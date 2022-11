Svarbiausios sekmadienio naujienos apie karą Ukrainoje:

13:30 | JT dėl Zaporižios AE įspėja Rusiją ir Ukrainą

„Jūs žaidžiate su ugnimi“, – reaguodamas į sprogimus Zaporižios AE JT branduolinių ginklų priežiūros tarnybos vadovas įspėjo Ukrainą ir Rusiją

Pareiškime nespėliojama, kuri šalis gali būti atsakinga už apšaudymą.

12:37 | Apšaudoma Zaporižios atominė elektrinė

Didžiausia Europoje atominė elektrinė šiuo metu apšaudoma, tvirtina Rusija, kaltindama Ukrainą dėl atakos.

Faktą apie fiksuotus sprogimus Zaporižios atominėje elektrinėje patvirtino ir JT branduolinės saugos tarnyba.

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) apibūdino sprogimus kaip „ypač nerimą keliančius“ ir paragino atakas „nedelsiant nutraukti“.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra „TASS“ pranešė, kad šalies branduolinės energetikos operatorė „Rosenergoatom“ pranešė apie tebevykstantį išpuolį Zaporožės elektrinėje, skelbia „SkyNews“.

Nuo karo Ukrainoje pradžios elektrinė buvo kelis kartus atakuota, todėl ji buvo atjungta nuo tinklo ir sukėlė baimę dėl branduolinio incidento.

Tiek Ukraina, tiek Rusija dėl šių išpuolių kaltino viena kitą.

Jungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas sako, kad šią savaitę bus daugiau konsultacijų dėl jo raginimų Ukrainai ir Rusijai susitarti dėl saugos zonos aplink elektrinę, kurioje dirba Rusijos kariai, bet dirba ukrainiečiai.

Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas Rafaelis Grossi jau daugiau nei du mėnesius ragino susitarti dėl tokios zonos.

12:19 | ISW: Rusija stengiasi kontroliuoti informacinę erdvę okupuotose teritorijose

Rusija siunčia savo propagandistus į okupuotas Ukrainos teritorijas, kad sukurtų televizijos tinklus, rašoma Karo studijų instituto (ISW) naujausiame atnaujinime.

Pranešama, kad Rusija planavo bendradarbiauti su vietos žiniasklaidos specialistais, tačiau pasirinko savo darbuotojus, vietiniams Ukrainos žiniasklaidos specialistams atsisakius bendradarbiauti su Rusijos okupaciniais režimais, nurodė ISW.

11:30 | PAGD Varšuvoje aptars veiksmus Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovai sekmadienį išvyksta į Varšuvą, kur su kolegomis aptars tarnybų veiksmus tęsiantis Rusijos invazijai Ukrainoje.

Kaip praneša PAGD, Lietuvos ir Lenkijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų padalinių atstovai taip pat apsvarstys bendradarbiavimą vykdant bendrus veiksmus prevencijos srityje, aptars galimybės rengti bendras pratybas ar kitas iniciatyvas cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių incidentų srityje.

Departamento teigimu, bus apžvelgtos galimybės įgyvendinti bendrus projektus, skirtus saugumui regione gerinti.

Delegacijos nariai antradienį dalyvaus vyksiančiame 21-ąjame Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdyje, jame pristatys darbo grupės metinius rezultatus ir planuojamas naujas veiklas.

11:20 | Oro antskrydžių perspėjimai – visoje Ukrainoje

Oro antskrydžių perspėjimai sekmadienio rytą buvo girdimi visuose Ukrainos regionuose, išskyrus okupuotą Krymą, praneša „Nexta“.

Air raid alert in all regions of #Ukraine except occupied #Crimea .

10:56 | Ukrainiečiai per parą nukovė 330 rusų karių

Nuo vasario 24 iki lapkričio 20 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė apie 84 210 Rusijos karių, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Šis skaičius yra 330 didesnis nei praėjusią parą.

Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino:

2886 (+1) rusų tankus;

5817 (+2) šarvuočius automobilius;

1868 (+1) artilerijos sistemas;

209 (+0) priešlėktuvines sistemas;

393 (+0) raketų sistemas (MLRS);

278 (+0) lėktuvus;

261 (+0) sraigtasparnius;

480 (+0) sparnuotąsias raketas;

16 (+0) karo laivų/katerių;

4371 (+3) transporto priemones ir kuro cisternas;

1161 (+0) specialiosios įrangos vienetus.

10:12 | Rusija apšaudė Nikopolio gyvenamąjį rajoną, 1 sužeistas

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusijos pajėgos apšaudė gyvenamąjį Nikopolio rajoną Dniepropetrovsko srityje ir sužeidė 59 metų vyrą, praneša „The Kyiv Independent“.

⚡️Russia shells Nikopol residential area overnight, 1 injured.



Russia shelled a residential area of Nikopol in Dnipropetrovsk Oblast overnight on Nov. 20, injuring a 59-year-old man, Dnipropetrovsk Oblast Governor Reznichenko said on Telegram.



Photos: Reznichenko/ Telegram pic.twitter.com/1tI0oKX5su