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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas: Rusija ir Ukraina pirmą kartą nori išspręsti konfliktą

2026-11-07 08:26 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
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2026-11-07 08:26
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad būsimas susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos gali tapti „labai didelio masto“, rašo UNIAN. D. Trumpas pareiškė, kad surengė keletą telefoninių pokalbių, skirtų karo sprendimui, o dar keletą planuoja surengti kitą dieną. JAV prezidentas nepatikslino, su kuo konkrečiai bendravo.

Donaldas Trumpas (whitehouse.gov)
GALERIJA (20)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad būsimas susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos gali tapti „labai didelio masto“, rašo UNIAN. D. Trumpas pareiškė, kad surengė keletą telefoninių pokalbių, skirtų karo sprendimui, o dar keletą planuoja surengti kitą dieną. JAV prezidentas nepatikslino, su kuo konkrečiai bendravo.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
10:31

Trumpas: Rusija ir Ukraina pirmą kartą nori išspręsti konfliktą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad būsimas susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos gali tapti „labai didelio masto“, rašo UNIAN. D. Trumpas pareiškė, kad surengė keletą telefoninių pokalbių, skirtų karo sprendimui, o dar keletą planuoja surengti kitą dieną. JAV prezidentas nepatikslino, su kuo konkrečiai bendravo.

D. Trumpas taip pat pranešė, kad pirmadienį ir antradienį numatyti susitikimai, susiję su derybų procesu.

„Manau, kad Rusija ir Ukraina pirmą kartą nori išspręsti konfliktą. Vyksta susitikimai. Šiandien turėjau pokalbių telefonu. Rytoj jų bus dar. Jie surengs susitikimą pirmadienį ir antradienį, suprantate? Bet jie – manau, jie nori išspręsti konfliktą“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.

Jis įsitikinęs, kad galimas susitarimas turės pasekmių toli už Ukrainos ir Rusijos ribų.

„Manau, tai bus labai plataus masto susitarimas. Manau, jis turės įtakos visai Europai. Tai bus labai plataus masto susitarimas“, – cituojamas jis.

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10:55

Ukrainos oro gynyba neutralizavo keturias raketas ir 149 dronus

Ukrainos oro gynyba neutralizavo keturias raketas ir 149 dronus, kuriais Rusija nuo penktadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos. 

Nuo penktadienio 18.00 val. okupantai per kombinuotą ataką į Ukrainą paleido raketas „Iskander-M“, „Cirkon“, „KN-23“ ir „S-400“, taip pat 172 dronus, įskaitant „Shahed“ (137 jų buvo reaktyviniai), „Gerbera“, bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.

Pagrindinis atakos taikinys buvo Kyjivo sritis.

Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Preliminariais 9.00 val. duomenimis, numuštos/neutralizuotos keturios raketos ir 149 dronai. Keli bepiločiai tuo metu dar buvo ore.

24 vietų registruoti smūgiai, 10 – numuštų oro taikinių nuolaužos.

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09:52

Pistorius: Vokietija kol kas negali perduoti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų „Patriot“

Vokietija, pasak gynybos ministro Boriso Pistorijaus, kol kas negali perduoti Ukrainai daugiau priešraketinės gynybos sistemų „Patriot“.

„Vokietija jau perdavė kelias sistemas ir daug valdomų raketų. Šiuo metu daugiau perduoti negalime“, – kalbėjo ministras Vokietijos žiniasklaidos grupės „Funke“ laikraščiams.

„Viską, ką dabar perduotume, artimiausiu metu neturėtume kuo pakeisti – dėl to pas mus atsirastų spragų, už kurias negalėtume prisiimti atsakomybės“, – pridūrė jis. Kitos valstybės esą suteikė gerokai mažiau paramos, todėl dabar iš jų reikalaujama daugiau.

Šiuo klausimu bus „labai rimtai“ kalbama lapkričio viduryje vyksiančiame Ukrainos kontaktinės grupės susitikime, sakė B. Pistorius.

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09:35

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 2 280 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 7 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 604 tūkst. 110 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 280 priešo kareivių.

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 456 (+0) priešo tankus, 25 654 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 52 000 (+44) artilerijos sistemų, 2 257 (+3) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 747 (+3) oro gynybos sistemas, 452 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 3 093 (+8) antžemines robotizuotas sistemas, 598 840 (+ 1 224) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 5 192 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 171 389 (+460) automobilius ir degalų cisternas, 4 881 (+3) specialiosios įrangos vienetą.

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08:46

Smūgių banga Rusijoje: ugnis prarijo svarbias gamyklas

Ukraina naktį atakavo kelis taikinius Rusijoje. Pranešama, kad Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras.

Apie dar vieną didelį gaisrą pranešama iš Rostovo. Ten dronai, kaip manoma, pataikė į ginkluotės gamintojos „Almaz“

Per ataką prieš „Proton“ gamyklą Oriolo mieste, leidinio „Exilenova Plus“ duomenimis, galėjo būti panaudota Ukrainos sparnuotoji raketa „Flamingo“.

Apie sprogimus taip pat pranešta iš Belgorodo miesto, esančio netoli Ukrainos sienos, skelbia „The Kyiv Independent“.

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08:23

Naktinis košmaras Ukrainoje: rusai smogė svarbiam tiltui Kyjive, yra sužeistų

Ukrainos sostinėje per Rusijos atakas apgadintas svarbus tiltas bei Kyjivo srities energetikos objektai, šeštadienį pranešė meras.

„Po naktinio priešo išpuolio Kyjivo ir Žytomyro srityse apgadinti energetikos objektai. Sostinės aprūpinimo energija padėtis yra itin sudėtinga“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė meras Vitalijus Klyčko.

„Priešo atakos metu buvo apgadintas Šiaurinis tiltas. Specialistai vertina padarytos žalos mastą“, – kitame „Telegram“ pranešime nurodė V. Klyčko.

Buvo sužeisti trys žmonės, apgadinti gyvenamieji namai ir vaikų darželis. Apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kyjivo skyrius.

„Naktį į lapkričio 7 d. Rusija vėl atakavo sostinę. Per ataką Solomiansko rajone kilo gaisras, buvo apgadinti gyvenamieji namai, ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir negyvenamasis pastatas“, – teigiama pranešime.

Pateiktais duomenimis, vienoje vietoje iš dalies apgriautas penkiaaukščio gyvenamojo namo pirmojo aukšto fasadas. Gaisras nekilo, žuvusiųjų ar sužeistųjų nėra.

Dar trijose vietose sprogimo banga išdaužė penkiaaukščių gyvenamųjų namų langus. Vienas žmogus buvo sužeistas.

„Per tiesioginį smūgį sugriautas dviejų aukštų pastatas vaikų darželio teritorijoje. Taip pat vienoje vietoje užsidegė stovėjęs sunkvežimis ir negyvenamasis pastatas. Gaisras buvo užgesintas“, – nurodoma toliau pranešime.

Tarnyba pridūrė, kad dar dviejose vietose buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – vienas vaikas.

Jau anksčiau pranešta, kad naktį Kyjive nugriaudėjo virtinė sprogimų, Rusijos pajėgoms balistinėmis raketomis atakuojant infrastruktūros objektus.

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Generalinis
Generalinis
2026-11-07 09:22
Prokuroras pabėgo iš valstybės su lagaminais eurų...Nacionalinės policijos vadovas kuravo skambučių centru veiklą visoje Europoje,reketas,prekyba narkotinių medžiagu
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Aukokit parazitams
Aukokit parazitams
2026-11-07 09:11
Sbu generolas kapoja kirviu telefonus kol apsauginiai nutaike lazerinius optikas neleidzia pareigunams atlikti kratas. Isvogti milijardai o jus asilai aukokit!!!
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Na
Na
2026-11-07 09:56
Po azovo kankinimo kalėjimo ir po to sekusios režimo reakcijos,ten žmonės į rusus žiūri jau labiau kaip į išvaduotojus,nei okupantus.Nes Kijevo režimas ir dar baisesnis.Šitaip elgtis negalima net su belaisviais,nekalbant jau apie savo šalies piliečius.
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