Rusijos pajėgos Ukrainoje per parą neteko dar 1 000 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. spalio 19 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 1 130 180 karių, iš jų 1 000 – per pastarąją parą.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Iki spalio 19 d. Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino: 11 268 (+1 per pastarąją parą) priešo tankus, 23 399 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 33 834 (+45) artilerijos sistemas, 1 524 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 1 228 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) orlaivius, 346 (+0) sraigtasparnius, 71 967 (+444) taktinio lygio bepiločius orlaivius, 3 864 (+0) kruizines raketas, 28 (+0) karo laivus / katerius, vieną (+0) povandeninį laivą, 64 798 (+126) transporto priemones ir degalų cisternas, 3 980 (+0) specialiosios įrangos vienetų.
Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 18 d. palei fronto liniją įvyko 116 kovinių susirėmimų, maždaug trečdalis jų – Pokrovsko sektoriuje.
Dronas smogė Rusijos Orenburgo dujų perdirbimo gamyklai
Rusijos Orenburgo srities gubernatorius Jevgenijus Solncevas pranešė apie bepiločio orlaivio smūgį dujų perdirbimo gamyklai. Apie tai pranešė BBC.
Pažymima, kad Ukrainos dronai atakavo Orenburgo dujų perdirbimo gamyklą ir iš dalies apgadino gamyklos infrastruktūrą.
„Dėl drono smūgio viename iš cechų kilo gaisras. Likviduoti padarinių buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos“, – rašė srities gubernatorius. Pasak jo, nė vienas darbuotojas nenukentėjo, miestui joks pavojus negresia.
Orenburgo dujų perdirbimo gamykla yra didžiausias pasaulyje dujų chemijos kompleksas, kurio pajėgumai siekia 37,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus, pranešė BBC.
Anksčiau buvo pranešta, kad penktadienį, spalio 17 d., įvyko sprogimas Sterlitamako karinėje gamykloje Rusijos Baškortostano respublikoje, per jį žuvo trys žmonės.
Trumpas grįžo prie savo seno požiūrio į Rusiją: ką tai reiškia Ukrainai?
Susitikime su Donaldu Trumpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikėjosi įtikinti JAV prezidentą duoti Kyjivui „Tomahawk“ raketų, kurios padėtų Ukrainai kariauti su okupantais, tačiau grįžo tuščiomis rankomis. „The Times“ pažymi, kad dar blogiau yra tai, jog D. Trumpas, regis, po pokalbio telefonu su Vladimiru Putinu vėl grįžo prie savo senų pažiūrų į Rusiją.
Nors šis V. Zelenskio vizitas į Baltuosius rūmus praėjo sklandžiau nei vasario mėnesio vizitas, kai Ukrainos prezidentas buvo puolamas D. Trumpo ir JAV viceprezidento JD. Vance‘o, penktadienį vykęs susitikimas buvo bevaisis, rašo leidinys.
„Atrodo, kad pakanka tik paguodos skambučio iš V. Putino ir dar vieno viršūnių susitikimo, kad Amerika nutoltų nuo to, ko reikia Ukrainai“, – pažymi „The Times“.
Pabrėžiama, kad būtent dabar yra laikais perduoti Kyjivui „Tomahawk“ raketas. Anot „The Times“, tai priverstų Rusiją sudaryti taiką sąlygomis, kurios neapribotų Ukrainos interesų.
Šios raketos gali sunaikinti raketų bei dronų bazes, kurias Rusija naudoja mirtiniems smūgiams Ukrainai. Jos taip pat gali sunaikinti naftos ir dujų objektus, kurie yra gyvybiškai svarbūs Rusijos karo mašinai.
„Be jų karas ir žudynės užsitęs dar vieną atšiaurią žiemą“, – apibendrina „The Times“.
Trumpo ir Zelenskio susitikimas
Kaip rašė „The Washington Post“, V. Putinas per pokalbį telefonu su Trumpu pareikalavo, kad Ukraina atsisakytų kontrolės visoje Donecko srityje mainais už karo pabaigą. Mainais Kremlius esą pasirengęs apsvarstyti atsisakymą pretenzijų į dalį Zaporižios ir Chersono sričių, kurias RF okupavo tik iš dalies.
Tuo tarpu, šaltinių duomenimis, spalio 17 d. susitikimo metu D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas spaudė Ukrainos delegaciją perduoti Donecko sritį Maskvos kontrolei. Kaip argumentus jis naudojo Kremliaus naratyvą, kad regione gyvena daugiausia rusakalbių piliečiai.