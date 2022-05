Šalies užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pažymėjo, kad Rusija pasirinko karinių veiksmų, o ne derybų kelią. Volodymyras Zelenskis taip pat pažymėjo, kad tokie atvejai, kaip Severodonecko bombardavimas, kurio metu žuvo 12 žmonių, rodo nusikalstamą Rusijos siekį užmušti kuo daugiau ukrainiečių, nugriauti kuo daugiau gyvenamųjų namų, socialinių objektų, gamyklų.

12:34 | Šoigu skelbia apie Rusijos kariuomenės pergales Ukrainos rytuose

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu penktadienį pareiškė, kad „Luhansko Liaudies Respublikos išlaisvinimas“ (administracinės okupuotos Luhansko srities Ukrainoje ribos) jau artėja link pabaigos.

Jo teigimu, ukrainiečiams taip pat nepavyko užimti Gyvačių salos. S. Šoigu skelbia apie per prieš savaitę tris paras vykusios Ukrainos operacijos metu 50 žuvusių Ukrainos jūrų pėstininkų, 4 numuštus ukrainiečių lėktuvus, 10 sraigtasparnių, 30 bepiločių ir 3 nuskandintus katerius. Ukraina šios informacijos nepatvirtino.

S. Šoigu teigimu, Rusija į nelaisvę paėmė apie 2 tūkst. iš „Azovstal“ gamyklos teritorijos pasitraukusių ukrainiečių karių.

12:10 | Rusija skelbia įkūrusi „specialų išlaisvintų Ukrainos teritorijų atstatymo štabą“

Rusijos vyriausybė okupuotose teritorijose kuria savo valdžios struktūras, pareiškė vicepremjeras Maratas Chusnulinas. Buvo įkurta spec. darbinė grupė, atsakinga už teritorijų „atstatymą“.

11:49 | Rusijoje siūloma didinti kariuomenės „kontraktininkų“ amžių

Rusijos žemieji parlamento rūmai savo tinklalapyje paskelbė siūlymą pakeisti įstatymą, kad vyresni nei 40 metų rusai ir vyresni nei 30 metų užsieniečiai galėtų pasirašyti kontraktus su kariuomene.

„Reuters“ praneša, kad „didelio tikslumo ginklų naudojimui, ginklų ir karinės įrangos eksploatavimui reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai. Patirtis rodo, kad tokiais jie tampa sulaukę 40–45 metų.“

11:43 | Pentagono pareigūnas: nepaisant Ukrainos pergalių karas užsitęs

Vienas Pentagono aukšto rango pareigūnas ketvirtadienį sakė, kad karas Ukrainoje galėtų tęstis ilgą laiką, nors Kyjivo pajėgos atkovojo Charkivo sritį ir gauna nemažą JAV paramą.

Pareigūnas įspėjo dėl analitikų kalbų, kad Rusijos pajėgos pasiekė galimybių ribą ir po kelių savaičių gali pasiekti tašką, kai nebegalės pulti.

„Sunku numatyti, kur tai su laiku nueis“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Jis gyrė ukrainiečių pajėgas už vadovavimą ir valdymą, sanglaudą ir dvasią. Pasak jo, tai „tiesiog istorinis“ dalykas, palyginti su Rusijos pajėgomis. Tačiau, jo teigimu, rusai tebeturi kiekybinį pranašumą, „nemažą“ kovinių pajėgumų rezervą ir išlaiko pozicijas palei ilgą frontą.

„Visa tai drauge su faktu, kad kalbame apie Ukrainos dalį, dėl kurios šios dvi šalys kovoja aštuonerius metus, verčia mus toliau manyti, kad kova gali būti ilga“, – pabrėžė pareigūnas.

10:53 | Ukraina ruošiasi puolimui iš Baltarusijos: antro bandymo jie jau neturės

Šalies rytuose su Rusijos kariuomene aršiai kovojanti Ukraina paskelbė, kad stiprina įtvirtinimus ir šalies šiaurinėje dalyje, pasienyje su Baltarusija.

Žytomyro srityje yra statomos betoninės užkardos, siekiant išvengti antrojo įsiveržimo iš Baltarusijos teritorijos, paskelbė Žytomyro meras Serhijus Suchomlinas.

„Antrojo bandymo priešas neturės. Nebus tokios galimybės įsiveržti į Ukrainą, kaip jie tai padarė vasario 24-ąją. Nuo gegužės 1-osios pradėjome visu perimetru statyti betoninius blokus“, – pareiškė jis. Anksčiau buvo skelbta, kad Ukraina pasistatė betonines užkardas ir pasienio su Padniestre ruože.

Maža to, „Atlantic Council“ ekspertų teigimu, Ukrainai ilgainiui teks išstoti iš Otavos sutarties, draudžiančios minuoti teritorijas. Pasak jų, kitokiu būdu užtikrinti pasienio zonos saugumą nuo agresyvių kaimyninių valstybių puolimo bus labai sudėtinga.

10:32 | Ukrainos kariuomenė: Rusija savo manevrais siekia suklaidinti ir neatsisako Kyjivo puolimo idėjos

Pavienių padalinių rotacija Rusija siekia sukurti iliuziją, kad atsisako minčių apsupti Kyjivą, teigiama Ukrainos generalinio štabo ataskaitoje.

„Kai kurie požymiai rodo, kad priešas įgyvendina padalinių pergrupavimą siekiant sutelkti savo pagrindines pajėgas rytų kryptimi. Tačiau tuo pat metu, taip vadinamasis „pajėgų atitraukimas“, tikėtina, tėra pavienių dalinių rotacija ir tuo siekiama suklaidinti Ukrainos kariuomenės vadovybę“, – cituojama Ukrainos kariuomenė UNIAN.

09:23 | Severodonecko puolimas tęsiasi, sugriauta apie 70 proc. namų

Rusijos kariuomenė tęsia Severodonecko puolimą Ukrainos rytuose. Raketomis bombarduojami gyvenamieji pastatai, apie 70 proc. jų jau sugriauta, skelbiama UNIAN.

Požemiuose ir rūsiuose likę dar 15 tūkst. civilių.

Vien per paskutines 24 valandas vien Luhansko regione Rusijos kariuomenė nužudė 13 civilių, „Reuters“ cituojamas regiono atstovas Serhijus Gaidajus.

Dvylika žuvo Severodonecke, kur Rusijos puolimas ir toliau tęsiamas.

08:31 | Britų žvalgyba: Rusija perkels savo karius iš Mariupolio į Donbasą, tačiau darys tai skubotai

Didžiosios Britanijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos kariuomenės vadovybė jaus spaudimą „iš viršaus“ perkelti kariuomenę iš Mariupolio į Donbasą. Normaliomis aplinkybėmis iš naujo suformuoti dalinius užtruktų, tačiau Rusijos vadovybei skubant pasiekti „pergalių“ rusų kariai į frontą gali būti skubiai siunčiami ne iki galo suformuotais daliniais ir be tinkamo aprūpinimo.

