštynas

Rusijoje, netoli sienos su Ukraina, užsidegė Miratorgos paukštynas, įsikūręs Briansko Uruchės kaime, skelbia „24tv.ua“.

Rusijos telegramų kanalų duomenimis, įvykio vietoje dirbo 8 ugniagesių automobiliai. Rusai dėl gaisro kaltina Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.

Nuo 19.00 val. gaisras buvo lokalizuotas. Darbas gamykloje tęsiamas, o gaisro priežastis nustatys inspekcija.

Nuo ko kilo gaisras kol kas nieko nežinoma, todėl gali būti, kad per gaisrą nukentėjo gamyklos darbuotojai. Tačiau tikslios informacijos apie jų buvimą darbo vietose nėra.

Socialinėje žiniasklaidoje pranešama, kad gaisro dūmai pasklido šimtus metrų.

17:30 | Rusų publicistas: pasiektas svarbus lūžis, Putinas užsimena apie pasidavimą

UNIAN šeštadienį pasidalinta antraštė skelbia, kad „Putinas paprašė pasigailėjimo pirmąjį kartą“. Būtent tokia prielaidą daro rusų publicistas Andrejus Piontkovskis.

„Karo nusikaltėlis [Putinas] paprašė gailesčio pirmąjį kartą. Kaip kitaip interpretuoti šią nuostabią teksto ištrauką, kurią įgarsino Lukašenka: „Kariai abiejose pusėse nesupranta, dėl ko jie kovoja“.

Kaip jie negali suprasti, dėl ko jie kovoja? O kur demilitarizacija? Ir ką – karys Putinas irgi nesupranta, dėl ko jis kovoja? Tai labai svarbus lūžis“, – svarstė politologas.

A. Piontkovskis taip pat atkreipia dėmesį, kad Vašingtone tokie pareiškimai suvokiami taip: „Putinas desperatiškai prašo paliaubų. Iš esmės, tai yra pirmieji kalbos juodraščiai apie pasidavimą. Pasirodo, kad abiejų valstybių gyventojai, kariai, nesupranta, dėl kojie kovoja. Klausite, kodėl juos išsiuntėte į šį karą?“

Taigi, pasak A. Pionatkovskio, visa tai primena žmogaus, apimto nevilties, prieblandos būseną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo išvakarėse pavasarį.

16:51 | Rusijos pirmininkavimas JT Saugumo Tarybai yra pasityčiojimas – D. Kuleba

Urainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba šeštadienį pareiškė, kad Rusijos pirmininkavimas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai balandį yra pasityčiojimas iš visos tarptautinės bendruomenės.

„Raginu dabartines JT Saugumo Tarybos nares užkirsti kelią bet kokiems Rusijos bandymams piktnaudžiauti pirmininkavimu“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė A. Kuleba pirmąją mėnesio, kurio metu Rusija rotacijos tvarka pirmininkaus šiai institucijai, dieną.

15:59 | Rusų žurnalistas: elitas jau ruošiasi „gyvenimui po Putino“

Rusų opozicionierius sako, kad Kremliaus elitas jau dabar pradėjo ruoštis „gyvenimui po Putino“.

Kaip rašo UNIAN, rusų žurnalistas, opozicionierius Igoris Jakovenko sako, kad šalyje iš viso jau sukurta daugiau kaip 30 privačių karinių bendrovių, o jeigu kas nors iš tiesų bus pasiryžęs nuversti diktatorių Vladimirą Putiną iš posto, tai bus padaryta kitu keliu – neatmetama, kad kils riaušės, susirėmimai.

„Tam tikru momentu, kai rusų karinės pajėgos patirs didelių pralaimėjimų [karo fronte], saugumo tarnybos susilpnės, o tada ir prasidės neramumai Rusijoje.

Jau šiandien kariuomenė privatizuojama, tai yra jau dabar sukurta daugiau kaip 30 privačių karinių bendrovių. <...> Tai pasiruošimas gyvenimui po Putino“, – kalbėjo jis.

Pasak I. Jakovenko, Rusijos elito atstovai jau dabar yra pasirengę pradėti mafijos karą dėl teritorijų ir turto šalies teritorijoje.

„Nėra prasmės gyventojams skirti finansų, kad jie pradėtų maištauti, nes ginkluotus asmenis gali nugalėti tik kiti apsiginklavę asmenys, o gyventojai nėra ginkluoti“, – svarstė jis.

15:22 | Karo fronte žuvo kikbokso čempionas

Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą toliau reikalauja žmonių gyvybių. Šįkart mūšio lauke žuvo keturis kartus kikbokso pasaulio čempionas Vitalijus Merinovas.

Sportininkas Ukrainą gynė nuo pat pirmosios Rusijos invazijos dienos ir buvo pašautas. Išsigydęs jis vėl grįžo į frontą. Deja, V. Merinovas pastarosiomis savaitėmis vėl buvo sužeistas. Dėl patirtų sužalojimų jo gyvybė ligoninėje užgeso kovo 31 d. V. Merinovas su žmona augino dvejų metų dukrytę.

🕯️ Four-time world kickboxing champion Vitaly Merinov gave his life for Ukraine



Vitaly Merinov went to war on the first day of the full-scale Russian invasion. During one of the fights he received a gunshot wound to the leg and after recovery he returned to the front to defend… pic.twitter.com/YAIDyOlEv0