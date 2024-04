Svarbiausi įvykiai:

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį telefonu padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui už jo „tvirtą paramą“ Kyjivui po to, kai JAV įstatymų leidėjai patvirtino 61 mlrd. JAV dolerių karinės pagalbos paketą.

„Po JAV Atstovų Rūmuose vykusio balsavimo kalbėjausi su Joe Bidenu, kuris mane patikino, jog įstatymo projektą pasirašys, kai tik šis bus patvirtintas Senate. Esu dėkingas prezidentui J. Bidenui už jo tvirtą paramą Ukrainai ir tikrą pasaulinę lyderystę“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis.

Savo ruožtu, telefonu kalbėdamasis su V. Zelenskiu prezidentas J. Bidenas pažadėjo skubiai pristatyti karinę pagalbą, kad padėtų Kyjivui apsiginti nuo rusų invazijos.

Kaip rašoma Baltųjų rūmų paskelbtame telefoninio pokalbio nuoraše, J. Bidenas pabrėžė Amerikos „ilgalaikį įsipareigojimą“ Ukrainai ir pasakė, kad, kai tik numatomą pagalbos paketą patvirtins JAV Senatas ir atitinkamą įstatymą pasirašys pats J. Bidenas, Jungtinės Valstijos „skubiai pristatys reikšmingų naujos saugumo pagalbos paketų, kad patenkintų aktualius Ukrainos poreikius mūšio lauke ir oro gynybos srityje“.

Senatas 61 mlrd. JAV dolerių priemonę, kurią praėjusią savaitę patvirtino Atstovų Rūmai, turėtų svarstyti antradienį.

Rusijos teismas pirmadienį skyrė penkerius metus priverstinių darbų vyrui, gatvėje davusiam interviu Laisvosios Europos radijui (RFE/RL) apie Ukrainos karą, praneša agentūra „Reuters“.

Jurijus Kochovecas „tyčia skleidė melagingą informaciją“ apie kariuomenę, sakoma Maskvos teismo pranešime. RFE/RL žurnalistai vyro, kuriam dabar yra 39-eri, 2022 m. liepą klausė, ar jis manąs, kad būtina švelninti įtampą tarp Rusijos ir NATO. Jis atsakė teigiamai ir pridūrė: „Bet viskas priklauso nuo mūsų vyriausybės. Ji visa tai pradėjo (...). Rusija sukūrė visas šias problemas“. Vyras taip pat sakė, kad rusų daliniai Bučoje be jokios priežasties žudė civilius.

Vyriausybė Maskvoje neigia kaltinimus, kad Rusijos kariuomenė vykdo Ukrainoje karo nusikaltimus.

J. Kochovecas pradžioje 2022 m. kovą buvo sulaikytas dėl spėjamo chuliganizmo. Vėliau jam pareikšti kaltinimai pagal netrukus po invazijos priimtus cenzūros įstatymus. Pasalk žmogaus teisių grupės „OVD-Info“, K. Kochovecas iš dalies pripažino kaltę, tačiau neigė veikęs iš politinės neapykantos.

„OVD-Info“ duomenimis, nuo invazijos į Ukrainą Rusijoje dėl pasisakymų prieš karą buvo sulaikyta mažiausiai 19 855 žmonės. RFE/RL komentaro kol kas nėra. Ši stotis finansuojama JAV lėšomis.

Rasa Strimaitytė (ELTA)

Britų leidinys BBC įvardijo, kokius ginklus iš JAV galėtų gauti Ukraina, rašo UNIAN.

Dar šeštadienį JAV Atstovų Rūmai absoliučia abiejų partijų balsų dauguma patvirtino beveik 61 mlrd. JAV dolerių pagalbos paketą, į kurį taip pat įtrauktos skubiai reikalingos ginklų atsargos gynybai nuo Rusijos. Manoma, kad būtinas Senato pritarimas yra neabejotinas.

Anot BBC, Ukrainai šiuo metu labiausiai reikia oro gynybos sistemų, vidutinio ir ilgo nuotolio raketų, taip pat artilerijos sviedinių.

Rusija pakomentavo Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos pareiškimą, kad Varšuva yra pasirengusi priimti branduolinius ginklus, jei NATO nuspręstų juos dislokuoti dėl Rusijos ginkluotės stiprinimo Baltarusijoje ir Kaliningrade, rašo UNIAN.

Rusijos pajėgos sugriovė Charkivo televizijos bokštą, skelbia UNIAN. Kiek anksčiau buvo pranešta apie rusų smūgį Charkivui, o vėliau pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas griūvantis bokštas.

„Buvo taikytasi į infrastruktūros objektą. Informacija apie nukentėjusiuosius ir žalą tikslinama“, – kiek anksčiau pranešė Charkivo meras Igoris Terechovas.

Primename, kad Charkivo televizijos bokštas jau buvo atakuotas okupantų2022 m. kovo 6 d., per Charkivo ataką, rašeivų bombonešis Su-34 sudavė du smūgius televizijos bokštui. Lėktuvą numušė AFU oro pajėgos, pilotas katapultavosi ir pateko į nelaisvę.

Po smūgio televizijos bokštas kurį laiką neveikė, buvo pažeistos jo atramos, tačiau jis išliko.

Pirmadienį 13 val. lenkų protestuotojai nutraukė Dorohusko-Jahodynės kontrolės punkto pasienyje su Ukraina blokadą, vykdytą nuo vasario 9 dienos.

Atitinkamą pareiškimą „Telegrame“ paskelbė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.

„Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos duomenimis, 2024 metų balandžio 22 dieną, 13 val., lenkų ūkininkai nutraukė protesto akciją prie Dorohusko-Jahodynės pasienio kontrolės punkto, vykdytą nuo 2024 metų vasario 9 dienos“, – sakoma pranešime.

Todėl krovinių eismas abiem kryptimis vyksta pagal numatytą tvarkaraštį. Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba paragino vairuotojus ir vežėjus atsižvelgti į šią informaciją vykdant tarptautinius pervežimus.

Rusijos pajėgos bandys pasinaudoti laiku, kai Ukraina dar nebus gavusi JAV paramos, mano karo apžvalgininkas Oleksandras Kovalenka, rašo UNIAN.

Anot jo, dėl to Ukrainos laukia sunkus gegužės mėnuo. O. Kovalenka mano, kad Rusija išnaudos „paskutinį galimybių langą“.

Autoritetingas vokiečių karo analitikas Julianas Ropcke, analizuodamas gaunamus duomenis iš fronto, patvirtino informaciją apie Rusijos pajėgų įžengimą į Očeretinės kaimą, kur Ukrainos pajėgos kelis mėnesius sėkmingai gynė savo pozicijas.

Ukrainos gynėjai paliko savo pozicijas „dėl neskelbiamų priežasčių“, rašoma „Bild“. Šią informaciją patvirtina tiek rusų, tiek ir ukrainiečių karo reporteriai. J. Ropcke pažymi, jog rusų šaltiniai bando kaip įmanoma padidinti šio proveržio reikšmę ir mastą.

Savo žinutėje „Twitter“ J. Ropcke skelbia: „Visi JAV pinigai, visas Vakarų palaikymas ir visa Vokietijos ginkluotė nepadės, jeigu Ukrainai nepavyks mobilizuoti papildomų 250 tūkst. karių, kad sustiprintų per menkai sukomplektuotą frontą“.

