Komentuodamas konfliktą su Ukraina, jis taip pat pavadino Rusijos lyderį „didžiu politikos žmogumi“.
„Jis neabejotinai yra didis politikos žmogus, jis yra istorinė asmenybė“, – sakė J. Kushneris.
Leidinys „Politico“ pažymi, kad J. Kushnerio komentarai sukėlė pasipiktinimą Europoje.
Per Rusijos smūgį Charkive sužeista 11 žmonių
Per Rusijos smūgį Ukrainos Charkivo mieste buvo sužeista 11 žmonių, tarp jų du vaikai.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.
„Charkivo Nemyšlianskio rajone sužeistųjų skaičius išaugo iki 11“, – parašė O. Synjehubovas.
Jis taip pat pranešė, kad Rusijos pajėgos surengė dar vieną smūgį Charkivo miesto Kyjivo rajone. Atakos padariniai dar tikslinami.
Be to, per naktinę Rusijos dronų ataką Voluinės srityje kilo gaisrai dviejų įmonių teritorijose.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė laikinai Voluinės srities karinės administracijos vadovo pareigas einantis Romanas Romaniukas.
„Praėjusi naktis buvo nerami. Kovelio teritorinė bendruomenė ir vėl buvo atakuota. Apgadinta civilinė infrastruktūra“, – sakoma pranešime.
Naktį srities oro erdvėje buvo aptikti du reaktyviniai dronai „Shahed“, kuriuos numušė mobiliosios ugnies grupės. Nukritus jų nuolaužoms, dviejų įmonių teritorijose kilo gaisrai, kurie buvo užgesinti.
Tuo metu per Rusijos ataką valdomosiomis aviacinėmis bombomis Zaporižioje sužeistųjų skaičius išaugo iki keturių. Viena moteris žuvo.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios srities prokuratūra.
Trumpo žentas prabilo apie Putiną: šie žodžiai sukėlė pasipiktinimą Europoje
Baltųjų rūmų pasiuntinys Jaredas Kushneris pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „pademonstravo santūrumą“ nepanaudodamas branduolinio ginklo.
Komentuodamas konfliktą su Ukraina, jis taip pat pavadino Rusijos lyderį „didžiu politikos žmogumi“.
Interviu žiniasklaidos bendrovės „Axel Springer“ vadovo Mathiaso Dopfnerio tinklalaidei, kurio ištraukas cituoja transliuotojas CNN, J. Kushneris sakė esąs įsitikinęs, kad V. Putinas nori taikos.
„Mano vertinimu, jis ne tik nori taikos; jis nori pabandyti pakeisti santykius su Amerika ir pažiūrėti, ar, galbūt, yra būdas pradėti viską iš naujo“, – sakė prezidento Donaldo Trumpo žentas.
„Iki šiol Putinas demonstravo santūrumą; jis sutiko nenaudoti branduolinio ginklo, o tai, be abejo, yra didelis dalykas, ir jis mus patikino, kad tokio ketinimo neturi“, – pridūrė J. Kushneris.
J. Kushneris ir kitas JAV derybininkas Steve'as Witkoffas kelis kartus buvo susitikę su V. Putinu, pastarąjį kartą – šį mėnesį Kremliuje.
„Jis neabejotinai yra didis politikos žmogus, jis yra istorinė asmenybė“, – sakė J. Kushneris.
Leidinys „Politico“ pažymi, kad J. Kushnerio komentarai sukėlė pasipiktinimą Europoje.
Vienas Ukrainos parlamentaras paragino vietoje J. Kushnerio paskirti kitą taikos pasiuntinį, o vienas europarlamentaras iš Vokietijos pareiškė, kad JAV prezidento žentas kartoja „gryną Kremliaus propagandą“.
Šveicarija sprendžia dėl ginklų eksporto apribojimų švelninimo
Sekmadienį Šveicarijoje vyksta referendumas dėl ginklų eksporto apribojimų švelninimo. Referendume susiduria šalies neutralumo ir humanitarinės tradicijos su saugumo bei milijardinės vertės ginklų pramonės interesais.
Balsavimo apylinkės užsidarė 12 val. vietos laiku. Didžioji dauguma rinkėjų balsavo paštu, o pirmųjų rezultatų tikėtasi netrukus po balsavimo pabaigos.
Apklausų instituto „gfs.bern“ duomenimis, 54 proc. rinkėjų pritarė įstatymo pataisai, kuria, be kita ko, švelninamos karinės įrangos eksporto į tam tikras šalis taisyklės.
Šveicarija neeksportuoja ginklų į ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančias šalis ir reikalauja, kad su ja būtų konsultuojamasi, jei pirkėjai nori perduoti Šveicarijoje pagamintus ginklus kitai valstybei.
Tačiau vyriausybė teigė, kad 2022 m. Rusijos pradėta invazija į Ukrainą pakeitė Europos saugumo padėtį ir su ja susijusius vertinimus.
Praėjusiais metais parlamentas, remiamas vyriausybės, sušvelnino šiuos apribojimus.
Tačiau kairiosios partijos ir nevyriausybinės organizacijos, pasinaudodamos Šveicarijos tiesioginės demokratijos sistema, pasiekė, kad šiuo klausimu būtų surengtas referendumas. Jos teigia, kad įstatymo pataisa kelia grėsmę šalies neutralumui.
Reformos šalininkai, tarp jų centristinės ir dešiniosios partijos, teigia, kad pokyčiai būtini siekiant išlaikyti Šveicarijos ginklų pramonės konkurencingumą ir užtikrinti jos vietą tarptautinėse tiekimo grandinėse.
Visuomenės nuomonės apklausos rodė, kad kova bus įtempta. Trijų naujausių apklausų, paskelbtų lapkričio 18 d., duomenimis, nedidelę persvarą turėjo ginklų eksporto apribojimų švelninimo šalininkai.
Pagal siūlomas pataisas Šveicarija galėtų eksportuoti karinę įrangą į 36 nustatytas valstybes partneres net ir vykstant tarptautiniam konfliktui, jei toks eksportas nesuteiktų karinio pranašumo.
Tarp šių valstybių yra Europos šalys, taip pat Argentina, Australija, Kanada, Japonija, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Valstijos.
Maždaug 20 nevyriausybinių organizacijų, įskaitant „Amnesty International“ Šveicarijos padalinį, pasmerkė „pagrindinių Šveicarijos ginklų eksportą reglamentuojančių apsaugos priemonių panaikinimą“.
Sekmadienį šveicarai taip pat balsavo dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didinimo, siekiant finansuoti pensijų didinimą, triukšmingų fejerverkų pardavimo ir naudojimo ribojimo bei susituokusių porų apmokestinimo tvarkos keitimo.
Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės
Per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai trys žmonės, o dar daugiau nei dešimt buvo sužeisti, sekmadienį pranešė institucijos.
Tuo tarpu Rusija teigė antrą naktį iš eilės numušusi daugiau nei 1 tūkst. Ukrainos dronų.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija ir Ukraina suintensyvino oro smūgius viena kitai, nors dalyvauja JAV tarpininkaujamose derybose dėl karo, kuris prasidėjo visapusiška Maskvos invazija į kaimyninę šalį beveik prieš penkerius metus, pabaigos.
Odesos srityje vienas žmogus žuvo, o dar trys buvo sužeisti, kai per smūgį užsidegė 14 aukštų daugiabučio ketvirtas ir penktas aukštai. Taip pat buvo apgadinti automobiliai, pranešė vietos pareigūnai. Kitoje šio regiono vietoje buvo apgadintas ūkis, kilo didelis gaisras sandėliuose, kuriuose buvo laikomi žaislai ir buitinė technika. Čia buvo sužeisti du žmonės, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Zaporižioje gelbėtojai iš po griuvėsių gyvą ištraukė 14 metų mergaitę, kai į miesto centrą pataikė valdomos aviacinės bombos, pranešė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas. Jos motina žuvo, o dar du žmonės buvo sužeisti. Smūgis sunaikino namus ir apgadino kitus pastatus, sakė jis.
Vėlai šeštadienį Rusijos dronas pataikė į daugiabučio namo kiemą Kremenčuko mieste, centrinėje Ukrainos Poltavos srityje. Per šį smūgį žuvo vienas žmogus, o dar šeši buvo sužeisti, sakė regiono gubernatorius Vitalijus Diakivnyčius.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad naktį Rusija į Ukrainą paleido 140 dronų. Remiantis sekmadienį paskelbtais preliminariais duomenimis, 101 dronas buvo numuštas arba nuslopintas.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad jos oro gynyba per naktį perėmė 1 017 Ukrainos dronų virš 19 Rusijos regionų ir Rusijos okupuoto Krymo. Ji nenurodė, kiek dronų buvo paleista arba kiek pasiekė savo taikinius.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad sostinės regiono link skriejo daugiau nei 500 dronų.
Rusijos Belgorodo regione per Ukrainos drono ataką buvo sužeisti penki žmonės, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai.
Diena anksčiau Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos naktį į šeštadienį numušė 1 246 Ukrainos dronus – tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios.
Dronai galėjo smogti Rusijos chemijos gamyklai
Naktį į lapkričio 29 d. per dronų ataką galėjo būti smogta Rusijos Samaros srityje, Toljačio mieste, esančiai gamyklai „Toljattikaučuk“, kuri gamina chemines žaliavas, be kita ko, naudojamas raketiniam kurui gaminti.
Apie galimą smūgį šiai gamyklai pranešė „Telegram“ kanalas „Astra“.
Samaros srities gubernatorius Viačeslavas Fedoriščevas patvirtino, kad regionas buvo atakuotas. Pasak jo, Rusijos pajėgos per naktį numušė daugiau kaip 20 dronų. Gubernatorius nurodė, kad ir vėl buvo taikytasi į pramonės objektus, tačiau nepatikslino, į kuriuos. Pranešimų apie nukentėjusiuosius negauta.
Nuo 2019 m. „Toljattikaučuk“ priklauso bendrovių grupei „Tatneft“. Gamykla gamina sintetinį kaučiuką, monomerus, angliavandenilių frakcijas ir automobilinio benzino priedus. Gamykloje gaminamas sintetinis kaučiukas taip pat naudojamas taktinių ir balistinių raketų kietajam kurui gaminti.
Anksčiau ši gamykla buvo atakuota dronais spalio 24 d. Po tos atakos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad buvo apgadintas technologinis vamzdynas, du butilkaučiuko gamybos įrenginiai ir distiliavimo įrenginys.
Zelenskis: Rusija smogė energetikos objektams penkiose Ukrainos srityse
Pastarąją savaitę Rusijos kariuomenė atakavo Ukrainos energetikos infrastruktūrą penkiose srityse, praneša naujienų portalas „RBK Ukraine“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialinėje platformoje „Telegram“ paskelbė, kad Rusijos pajėgos iš viso panaudojo daugiau kaip 1 960 smogiamųjų bepiločių orlaivių, daugiau kaip 1 600 valdomųjų aviacinių bombų ir aštuonias raketas.
Pasak valstybės vadovo, Rusijos kariuomenė mėgina pasinaudoti artėjančiais šalčiais ir intensyvina smūgius energetikos bei kitiems kritinės infrastruktūros objektams.
Visų pirma buvo atakuotos pastotės Vinycios, Kirovohrado, Rivnės, Charkivo ir Odesos srityse.
Rusijos pajėgos taip pat smogė gyvenamiesiems rajonams.
Ukraina numušė 101 iš 140 Rusijos paleistų dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 101 iš 140 dronų, kuriais Rusijos pajėgos atakavo Ukrainą nuo šeštadienio vakaro.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ sekmadienį pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Kariuomenės duomenimis, nuo šeštadienio 18 val. Rusijos pajėgos paleido į Ukrainą 140 bepiločių orlaivių – smogiamųjų dronų „Shahed“ (93 iš jų buvo reaktyviniai), taip pat dronų „Gerbera“ ir „Parodija“ tipo dronų imitatorių.
Bepiločiai orlaiviai buvo paleisti iš Oriolo ir Milerovo Rusijoje, laikinai okupuoto Donecko bei laikinai okupuotame Kryme esančios Hvardijskės.
Oro ataką atrėmė Ukrainos karinės oro pajėgos, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų daliniai bei Ukrainos gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis, iki sekmadienio 7.30 val. Ukrainos pajėgos numušė arba neutralizavo 101 droną.
Užfiksuota, kad dronai smogė 27 vietose, o dar 13 vietų nukrito numuštų bepiločių orlaivių nuolaužos.
Ukrainos karinės oro pajėgos pažymėjo, kad ataka tęsėsi, o šalies oro erdvėje vis dar buvo keli priešo dronai.
Per parą Rusija prarado 2 479 karių Ukrainoje
Ukrainos duomenimis, pastarąją parą Rusijos kariuomenė kare Ukrainoje neteko 2 479 karių.
Nuo 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, iki šių metų lapkričio 29 d. Rusijos kariuomenė iš viso prarado apie 1 653 465 karius.
Tokius duomenis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas sekmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Per šį laikotarpį Rusija taip pat neteko iš viso 12 521 tanko (+4 per parą), 26 047 šarvuočių (+9), 52 943 artilerijos sistemų (+43), 2 313 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 1 783 oro gynybos sistemų (+1), 456 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 261 antžeminės robotizuotos sistemos (+8), 625 223 operatyvinio ir taktinio lygmens bepiločių orlaivių (+1 547), 5 278 sparnuotųjų raketų, 36 karo laivų ir katerių, dviejų povandeninių laivų, 181 925 transporto priemonių ir degalų cisternų (+598) bei 4 962 specialiosios technikos vienetų (+4).
Duomenys apie Rusijos nuostolius yra tikslinami.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 28 d. 22.00 val. duomenimis, fronte buvo įvykę 115 kovinių susirėmimų. Kostiantynivkos kryptimi Ukrainos gynybos pajėgos atrėmė dešimt Rusijos pajėgų atakų.
Naktį – Rusijos smūgiai Odesoje ir Zaporižioje
Naktį rusai smogė keliems Ukrainos regionams. Pranešama, kad Odesoje ir Zaporižioje yra žuvusiųjų bei užfiksuoti dideli nuostoliai.
Kaip pranešė Zaporižios srities gynybos tarybos pirmininkas Ivanas Fiodorovas ir Zaporižios srities karinė administracija, rusai miestą atakavo valdomomis aviacinėmis bombomis (KAB), rašoma UNIAN.
Per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas, apgadinti daugiabučiai ir dviejų švietimo įstaigų pastatai. Iš pradžių skelbta, kad žuvo moteris, dar vienas žmogus buvo sužeistas.
Vėliau I. Fiodorovas pranešė, kad iš po griuvėsių išgelbėta 14-metė mergaitė. Šiuo metu jos būklę stebi medikai.
Naktį rusai dronais atakavo ir Odesą, dronas rėžėsi į daugiabutį. Odesos srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Lysako duomenimis, po smūgio gyvenamajam daugiabučiui yra sužeistųjų, o tikslus jų skaičius dar tikslinamas.
„Deja, per naktinę ataką Odesoje žuvo pagyvenusi moteris. Įvykio vietoje dirba visos atsakingos tarnybos. Įsteigtas operatyvinis štabas, kuris teikia pagalbą žmonėms“, – pranešė pareigūnas.
Naktį Ukraina atakavo Maskvą
Rusijos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per naktį buvo numušta daugiau kaip 1 000 Ukrainos dronų, iš kurių šimtai buvo nukreipti į Maskvos regioną.
Dieną anksčiau, šeštadienį, Rusija paskelbė per naktinę ataką sunaikinusi daugiau kaip 1 200 Ukrainos dronų.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija suintensyvino oro atakas, karui tęsiantis jau penktus metus.
Rusijos gynybos ministerija sekmadienio rytą paskelbė, kad oro gynybos pajėgos daugiau kaip dešimtyje šalies regionų, įskaitant Maskvą, numušė 1 017 Ukrainos dronų.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas pareiškė, kad sostinės regiono link skrido daugiau kaip 500 dronų.
„Daugumą jų Gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos neutralizavo dar toli nuo sostinės. Iš viso artėjant prie Maskvos buvo sunaikinti 105 dronai“, – valstybės remiamoje socialinėje platformoje „Max“ parašė S. Sobianinas.
JAV pastangos tarpininkauti siekiant užbaigti kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų kol kas nedavė rezultatų, išskyrus susitarimus dėl apsikeitimo belaisviais.
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Zelenskis: Ukraina pasirengusi nutraukti ugnį ir pereiti prie derybų
Ukraina yra pasirengusi nutraukti ugnį dabartinėje fronto linijoje ir pereiti prie taikos derybų su Rusija, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris davė interviu televizijai „Al Jazeera“, praneša naujienų portalas „RBK Ukraine“.
Pasak jo, tai būtų labai didelis kompromisas.
„Mes suprantame, kad jis (Rusijos vadovas Vladimiras Putinas – ELTA) nenori pasitraukti iš mūsų žemės. Būtent todėl sakome: gerai, sustokime čia ir pereikime prie diplomatijos“, – paaiškino prezidentas.
Komentuodamas Jungtinių Valstijų vaidmenį, V. Zelenskis sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pagal JAV konstituciją turi pakankamai įgaliojimų siekti karo pabaigos.
„Todėl tikiuosi, kad jis ir toliau ieškos būdo, kaip užbaigti šį karą, tačiau ne taip, kad už tai turėtų mokėti Ukraina, nes tai yra neteisinga“, – pabrėžė valstybės vadovas.
Anksčiau buvo skelbta, kad JAV prezidentas D. Trumpas siekia, kad iki sausio mėnesio būtų pasiektas Rusijos ir Ukrainos taikos susitarimas.
Pats D. Trumpas pabrėžė, kad nėra nustatęs jokio konkretaus termino Rusijos ir Ukrainos karui užbaigti. Tačiau jis pareiškė norintis kuo greičiau sureguliuoti konfliktą.