Svarbiausi įvykiai:

21:19 | Ukrainai leista smogti Rusijos teritorijai JAV suteiktomis ATACMS raketomis: „Tai susiję su sveiku protu“

Ukrainos kariuomenei leista naudoti JAV suteiktas ilgesnio nuotolio raketas ir smogti taikiniams Rusijos teritorijoje, ne tik fronto linijoje netoli Charkivo, jei tai daroMA savigynos tikslais, pareiškė Pentagono atstovas spaudai generolas majoras Patas Ryderis, kurį cituoja UNIAN.

Jis pridūrė, kad Rusija apšaudo Ukrainos objektus iš savo teritorijos gilumos, kurią laiko „saugia zona“

UNIAN pažymi, kad nors ir P. Ryderis tiesiogiai nenurodė, ką reiškia „ilgesnio nuotolio raketos“, kalbama apie taktines raketų sistemas ATACMS

REKLAMA

REKLAMA

„Matydami, kad šios karinės pajėgos vykdo šias operacijas per sieną, paaiškinome, kad Ukraina gali ir turi teisę atsakyti ugnimi, kad apsigintų“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė D. Ryderis.

REKLAMA

Pentagonas teigė, kad papildomi leidimai nėra nauja politika.

„Tai nėra susiję su geografija. Tai susiję su sveiku protu. Jei Rusija puola ar ruošiasi pulti Ukrainą iš savo teritorijos, prasminga leisti Ukrainai smogti pajėgoms, kurios ją puola iš užsienio“, – sakė kariuomenės atstovas majoras Charlie Dietz.

Jis taip pat patikino, kad ukrainiečiai gali naudotis suteiktomis oro gynybos sistemomis, kad „pašalintų Rusijos lėktuvus iš dangaus“, net jei jie yra Rusijos oro erdvėje ir „jei jie ketina apšaudyti Ukrainos oro erdvę“.

REKLAMA

REKLAMA

20:46 | Vokietijoje sulaikyti trys šnipinėjimu įtariami asmenys, tarp jų rusas ir ukrainietis

Vokietijos prokurorai penktadienį pranešė, kad sulaikė tris vyrus – rusą, ukrainietį ir armėną – įtariamus šnipinėjimu užsienio žvalgybos agentūrai.

Trys vyrai buvo sulaikyti Frankfurte po įtariamų bandymų „rinkti informaciją apie vieną Ukrainos pilietį“, sakoma federalinių prokurorų pareiškime, neįvardijant su tuo susijusios užsienio slaptosios tarnybos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nurodoma, kad įtariamieji yra Robertas A. iš Ukrainos, Vardgesas I. iš Armėnijos ir Rusijos pilietis Armanas S.

„Šie trys įtariamieji veikė Vokietijoje užsienio žvalgybos tarnybos naudai“, – sakoma pareiškime. Prokuratūra nurodė, kad trijulė birželio 19 dieną žvalgė kavinę Frankfurte prie Maino, kurioje, kaip manyta, turėjo būti taikinys.

Naujienų agentūrai AFP susisiekus su prokuratūra, ši atsisakė plačiau pakomentuoti.

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Vokietija savo teritorijoje atskleidė virtinę šnipinėjimo atvejų.

REKLAMA

Šiuo metu Berlyne teisiamas vienas buvęs Vokietijos žvalgybos pareigūnas, kaltinamas tuo, kad perdavė Maskvai informacijos, rodančios, jog Vokietija žino detalių apie rusų samdinių operacijas Ukrainoje. Teisiamasis savo kaltę neigia.

Praėjusį mėnesį vienas buvęs vokiečių karys buvo nuteistas pusketvirtų metų kalėti už slaptos karinės informacijos perdavimą Rusijai, kai prasidėjo karas Ukrainoje.

Rusijos pareigūnai savo ruožtu dešimtis žmonių apkaltino valstybės išdavimu dėl įtariamos pagalbos Ukrainai ir Vakarams.

REKLAMA

19:30 | Trumpas pareiškė, kad tai Bidenas išprovokavo karą Ukrainoje: nereikėjo žadėti jai tapti NATO nare

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo oponentas Joe Bidenas niekada neturėjo žadėti Ukrainai galimybės tapti NATO nare. Pasak „Ukrinform“, D. Trumpas tai pasakė amerikiečių tinklalaidėje „All In“.

Kandidatas į JAV prezidentus pareiškė manąs, kad 2022 m. vasario mėn. Rusijos invaziją į Ukrainą išprovokavo Ukrainos ketinimas prisijungti prie NATO.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Jau 20 metų girdžiu, kad jei Ukraina įstos į NATO, tai bus tikra problema Rusijai. Tai girdžiu jau seniai. Manau, kad dėl to ir prasidėjo šis karas“, – sakė D. Trumpas.

„Joe Bidenas visą laiką kalbėjo neteisingus dalykus, o vienas iš neteisingų dalykų yra tas, kad jis sakė, esą Ukraina įstos į NATO... Kai išgirdau jį kalbant, pagalvojau, kad šis žmogus ketina pradėti karą“, – pridūrė D. Trumpas.

Jis pakartojo, kad jei jis būtų likęs JAV prezidentu, Rusija nebūtų pradėjusi plataus masto karo.

REKLAMA

„Ketverius metus niekas net nesakė, kad Rusija užpuls Ukrainą. Tai niekada nebūtų įvykę. Rusija neketino pulti Ukrainos. Kai tik išvykau (iš Baltųjų rūmų – aut. past.), jie pradėjo rikiuotis prie sienų. <...> Bidenas kalbėjo priešingai, nei, mano nuomone, turėjo sakyti. Tai, ką jis sakė ir tebesako, yra beprotiška“, – sakė D. Trumpas.

18:48 | „Bild“: Rusija pasiuntė šnipų laivą į Baltijos jūrą

Rusija prie Vokietijos krantų pasiuntė žvalgybinį laivą „Vasilijų Tatiščevą“. Laivas buvo pastatytas devintajame dešimtmetyje, o rusų Baltijos laivyne yra tik du tokie laivai, praneša „Bild“.

REKLAMA

Pranešama, kad laivas, išplaukęs iš Kaliningrado ir plaukęs palei šiaurinę Vokietijos pakrantę, dabar yra neutraliuose Baltijos jūros vandenyse tarp Kylio ir Fėmarno salos.

Jį lydėjo Danijos karinių jūrų pajėgų patrulinis laivas ir Vokietijos policijos laivas. Tačiau jie nesikišo, nes laivas nebuvo įplaukęs į šių šalių teritorinius vandenis.

Vokietijos žiniasklaidos duomenimis, „Vasilijus Tatiščevas“ stebėjo kasmetines NATO pratybas BALTOPS'24.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jose dalyvauja du Lietuvos Karinių jūrų pajėgų laivai – priešmininis „Skalvis“ ir patrulinis „Aukštaitis“.

17:55 | Kyjivas: į Kazachstano opozicijos veikėją pasikėsinę įtariamieji pabėgo iš Ukrainos

Ukraina penktadienį pranešė, kad nustatė du įtariamuosius dėl pasikėsinimo Kyjive nužudyti garsų Kazachstano opozicijos veikėją, ir pridūrė, kad abu jie pabėgo į kaimyninę Moldovą.

Šią savaitę Ukrainos sostinės policija pranešė, kad netoli savo namų buvo pašautas ir sunkiai sužeistas Kazachstano opozicijos veikėjas ir tinklaraštininkas Aydosas Sadykovas.

REKLAMA

A. Sadykovas, vadovaujantis gerai žinomam Kazachstano opoziciniam socialinės žiniasklaidos kanalui, kuriame kritikuojamas šalies prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas 2014 metais gavo prieglobstį Ukrainoje.

„Du vyrai kruopščiai suplanavo žurnalisto nužudymą“, – sakoma Ukrainos generalinės prokuratūros pranešime. Jame priduriama, kad abu įtariamieji yra Kazachstano piliečiai.

Jie atvyko birželio 2 dieną iš Lenkijos ir stebėjo A. Sadykovą iki antradienio, kai pasikėsino į jo gyvybę, pranešė prokuratūra.

REKLAMA

„Tą pačią dieną po pasikėsinimo nužudyti įtariamieji paliko Ukrainos teritoriją, kirsdami Ukrainos ir Moldovos sieną“, – sakoma pareiškime. Abu įtariamieji buvo įtraukti į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą.

16:42 | Į Putino grasinimus numojo ranka: dar viena šalis ruošiasi siųsti ginklus Ukrainai

Ketvirtadienio vakarą Rusijos autoritarinis lyderis Vladimiras Putinas pareiškė Pietų Korėjai, kad ši padarys „didelę klaidą“, jei pradės tiekti ginklus Ukrainai. Regis, į šį grūmojimą buvo numota ranka ir jam pačiam pasiųsta aiški žinutė.

REKLAMA

REKLAMA

Pietų Korėjos Korėjos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jang Ho-Jinas leidiniui „Yonhap“ nurodė, kad šalis nustatys ginklų tiekimo Ukrainai apimtis priklausomai nuo to, kaip Rusija bendradarbiaus su Šiaurės Korėja.

Jis patvirtino, kad Seulas persvarstys ginklų tiekimą Ukrainai po to, kai Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ir V. Putinas pasirašė abipusės gynybos sutartį karo atveju.

„Yra įvairių ginklų tiekimo variantų, o mūsų pozicija dėl pastarojo meto įvykių tarp Rusijos ir Šiaurės Korėjos priklauso nuo to, kaip Rusija vertins situaciją ateityje“, – sakė pareigūnas.

15:21 | Zelenskis džiaugiasi antradienį prasidėsiančiomis derybomis dėl Ukrainos stojimo į ES

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pasidžiaugė, kad kitą savaitę prasidės derybos dėl jo šalies įstojimo į Europos Sąjungą.

Derybomis pradedamas ilgus metus truksiantis reformų procesas, kol galiausiai Ukraina taps bloko nare.

„Milijonai ukrainiečių, o iš tiesų – ištisos mūsų žmonių kartos, įgyvendina savo europinę svajonę. Ukraina sugrįžta į Europą, kuriai priklausė šimtmečius, kaip visateisė Europos bendruomenės narė“, – socialiniame tinkle sakė V. Zelenskis.

14:43 | Rusai patys numušė savo karinį sraigtasparnį, visa įgula žuvo

Anapoje, Krasnodaro krašte, Rusijos priešlėktuvinė gynyba numušė savo sraigtasparnį KA-29, rašo rusų „Telegram“ kanalai. Įgula neišgyveno.

REKLAMA

13:59 | Rusų nuostoliai

Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 21 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 531 980 karių, įskaitant 1 060 kariškių, kurie buvo nukauti arba sužeisti per pastarąsias 24 val., feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 8 001 Rusijos tanką (+14 per praėjusią parą), 15 372 (+35) šarvuotąsias kovos mašinas, 14 106 (+54) artilerijos sistemas, 1 106 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 861 (+2) oro gynybos sistemą, 359 lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 19 181 (+47) automobilį, 28 laivus, 1 povandeninį laivą, 11 260 dronų, 2 367 (+10) specialiosios technikos vienetus ir 2 298 sparnuotąsias raketas.

Pirmoji „tankų žudikų“ siunta – jau pakeliui į Ukrainą (4 nuotr.) Pirmoji „tankų žudikų“ siunta – jau pakeliui į Ukrainą (nuotr. gamintojo) Pirmoji „tankų žudikų“ siunta – jau pakeliui į Ukrainą (nuotr. gamintojo) Pirmoji „tankų žudikų“ siunta – jau pakeliui į Ukrainą (nuotr. gamintojo) Pirmoji „tankų žudikų“ siunta – jau pakeliui į Ukrainą (nuotr. gamintojo)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pirmoji „tankų žudikų“ siunta – jau pakeliui į Ukrainą

13:28 | Rusų pajėgoms atakavus Salydovės miestą Donecko srityje žuvo du žmonės

Rusijos pajėgos penktadienio rytą ant Selydovės miestelio Donecko srityje numetė aviacinę bombą. Per ataką žuvo du žmonės ir dar trys buvo sužeisti, tinkle „Telegram“ pranešė miesto karinė administracija.

Anot duomenų, rusai apie 9.25 val. numetė UMPB D-30SH tipo aviacinę bombą. Pasak srities karinės administracijos vadovo Vadymo Filaškino, per ataką apgadinti penki penkiaaukščiai pastatai, 6 privatūs namai ir automobilis.

REKLAMA

12:57 | Baltarusija pradėjo staigų ginkluotųjų pajėgų pasirengimo patikrinimą – keliais judės karinė technika

Penktadienį Baltarusijos Gynybos ministerija paskelbė apie staigų ginkluotųjų pajėgų formuočių ir karinių vienetų pasirengimo vykdyti numatytas užduotis patikrinimą.

Kaip rašo baltarusių leidinys „Zerkalo“, patikrinime dalyvavo operatyvinių vadaviečių, specialiųjų operacijų pajėgų, raketinių pajėgų ir artilerijos, oro pajėgų ir priešlėktuvinės gynybos pajėgų kariniai daliniai ir skyriai.

Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (13 nuotr.) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) +9 Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka

12:35 | ES patvirtino, kad antradienį pradės narystės derybas su Ukraina ir Moldova

Penktadienį Europos Sąjungos (ES) šalys oficialiai pritarė, kad kitą savaitę būtų pradėtos derybos dėl narystės su Ukraina ir Moldova, tai – svarbus įvykis abiem šalims pradedant ilgą kelią į narystę bloke.

ES ministrai antradienio popietę Liuksemburge pradės derybas pirmiausia su Ukraina, o paskui su Moldova, pranešė pareigūnai.

12:07 | Ukraina stiprina gynybą apgultame Časiv Jaro mieste šalies rytuose

Ukraina pranešė siunčianti pastiprinimą į puolamą strategiškai svarbų Časiv Jarą rytinėje Donecko srityje, kurio užėmimas galėtų pagreitinti Rusijos pajėgų judėjimą tolyn į šį regioną.

REKLAMA

„24-osios mechanizuotosios brigados daliniai buvo perdislokuoti Časiv Jaro sektoriaus gynybai sustiprinti“, – teigiama vėlai ketvirtadienį paskelbtame kariuomenės pareiškime.

„Padėtis mieste ir jo apylinkėse itin sudėtinga. Priešas nuolat rengia didelius frontalinius išpuolius, taip pat bando apeiti gyvenvietę iš šiaurės ir pietų“, – priduriama jame.

11:36 | Rusija pralaimės karą, jei Vakarai imsis šio žingsnio – JAV ekspertai įvardijo, ko trūksta

Naujausioje savo ataskaitoje JAV Karo studijų instituto analitikai rašo manantys, kad Rusija negali nugalėti Ukrainos ar Vakarų – ir greičiausiai pralaimės – jei Vakarai sutelks savo išteklius, kad pasipriešintų Kremliui.

Vladimiro Putino strategija laimėti karą grindžiama Kremliaus pastangomis suklaidinti Jungtines Valstijas, Europos Sąjungą ir tarptautinius Ukrainos sąjungininkus, kad šie atsisakytų paramos Ukrainai ir atsisakytų pagrindinių tarptautinės teisės principų – pagarbos valstybių suverenitetui ir teritoriniam vientisumui.

„Sąjungininkų strateginis aiškumas ir jų noras padėti Ukrainai iškovoti lemiamą pergalę prieš Rusiją mūšio lauke Ukrainoje smarkiai pakerta V. Putino pastangas, taip pat jo galimybes daryti įtaką Aljanso sprendimų priėmėjų valiai ir sprendimams“, – rašo ISW analitikai.

REKLAMA

„V. Putino grasinimas branduoliniu ginklu yra Kremliaus vykdomos branduolinio šantažo kampanijos, kuria siekiama atgrasyti Ukrainos sąjungininkus nuo ryžtingo dalyvavimo atremiant neteisėtą Rusijos invaziją į Ukrainą, dalis, todėl labai mažai tikėtina, kad jis sukels tikrą branduolinę eskalaciją“, – priduria analitikai.

Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (20 nuotr.) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) +16 Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino inauguracija 2024 m. (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiro Putino inauguracija 2024 m.

10:59 | Didėjant įtampai su Šiaurės Korėja, Seulas iškvietė Rusijos ambasadorių

Pietų Korėja penktadienį išsikvietė Rusijos ambasadorių, kad pareikštų protestą prieš naują rusų gynybos susitarimą su Šiaurės Korėja.

Tuo metu įtampa prie Pietų Korėjos sienos su šiaurėje esančia kaimyne toliau didėja dėl dviprasmiškų grasinimų ir trumpų, iš pažiūros atsitiktinių Šiaurės Korėjos karių įvykdytų sienos pažeidimų.

10:36 | Rusija: naktį neutralizuota 114 Ukrainos dronų, žuvo mažiausiai vienas žmogus

Rusija praėjusią naktį neutralizavo 114 Ukrainos paleistų dronų, o per atakas žuvo mažiausiai vienas žmogus, penktadienį pranešė pareigūnai.

„Rusijos oro gynybos sistemos perėmė ir sunaikino 70 dronų virš Krymo ir Juodosios jūros, 43 dronus virš Krasnodaro regiono ir vieną droną virš Volgogrado“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Dronų ataka Maskvoje (6 nuotr.) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) +2 Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX) Dronų ataka Maskvoje (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dronų ataka Maskvoje

REKLAMA

10:00 | JAV paspartins priešlėktuvinių raketų tiekimą Ukrainai

Baltieji rūmai ketvirtadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos tiekiant priešlėktuvines raketas pirmenybę teiks Kyjivui, siųsdamos Ukrainai šią itin reikalingą įrangą anksčiau nei kitoms užsakymus pateikusioms šalims.

„Ketiname perskirstyti šio [raketų] eksporto tiekimo prioritetus, kad raketos iš gamybos linijos būtų pristatytos Ukrainai“, konkrečiai „Patriot“ ir NASAMS, žurnalistams sakė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.

„Šių raketų pristatymas kitoms šalims, kurios šiuo metu yra eilėje, turės būti atidėtas“, – pridūrė jis.

09:17 | JAV panaikino apribojimą Ukrainai: leido dar agresyviau smogti Rusijai

JAV Ukrainai leido amerikiečių suteiktais ginklais atakuoti bet kurias Rusijos Federacijos pasienio zonas, iš kurių Rusija vykdo puolimą. Iki šiol toks leidimas galiojo tik Charkivo srities teritorijoje. Apie tai skelbia „Politico“, remdamasis JAV nacionalinio saugumo patarėju Jake‘u Sullivanu ir dviem neįvardytais JAV pareigūnais

Sullivanas antradienį interviu PBS sakė, kad susitarimas su Ukraina dėl smūgių JAV suteiktais ginklais apima „bet kurią vietą, kur Rusijos kariai kerta sieną iš Rusijos pusės į Ukrainos pusę ir bando užimti daugiau Ukrainos teritorijos“.

REKLAMA

Puolamas Charkivas (11 nuotr.) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) +7 Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX) Rusų puolamas Charkivas (nuotr. SCANPIX)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Puolamas Charkivas

08:37 | Rusijoje naktį griaudėjo sprogimai – dronai smogė dviejuose regionuose, skaičiuojama padaryta žala

Ukrainos ginkluotosios pajėgos penktadienio naktį dronais atakavo Rusijos Federacijos Krasnodaro kraštą ir Adygėjos Respubliką, rašo Rusijos „Telegram“ kanalas „Astra“.

Pranešama, kad bepiločiai orlaiviai atakavo Jeiską, kur yra karinis aerodromas. Po dronų atakos mieste kilo gaisras.

08:05 | Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė keturias valdomas raketas

Ukrainos oro gynybos daliniai sunaikino keturias valdomas raketas „Kh-59/Kh-69“, kurias naktį paleido Rusijos taktiniai orlaiviai.

Apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Pasak Ukrainos kariuomenės, visos raketos buvo perimtos Kirovogrado ir Chersono srityse.

07:43 | JAV išreiškė susirūpinimą dėl V. Putino grasinimo nusiųsti Šiaurės Korėjai ginklų

JAV ketvirtadienį išreiškė didelį susirūpinimą dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino grasinimo nusiųsti Šiaurės Korėjai ginklų ir perspėjo, kad toks žingsnis gali destabilizuoti Korėjos pusiasalį.

Šis grasinimas kelia „didelį susirūpinimą“, žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris.

„Priklausomai nuo ginklų tipo, tai gali destabilizuoti Korėjos pusiasalį ir pažeisti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, kurias rėmė pati Rusija“, – tvirtino M. Milleris.

REKLAMA

07:15 | Charkivo pakraštyje pasigirdo sprogimas

Charkivo pakraštyje per oro pavojų pasigirdo sprogimas, pranešė „Ukrinform“ korespondentas. Rusai, regis, smogė Charkivo rajonui.

Charkivo srityje buvo paskelbtas oro pavojus.

Kiek anksčiau Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo dėl priešo taktinės aviacijos aktyvumo šiaurės rytuose ir antskrydžių grėsmės.

06:41 | V. Putinas „neatmeta“ galimybės siųsti ginklų į Šiaurės Korėją

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad „neatmeta galimybės“ siųsti ginklų į Šiaurės Korėją, su kuria šią savaitę pasirašė abipusės gynybos paktą, ir įspėjo Pietų Korėją neginkluoti Ukrainos.

Putinas lankosi Šiaurės Korėjoje (13 nuotr.) Putinas lankosi Šiaurės Korėjoje (nuotr. SCANPIX) Putinas lankosi Šiaurės Korėjoje (nuotr. SCANPIX) Putinas lankosi Šiaurės Korėjoje (nuotr. SCANPIX) +9 Putinas lankosi Šiaurės Korėjoje (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX) Vladimiras Putinas. Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Putinas lankosi Šiaurės Korėjoje

Kelionės į Vietnamą metu V. Putinas sakė, kad Maskva gali nusiųsti raketų į Šiaurės Korėją, vadindamas tai atsaku Vakarams, remiantiems Ukrainą.

„Tie, kurie tai (raketas Ukrainai – red.) siunčia, mano, kad jie su mumis nekariauja, bet aš pasakiau, taip pat ir Pchenjane, kad tada mes pasiliekame teisę tiekti ginklus į kitus pasaulio regionus, atsižvelgiant į mūsų susitarimus su KLDR, – sakė V. Putinas. – Aš neatmetu šios galimybės.“