Svarbiausi įvykiai:

14:44 | Ukraina apie NATO karius jos teritorijoje: „Būtume be galo dėkingi“

Ukraina kol kas neketina kviesti NATO karių į Rusijos ir Ukrainos karo lauką. Kartu Ukrainos valdžios atstovai primena, kad Kremlius „ketina pulti Baltijos šalis arba Lenkiją“, todėl partneriams geriau aprūpinti Ukrainą ginklais. Interviu „CBS News“ Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis pasakė, ar Ukraina laukia Vakarų karių.

Ukrainos politikas pažymėjo, kad NATO karių dislokavimas Ukrainoje, kaip siūlo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, tikrai galėtų padėti „išvyti rusus“. Tačiau kol kas valdžios pareigūnai Vakarų karių nekvies. Vietoj to jie dabar prašo ginkluotųjų pajėgų atsiųsti daugiau ginklų.

„Jei ateis laikas, būsime be galo dėkingi ir džiaugsimės“, – „CBS News“ sakė D. Šmyhalis.

14:24 | Medvedevas įtraukė į Rusijos priešų sąrašus ir Lietuvą: grąsina nušluoti nuo žemės paviršiaus Vakarų šalių sostines

Buvęs Rusijos prezidentas ir premjeras Dmitrijus Medvedevas Vakarų politikus vadino „niekšais“, o Ukrainą – „neegzistuojančia valstybe“. Rusijos valdininkas žada bombarduoti branduoliniais užtaisais tris Vakarų šalių valstybių sostines, o Baltijos šalis įtraukė į „nedraugų sąrašą“.

13:54 | Praėjusią parą rusai Donecko sritį apšaudė 1 887 kartus, nukentėjo 38 civiliniai objektai

Praėjusią parą, gegužės 5-ąją, Donecko sritis patyrė 1 887 priešo apšaudymus, nukentėjo 19 gyvenviečių.

Tai pranešė srities policija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Per parą buvo užfiksuoti 1 887 priešo apšaudymai. Policininkai dokumentavo smūgių padarinius ir padėjo nukentėjusiesiems. Okupacinės pajėgos apšaudė 19 gyvenviečių... Apgadinti 38 civiliniai objektai – 30 gyvenamųjų namų, sporto įmonė, automobiliai, cechas, elektros perdavimo linija“, – rašoma pranešime.

13:24 | Rusija tvirtina užėmusi du Ukrainos pafrontės kaimus

Rusija pirmadienį pareiškė, kad jos pajėgos užėmė dar du pafrontėje esančius Ukrainos kaimus Charkivo ir Donecko srityse.

Gynybos ministerija tvirtina, kad rusų kariai šiaurės rytiniame Charkivo regione užėmė Kotliarivkos kaimą, o rytiniame Donecko regione perėmė Solovjovės kontrolę.

Ukraina šių teiginių kol kas nekomentavo.

12:46 | Rusija jau ruošia dalinius Charkivo šturmui: analitikų verdiktas – Kremliui neužteks pajėgų

Rusijos karinės pajėgos iš Leningrado karinės apygardos dalinių formuoja Šiaurės pajėgų grupę, kuri turėtų pulti Charkivą. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų institutas, tačiau kartu priduria, kad Kremlius neturi pakankamai pajėgų užimti Charkivą arba Sumus.

Savo analizėje ekspertai primena Ukrainos karinį stebėtoją Konstantiną Mašovecą, kuris teigė, kad okupantai ir toliau perduoda Leningrado karinėje apygardoje (LMD) naujai suformuotus 44-ojo armijos korpuso (AK) karinius dalinius Šiaurės pajėgų grupei.

Perduodami karius ir techniką, rusai apsimeta, kad iškrauna karius ir techniką geležinkelio stotyse atokiose Kursko srities vietovėse, kad galėtų juos permesti į Šiaurės pajėgų grupę ir po to žygiuoti į jų dislokacijos vietas Belgorodo srityje.

K. Mašoveco teigimu, 30-ojo motorizuotojo šaulių pulko daliniai pirmiausia buvo perdislokuoti į Kursko geležinkelio stotį, o paskui persikėlė toliau į Belgorodo sritį, kad galėtų vykti į susitelkimo vietas netoli Charkivo srities. Jis priminė, kad okupantai pastaruoju metu suintensyvino oro, bepiločių orlaivių ir raketų atakas prieš šiaurės rytinius Ukrainos pasienio regionus, pavyzdžiui, Černihivo, Sumų ir Charkivo sritis.

„Ukrainos pareigūnai vis dažniau įspėja apie galimo būsimo Rusijos puolimo grėsmę siekiant užimti Charkivą. Tačiau Rusijos kariuomenei trūksta pajėgų, reikalingų miestui užimti. Kartu Rusijos puolamosios operacijos Charkivo ir Sumų srityje atitrauks ir perkels gynybos pajėgas iš kitų, svarbesnių fronto sektorių“, – aiškina JAV Karo studijų institutas.

12:28 | Ministras: Ukraina jau pradėjo gaminti sviedinius, tačiau vis dar tikisi partnerių pagalbos

Ukraina jau atnaujino artilerijos šaudmenų gamybą, tačiau, atsižvelgdama į didžiulius Gynybos pajėgų poreikius, ji vis dar tikisi sviedinių tiekimo iš šalių partnerių.

Tai pirmadienį Briuselyje prieš prasidedant ES ir Ukrainos gynybos pramonės forumui pareiškė strateginių pramonės šakų ministras Oleksandras Kamyšinas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Mes pradėjome gaminti artilerijos šaudmenis, bet, kaip ir pagal kitas pozicijas, Ukrainoje jų niekada nebus gaminama pakankamai. Kad ir kiek pagamintume ir didintume savo pajėgumus, mes ir toliau priklausysime nuo jų tiekimo iš užsienio“, – pažymėjo Ukrainos vyriausybės narys.

Pasak jo, dabartinis karas – didžiausias per visą kartos gyvenimą. „Mūsų poreikiai yra didesni nei visų laisvojo pasaulio šalių pajėgumai kartu paėmus. Todėl mes dabar nekalbame apie visų mūsų Gynybos pajėgų poreikių patenkinimą – jie labai dideli. Kalbame apie tai, kad reikšmingu indėliu prisidedame prie Gynybos pajėgų aprūpinimo“, – pridūrė O. Kamyšinas.

11:50 | Rusijos grasinimas Vakarams: surengs „atsakomąsias“ taktinio branduolinio ginklo pratybas

Rusijos gynybos ministerija paskelbė surengsianti taktinio branduolinio ginklo pratybas, skelbiama pranešime. Ministerijos pranešime akcentuojama, kad tai yra atsakas į Vakarų šalių lyderių „provokacinius pareiškimus ir grasinimus“.

11:12 | Rusijos bomba nušlavė visą gatvę Ukrainos kaime

Kupiansko rajono Monačynivkos kaime rusai sugriovė ištisą gatvę viena didelės galios bomba FAB-1500.

„Viskas drebėjo lyg vietovę būtų supurtęs žemės drebėjimas. Vienu smūgiu buvo sunaikinta ištisa gatvė. Monačynivkos kaimo gyventojai visa tai pajuto ir matė. Priešas paleido į žmones ir jų namus galingą ginklą – pusantros tonos sveriančią itin sprogią sklendžiančią bombą“, – sakoma vietos policijos vadovo Serhijaus Bolvinovo pranešime.

Pasak S. Bolvinovo, kaime netoli sienos liko ne daugiau kaip šimtas gyventojų, rajone nėra nė vieno kareivio. Rusai apginklavo FAB-1500 „specialiu moduliu, kad paleista bomba galėtų sklęsti“.

„Tai pirmas kartas, kai jie šioje vietovėje panaudojo tokį galingą ginklą. Vienintelis dalykas, ką jie galėjo pasiekti – sugriauti kaimo gyventojų namus ir užmušti 88 metų moterį. Jos kūnas buvo ištrauktas iš po griuvėsių“, – sakė policijos vadas. Jis taip pat pabrėžė, kad nepaisant galingo išpuolio, kaimo gyventojai nedelsdami suskubo padėti policijai likviduoti išpuolio padarinius.

10:34 | Kryme ukrainiečių jūrinis dronas sunaikino rusų greitaeigį katerį

Laikinai okupuotame Kryme per Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos dalinio „Group 13“ operaciją smogiamuoju jūriniu dronu „Magura V5“ buvo sunaikintas Rusijos greitaeigis kateris.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Vyriausioji žvalgybos valdyba.

Surengti sėkmingą misiją Vuzkos įlankoje Krymo teritorijoje padėjo platforma „United24“, pabrėžė Ukrainos žvalgybos atstovai.

„Kadangi baimė dėl Ukrainos atakų verčia okupantus slėpti didelius Juodosios jūros laivyno laivus toliau nuo pusiasalio, tęsiamas kovinis darbas prieš greitaeigius manevringus Rusijos karinius laivus, neteisėtai esančius Ukrainos teritoriniuose vandenyse“, – pažymėjo pareigūnai.

10:14 | Praėjusią parą okupantai rusai pražudė vieną Donecko srities gyventoją, dar šešis sužeidė

Praėjusią parą, gegužės 5-ąją, okupantai rusai pražudė vieną Donecko srities gyventoją ir dar šešis žmones sužeidė.

Tai pirmadienį feisbuke pranešė srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Gegužės 5 d. rusai pražudė 1 Donecko srities gyventoją – Časiv Jare. Dar 6 žmonės srityje per parą buvo sužeisti“, – pažymėjo pareigūnas.

Kaip pabrėžė V. Filaškinas, bendras rusų aukų skaičius Donecko srityje pateikiamas neįtraukiant į jį Mariupolyje ir Volnovachoje okupantų pražudytų žmonių.

09:47 | Spec. tarnybos įspėja: Rusija Europoje rengia sabotažą – sprogdinimus, padegimus ir kitą žalą

Trijų neįvardytų valstybių specialiųjų tarnybų išvados numato, kad Rusija rengia sabotažą visoje Europoje, rašo „Financial Times“ (FT).

Specialiųjų tarnybų darbuotojai nurodo, kad Rusija jau pradėjo aktyviai rengti slaptus sprogdinimus, padegimus ir žalos infrastruktūrai padarymą tiek tiesiogiai, tiek per tarpininkus, neatsižvelgdama į galimas žmonių aukas. Šios operacijos yra agresyvesnės ir labiau koordinuotos nei ankstesni pavieniai išpuoliai Europoje, rašo FT.

Specialiųjų tarnybų atstovai vis dažniau kalba apie vis didėjančią grėsmę, stengiasi atkreipti dėmesį į jos rimtumą. Vokietijos žvalgybos vadovas išreiškė susirūpinimą dėl valstybės kontroliuojamų sabotažo aktų, turinčių „didelį žalos potencialą“, pavojaus. Europos vyriausybės taip pat gavo informacijos iš NATO saugumo tarnybų apie koordinuotus ir didelio masto Rusijos bandymus.

FT mini kelis išpuolius Europoje, prie kurių, kaip manoma, prisidėjo Rusija:

Sandėlio, kuriame buvo pagalbos priemonės Ukrainai, padegimą Didžiojoje Britanijoje;

keletą geležinkelio avarijų Švedijoje;

bandymą sugadinti geležinkelio žymėjimą Čekijoje;

išpuolį prieš užsienio reikalų ministro automobilį Estijoje;

išpuolį prieš karinius ir logistikos objektus Vokietijoje.

„Padidėjęs Rusijos agresyvumas atspindi šalies siekį vėl įsitvirtinti po ypač sunkaus laikotarpio, susijusio su Rusijos specialiųjų tarnybų pajėgų išsekimu po Sovietų Sąjungos žlugimo. Visa tai kelia rimtą susirūpinimą Europos žvalgybos sluoksniuose, kurie stengiasi atkreipti dėmesį į didėjančią grėsmę iš Rusijos ir ragina didinti budrumą bei susitelkimą, kad šiai grėsmei būtų galima pasipriešinti“, – rašo FT.

09:15 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 040 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 6 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 475 300 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 380 tankų (+5), 14 213 šarvuotųjų kovos mašinų (+34), 12 250 artilerijos sistemų (+38), 1 057 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 791 oro gynybos priemonės (+1), 349 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 683 dronų (+47), 2 148 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 16 477 automobilių (+59), 2 008 specialiosios technikos vienetų (+6).

09:00 | Rusija paskelbė O. Danilovo ir dar kelių buvusių Ukrainos pareigūnų paiešką

Rusijos vidaus reikalų ministerija paskelbė kai kurių buvusių Ukrainos pareigūnų paiešką.

Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.

Pavyzdžiui, į ieškomų asmenų sąrašą pagal Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnį įtrauktas buvęs Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas. Tačiau kuo konkrečiai jis kaltinamas, nežinoma.

Be to, Rusijos vidaus reikalų ministerija į ieškomųjų sąrašą įtraukė buvusį užsienio reikalų ministrą Pavlo Klimkiną, 16-ąjį ministrą pirmininką Volodymyrą Hroismaną ir buvusį vidaus reikalų ministrą Arseną Avakovą. Priežastys, dėl kurių paskelbta jų paieška, taip pat nežinomos.

Portalas primena, kad gegužės 4 d. Rusijos vidaus reikalų ministerija taip pat paskelbė kelių dabartinių ir buvusių Ukrainos pareigūnų, tarp kurių – prezidentas Volodymyras Zelenskis, Sausumos kariuomenės vadas Oleksandras Pavliukas ir buvęs prezidentas Petro Porošenka, paiešką.

08:37 | Italijos žiniasklaida: NATO tiesiogiai įsikištų į karą, jei Rusija peržengtų vieną iš dviejų raudonųjų linijų

NATO galėtų dislokuoti 100 tūkst. karių kontingentą karo veiksmams prieš Rusiją, jei ši peržengtų vieną iš dviejų raudonųjų linijų, „Ukrinform“ duomenimis, apie tai pranešė Italijos laikraštis „La Repubblica“.

„Pirmą kartą nuo karo pradžios NATO itin konfidencialiai ir be oficialių pranešimų nustatė bent dvi raudonąsias linijas, kurias peržengus galėtų įvykti tiesioginė intervencija į konfliktą Ukrainoje“, – rašoma leidinyje.

Pirmoji raudonoji linija susijusi su tiesioginiu ar netiesioginiu trečiosios šalies įsikišimu į karą Ukrainoje. Pirmiausia tai susiję su dalyvavimu invazijoje iš Baltarusijos šiaurėje.

Antroji raudonoji linija – tai karinės provokacijos prieš Baltijos šalis, Lenkiją ar Moldovą, jos galimos sumaišties laikotarpiu, pavyzdžiui, per rinkimų kampanijas, Europoje ir JAV.

Kartu pabrėžiama, kad šiuo metu nėra operatyvinių planų pasiųsti karius, o tik galimų skubių veiksmų vertinimai kraštutiniu atveju.

08:05 | Ukrainos oro pajėgos skelbia sunaikinusios 12 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį paskelbė, kad pernakt sunaikino 12 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainą naktį atakavo 13 atakos dronų „Shahed-131/136“, paleistais iš Rusijos Kursko srities.

Ukrainiečiai numušė 12 dronų virš Sumų srities.

Regiono karinė administracija pranešė, kad rusai smogė energetikos objektams, todėl kai kuriose srities dalyse nutrūko elektros ir vandens tiekimas.

07:30 | Rusija per naktinę ataką smogė energetikos infrastruktūrai Sumų srityje

Rusija naktį surengė dronų ataką prieš energetikos infrastruktūrą Sumų srityje, pirmadienį nurodė regiono karinė administracija. Ją cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Apie 1 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Sumų karinė administracija pranešė, kad Rusijos dronai smogė energetikos objektams regione, todėl kai kuriose teritorijos dalyse nutrūko elektros ir vandens tiekimas.

Vietos pareigūnų teigimu, po išpuolio generatoriai tiekė elektrą kritinės svarbos infrastruktūrai, įskaitant ligonines.