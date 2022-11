Kaip laimėti karą? Analizės rodo, kas gali atnešti pragaištingą pabaigą – tai pamoka ir kitiems

1. Ne, žaidimą keičiančių ginklų sistemų nėra. Nuo karo pradžios įvairūs ginklai buvo reklamuojami kaip galintys pakeisti viso karo eigą. JAV pagamintos raketos „Stinger“ ir „Javelin“ leido Ukrainos kariams sunaikinti Rusijos lėktuvus ir šarvuočius, Turkijos „Bayraktar TB2“ nepilotuojami orlaiviai (UAV) buvo labai sėkmingi prieš Rusijos taikinius, o neseniai JAV pagamintos didelio mobilumo artilerijos raketų sistemos (žinomos kaip HIMARS) ir panašūs Europos mobilieji paleidimo įrenginiai leido Ukrainai smogti giliai į rusų užnugarį ir smarkiai sutrikdyti jų logistiką.

REKLAMA

Ypač šie paleidimo įrenginiai buvo laikomi „pasaulinės karo revoliucijos“ dalimi, nes jie gali tiksliai pataikyti į taikinius iki 50 mylių atstumu. Šios tariamos pamokos pavojus yra tas, kad joje pabrėžiama naujų technologijų svarba, o ne mokymas, naujoviškos veiklos koncepcijos ir tinkama pajėgų struktūra.

Ukraina sugebėjo pakeisti karo eigą ne dėl vienos ginklų sistemos technologinės kokybės, o dėl savo sugebėjimo efektyviai integruoti atskirus ginklus į vadinamąsias kombinuotų ginklų operacijas. Tai yra koordinuoti įvairių padalinių veiksmai mūšio lauke, kuriuos greičiausiai palengvina JAV žvalgyba, stebėjimas, taikinių gavimas ir žvalgybos (ISTAR) parama.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, priežastis, kodėl kai kurie TB2 UAV vis dar gali sėkmingai veikia mūšio lauke, yra ta, kad HIMARS smūgiai sunaikino Rusijos vadovavimo ir valdymo mazgus bei radarų sistemas. Dėl to rusų oro ir raketinės gynybos skėčiuose atsirado spragų, kurias Ukrainos operatoriai galėjo išnaudoti su TB2. Šios ir kitos Ukrainos sėkmės taip pat priklausė nuo rusų nesėkmių, ypač dėl koordinavimo problemų.

2. Dar per anksti teigti, kad gynyba dominuos būsimame didžiųjų valstybių kare. Rusijos nesėkmė Ukrainoje taip pat prisidėjo prie to scenarijaus, kad galimame didžiųjų valstybių kare mūšio lauke dominuos gynyba – kitaip tariant, pulti priešo fronto liniją bus neproporcingai sunkiau nei ją apginti.

Pagrindinė tokio mąstymo priežastis – sunku pasiekti taktinę ir strateginę staigmeną mūšio lauke, prisotintame jutiklių, kurie apsunkina nepastebimą judėjimą. Taip pat kalbama, kad gynyba artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiu tam tikromis aplinkybėmis turės pranašumą sausumos kare. Tačiau yra svarbių niuansų.

REKLAMA

REKLAMA

Pirma, vykstančios diskusijos apie gynybą yra susijusios su žeme. Pavyzdžiui, oro ir jūros kovos yra sklandesnės. Kaip parodė pastarasis sėkmingas ukrainiečių antžeminis puolimas aplink Charkivą, atakuojančios pajėgos, geriau išmokusios kombinuoto ginklo manevrus, vis tiek gali pasiekti sėkmės ir užgrobti didelius teritorijos gabalus.

Ir, kaip iliustruoja Rusijos nesėkmės, galimybė per jutiklius užfiksuoti priešo pajėgų judėjimą šiuolaikiniame mūšio lauke neužkerta kelio taktiniams netikėtumams. Ukrainos Charkivo puolimo metu Rusijos pajėgos nepatyrė žvalgybos nesėkmės – buvo aptikti Ukrainos judėjimai ir apie juos pranešta, tačiau Rusijos aukštesnioji vadovybė nesugebėjo laiku sureagavo į žvalgybos informaciją, gaunamą iš fronto pajėgų, kad ukrainiečiai ruošiasi puolimui.

Gynyba gali dominuoti skirtingose galimo didžiųjų valstybių karo etapuose. Tačiau norint laimėti, sausumos pajėgos galiausiai turės žengti į puolimą, o per tokias operacijas greičiausiai vyraus ta pusė, kuri yra pajėgesnė atlikti kombinuotų ginklų manevrus.

REKLAMA

REKLAMA

3. Mažai tikėtina, kad komercinės technologijos suvaidins svarbiausią vaidmenį galimame kare. Įvairūs analitikai pabrėžė, kad precedento neturintis komercinių technologijų prieinamumas ir naudojimas, įskaitant jau parduodamus dronus, „Starlink“ palydovines antenas ir privačių kompanijų tiekiamus palydovinius vaizdus, ​​suteikė Ukrainai svarbų pranašumą prieš Rusiją.

„SpaceX“ generalinio direktoriaus Elono Musko palydovinis tinklas „Starlink“ suteikė Ukrainos pajėgoms itin svarbias valdymo galimybes kritiniais karo etapais po sėkmingų Rusijos kibernetinių atakų prieš „Viasat“ KA-SAT tinklą, kurį Ukrainos pajėgos naudojo telekomunikacijoms.

„Amazon“ padėjo perkelti svarbius Ukrainos vyriausybės duomenis iš fiziškai Ukrainoje esančių serverių į debesį, taip palengvindama vyriausybės paslaugų tęstinumą. Tačiau didžiulis komercinių veikėjų vaidmuo šiame konflikte tapo įmanomas tik todėl, kad jie de facto veikia saugiuose prieglobsčiuose, vietose, kurios yra saugios nuo priešo atakų.

REKLAMA

REKLAMA

Kitaip tariant, Ukraina turi gana saugią tiekimo grandinę. „Starlink“ veikia Ukrainoje dėl „Starlink“ antžeminių stočių, esančių Lenkijoje, Turkijoje ir Estijoje, kurios reikalingos mažos delsos, didelio pralaidumo interneto prieigai ir kliūtims pašalinti.

„Amazon“ gali saugiai saugoti Ukrainos duomenis, nes jos serveriai nėra karo zonoje. Dideliame kare, kuriame tarkime dalyvautų NATO, Kinija ir (arba) Rusija, gali nebūti geografinio saugaus prieglobsčio, o šie stacionarūs taikiniai būtų tolimojo tikslaus smūgio, pavyzdžiui, hipergarsinių raketų, taikiklyje.

Tas pats pasakytina apie komercinius palydovus ir nepilotuojamų bepiločių orlaivių gamybos įrenginius. Ukrainos ginkluotosios pajėgos ISTAR palaikymui labai priklauso nuo „Starlink“ ryšio įrenginių. Kai praėjusį mėnesį Ukrainos „Starlink“ paslaugos buvo sutrikdytos, Ukrainos pajėgų gebėjimas pataikyti į Rusijos taikinius buvo smarkiai paveiktas.

Šia prasme pernelyg didelis pasitikėjimas komerciniu sektoriumi teikiant techninę pagalbą galimame didžiųjų valstybių kare greičiausiai yra neteisingas.

REKLAMA

REKLAMA

4. Neturėtume manyti, kad kibernetinės operacijos vaidins tik nedidelį vaidmenį. Rusijos kibernetinių operacijų poveikis iki šiol buvo ribotas ne tik Ukrainoje, bet ir prieš Vakarų taikinius, nepaisant pranešimų apie Rusijos bandymus užblokuoti ir įsilaužti į „Starlink“. Iki šiol didžiausia visuomenei atskleista ataka buvo Rusijos įsilaužimas į Viasat KA-SAT tinklą.

Buvo daug spėlionių, kodėl Rusijos kibernetinės operacijos buvo gana neveiksmingos. Vienas iš paaiškinimų galėtų būti tas, kad pradėdami invaziją, jie tikėjosi labai mažai kovų, todėl neplanavo sudėtingos kibernetinės kampanijos, kad sutrikdytų Ukrainos karinę ir svarbiausią infrastruktūrą.

Galbūt rusai taip pat buvo atgrasyti nuo kibernetinių atakų prieš Vakarų taikinius, nes bijojo keršto. Dar vienas galimas paaiškinimas yra tas, kad jiems tiesiog trūksta sudėtingų puolamųjų technologinių galimybių išjungti Ukrainos ginklų sistemas ir turi tik ribotą specialiai pritaikytų kenkėjiškų programų arsenalą, kurį jie rezervuoja kraštutiniams tikslui.

REKLAMA

REKLAMA

Pagrindiniai veikėjai, teikiantys kibernetinio saugumo pagalbą Ukrainai, yra gana atsparūs Rusijos veiksmams, įskaitant JAV ir Didžiosios Britanijos žvalgybos, kibernetinio saugumo ir kitas agentūras bei tokias įmones kaip „Microsoft“, „Google“ ir „Cisco“.

Tai gali lemti klaidingas išvadas ne tik apie puolamųjų kibernetinių operacijų veiksmingumą karo metu, bet ir apie Vakarų ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros pažeidžiamumą priešo kibernetinėms atakoms didelio karo atveju.

5. Lengvesnės, mažesnės, mobilesnės sistemos vargu ar dominuos mūšio erdvėje kitame kare. Karas Ukrainoje sukėlė diskusiją apie tai, ar sunkioji ginkluotė, įskaitant pagrindinius mūšio tankus ir pilotuojamus orlaivius, vis dar aktuali šiuolaikiniame mūšio lauke.

Kai kurie komentatoriai ginčijasi dėl mažėjančios šių platformų galios būsimose kovose ir būtinybės pabrėžti lengvesnes, mažesnes ir mobilesnes sistemas, kurios po kelerių metų gali veikti autonomiškai.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, pusiau autonominiai UAV būriai gali būti naudojami oro gynybos sistemoms įveikti, perpildant sistemą per prisotinimą. Iš tiesų, JAV oro pajėgų karo žaidimai rodo, kad į tinklą sujungti UAV būtų lemiamas veiksnys būsimame Taivano karo scenarijuje. Per karą Ukrainoje sprendimas dėl mažesnių UAV, galinčių susidėvėti, naudingumo, pavyzdžiui, „Switchblade 300“ skraidančios amunicijos, vis dar nepaskelbtas.

Konflikto metu ir toliau dominuoja antžeminė artilerija, o UAV pirmiausia naudojami žvalgybai ir taikymuisi. Analitikai taip pat paneigė argumentą, kad tankai ir kita sunkioji ginkluotė yra pasenę. Tankų teikiamam mobilumui, apsaugai ir ugnies galiai tiesiog dar nėra pakaitalo. Be to, kalbant, kad lengvai šarvuotos Ukrainos pajėgos prisidėjo prie sėkmingo Charkivo puolimo, reikia atsižvelgti į kontekstą.

Šios lengvai ginkluotos formacijos buvo būtinybės, o ne pirmenybės funkcija. Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuolat prašė šarvų, artilerijos, apsaugoto mobilumo ir oro gynybos – ne lengvesnių, mobilesnių sistemų. Pradinius proveržius ir didžiąją dalį sunkių kovų vis tiek turėjo atlikti šarvuotos rikiuotės, kartais tam buvo naudojami anksčiau paimti rusų tankai.

REKLAMA

REKLAMA

Todėl galime atmesti tariamą pamoką, kad jėgos struktūroje turėtų būti akcentuojamas didelis mažesnių, lengvai ginkluotų platformų kiekis. Atvirkščiai, reikalinga pajėgų struktūra, atspindinti veiksmingą esamos sunkiosios ginkluotės, įskaitant pagrindinius mūšio tankus, derinį su mažesnėmis, labiau išnaudojamomis nepilotuojamomis platformomis.

6. Ne, Ukraina nelaimi, nes kovoja kaip „mes“. Vienas populiarus pasakojimas apie vykstančią kovą Ukrainoje yra tai, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos laimi, nes per ilgus NATO mokymus priėmė NATO standartus. Tai apėmė profesionalaus puskarininkių korpuso sukūrimą ir įgalinimą, taip pat decentralizuotos Vakarų vadovybės filosofijos, žinomos kaip misijos vadovybė, taikymą. „Mokymai yra atsakingi už didžiausią Ukrainos pranašumą prieš Rusijos užpuolikus“, – nurodė JAV gynybos departamentas.

„Ukrainos kariuomenė atsisakė senojo sovietinio stiliaus taktikos ir ėmė sekti Vakarus, o tai apėmė kompetentingo ir įgalioto puskarininkių korpuso kūrimą. NATO mokymai ypač vertinami už tai, kad Ukrainos kariams suteikė pranašumą pirmosiomis karo dienomis, nes jie sukūrė decentralizuotą, lanksčią gynybą, kuriai, priešingai nei Rusijos pusei, nereikėjo griežtų komandų iš viršaus į apačią iš aukštesnių lygių.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau karo tikrovė to nepatvirtina. Ukraina ir toliau stengiasi sukurti profesionalų puskarininkių korpusą. Yra nuolatinių problemų, susijusių su išlaikymu, profesiniu tobulėjimu ir tinkamu atlyginimu. Be to, kaip pastebėjo kiti analitikai, po daugelio metų kovos su rusais Donbase NATO instruktoriai dažnai išmoko daugiau iš Ukrainos karių nei atvirkščiai.

Misijos vadovavimo filosofijos taikymas Ukrainos ginkluotosiose pajėgose taip pat negalėjo būti patvirtintas iš neseniai vykusios tyrimų kelionės į Ukrainą. Atrodo, kad yra painiavos tarp tradicinės Ukrainos improvizacijos „iš apačios į viršų“ ginkluotosiose pajėgose, dažnai prastai koordinuojamos su aukštesne vadovybe, ir misijos vadovybės stiliaus filosofijos kontūrų.

Improvizacijos talentas nereiškia NATO standartų priėmimo. Negana to, pagrindinį vaidmenį stabdant Rusijos veržimąsi pirmosiomis karo dienomis atliko savanorių būriai, neturintys jokio NATO apmokymo – dėl didžiulės asmeninės aukos.