Karas Ukrainoje. Svarbus JAV pareigūnų vizitas Ukrainoje: jie nebūtų atvykę, jeigu nepasiryžtų duoti ginklų

Svarbiausi pirmadienio įvykiai:

07:00 | Seimo pirmininkė Berlyne įtikinės suteikti Ukrainai europinę perspektyvą

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pirmadienį išvyksta į Vokietiją, šios šalies politikus ji mėgins įtikinti būtinybe Ukrainai suteikti spartesnę europinę perspektyvą.

„Pagrindinė tema yra Ukraina ir pagalba Ukrainai“, – prieš vizitą BNS sakė parlamento vadovė.

„Prieš kelias dienas grįžau iš moterų parlamentų pirmininkių susitikimo Lenkijoje ir būtent noriu nuvežti žinią Vokietijos parlamento pirmininkei apie tai, kokia situacija yra pasienyje, apie tai, kokia svarbi yra Vokietijos pozicija, ir apie tai, kad mes raginame – ne tik Lietuva, bet, sakyčiau šalių koalicija – kad kuo greičiau būtų suteiktas Ukrainai labai konkretus kelias į Europos Sąjungą“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

06:45 | Vokietijos kancleris: neremti Ukrainos buvo klaida

Vokietijos vicekancleris Robertas Habeckas teigė, kad tai, jog Vokietija nepalaikė Ukrainos karinių pajėgų anksčiau, buvo klaida.

Pasak jo, parama Ukrainai turėjo būti tiekiama prieš daugelį metų.

„Mes tikrai turėjome paremti Ukrainos kariuomenę daug anksčiau, aš nekalbu tik apie dienas ar savaites, tačiau omenyje turiu metus“, – teigė jis.

R. Habeckas tvirtina, kad Vokietija dabar Ukrainai teikia sunkiąją ginkluotę, vyriausybei pažadėjus didinti išlaidas gynybai, kad būtų pasiektas NATO tikslas – 2 proc BVP. Taip pat šiuo metu sustabdytas Ji taip pat sustabdė dujotiekio „Nord Stream 2“ projektas.

Buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel administracija buvo kritikuojama dėl užmegztų ryšių su Rusija, ypač dėl priklausomybės nuo Rusijos energetikos.

06:28 | Brianske užsiliepsnojo naftos saugykla

Rusijoje Briansko teritorijoje pirmadienio naktį užsiliepsnojo naftos saugykla, pranešė Rusijos naujienų agentūra.

Kol kas daugiau informacijos apie incidentą nepateikiama.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB