Rusija ir Ukraina praneša apie viena kitos atakas
Rusijos aneksuoto Krymo administracijos vadovas pirmadienį apkaltino Ukrainą mirtinu drono smūgiu, o Kyjivas paskelbė, kad per rusų ataką Ukrainos pietryčiuose žuvo du žmonės.
Maskvos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas sakė, kad ukrainiečių kariuomenė taikėsi į Foroso kurortą, padarydama žalos vienos sanatorijos kompleksui ir mokyklos pastatui.
„Atnaujintais duomenimis dėl bepiločių atakos trys žmonės žuvo, o dar 16 buvo sužeisti“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė S. Aksionovas.
Numušto drono fragmentai taip pat sukėlė gaisrą netoli Jaltos, sakė jis.
Rusijos gynybos ministerija anksčiau skelbė apie du žuvusiuosius.
Kyjivas paskelbė, kad rusai sekmadienį iki 22 val. (ir Lietuvos laiku) sudavė 46 oro smūgius Ukrainos teritorijai.
Ukraina taip pat pranešė, kad praėjusią naktį per rusų smūgius Zaporižios mieste žuvo du ir buvo sužeisti dar du žmonės. Nurodoma, kad vieno sužeistojo būklė sunki.
Rusų pajėgos ant miesto numetė mažiausiai penkias bombas, sakė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Zelenskis ruošiasi intensyviai diplomatijai JT Generalinėje Asamblėjoje, susitikimui su Trumpu
Ukrainos laukia įtempta diplomatijos aukštu lygiu savaitė, antradienį Niujorke prasidedant Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Sekmadienio vakarą V. Zelenskis sakė, kad jo darbotvarkėje numatyta daugiau nei dvi dešimtys susitikimų su pasaulio lyderiais.
„Galime daug pasiekti, jei mūsų partneriai mūsų klausysis ir palaikys pasiūlymus, galinčius iš tikrųjų priartinti karo pabaigą“, – sakė jis.
V. Zelenskis pridūrė, kad planuojamas ir susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, bet nepasakė, kada jis gali įvykti.
„Svarbu, kad ši savaitė parodytų pasauliui ryžtą imtis įtikinamų veiksmų, nes be stiprybės nebus taikos“, – sakė V. Zelenskis, paminėjęs naujausią Europos Sąjungos (ES) planuojamą sankcijų Rusijai paketą.
Naujos ES priemonės skirtos sustiprinti spaudimą Rusijos šešėliniam naftos laivynui ir apriboti prekybą Rusijos energijos ištekliais, tai suduotų smūgį Maskvos „karo iždui“, sakė jis.
Europos Komisija penktadienį pasiūlė naujas sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad Briuselis, spaudžiamas Vašingtono, taip pat ketina paankstinti visiško rusiškų suskystintų gamtinių dujų importo į ES draudimo datą iki 2027 m. pradžios – metais anksčiau nei planuota.
Smogta rusų karininkų bazei: skaičiuojami žuvusieji
Vakar vakare okupuotame Kryme nugriaudėjo sprogimai, o jau naktį – Krasnodaro krašte. Anot ukrainiečių šaltinių, okupuotame pusiasalyje taikytasi į karinę vadovybę, o Krasnodare – elektros paskirstymo tinklą.
Kanalo „Krymskij veter“ duomenimis, smūgis Kryme teko sanatorijai „Foros“, kurioje „galėjo būti labai svarbūs svečiai“. Toje vietovėje yra elitiniai poilsio namai, įskaitant FSB vasarnamį, kuriame kažkada poilsiaudavo V. Putinas. Anksčiau buvo paskelbta, kad restoranas „Foros Hall“ bus uždarytas „dėl specialių renginių“.
„Baza“ skelbiama, kad per dronų ataką Kryme, apgadinusią mokyklą ir sanatoriją „Foros“, buvo sužeista mažiausiai 15 žmonių, o keli žuvo.
Pranešama, kad Foroso mokykloje buvo sužeistas apsaugos darbuotojas. Mokyklos aktų salė buvo visiškai sunaikinta, o biblioteka smarkiai apgadinta.
Per ataką žuvo trys žmonės, dar 16 buvo sužeisti įvairaus sunkumo.
Vaizdo įrašas iš Krasnodaro, kur buvo atakuota elektros pastotė.
Rusija dronais atakavo keletą Ukrainos regionų:
Kyjivo srityje atakos užfiksuotos keturiuose rajonuose, sužeistas vyras.
Sumose du smūgiai teko pramonės objektams, dar vienas – ant mokymo įstaigai. Atakos metu nukentėjo įmonės apsaugininkas.
Zaporižioje dėl KAB smūgių buvo apgadinti civilinės infrastruktūros ir pramonės objektai. Žuvo moteris.