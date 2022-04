Karas Ukrainoje. Virtinė sprogimų Rusijos mieste Belgorode: pranešama apie liepsnojantį šaudmenų sandėlį

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

05:55 | Belgorodo mieste, Rusijoje, dega šaudmenų sandėlis

Remiantis „Reuters“ pranešimu, Rusijos Belgorodo mieste, netoli Ukrainos sienos, buvo girdėti virtinė sprogimų, taip pat buvo pranešta, kad dega šaudmenų sandėlis.

Regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad trečiadienio rytą provincijoje užsiliepsnojo šaudmenų sandėlis, pranešė naujienų agentūra.

Gladkovas sakė, kad per gaisrą, kilusį objekte netoli Staraja Nelidovkos kaimo, nenukentėjo civiliai.

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

