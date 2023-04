Svarbiausi įvykiai:

13:11 | Rusai smogė Kostiantynivkos miestui

Rusijos pajėgos sekmadienio rytą sudavė naujus smūgius Kostiantynivkos miestui, esančiame rytinėje Ukrainos dalyje, rašo „The Guardian“.

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas taip pat socialinėje paskyroje paviešino nuotraukos iš nelaimės vietos.

„Rusai surengė masinį Kostaintynivkos miesto apšaudymą“, – rašė jis.

Teigiama, kad okupantų surengtos atakos metu žuvo mažiausiai trys civiliai, dar 6 buvo sužeisti.

Paskelbtose nuotraukose matyti, kad rusų okupantų smūgiai buvo suduoti ir gyvenamiesiems pastatams, kurie po sprogimų liko suniokoti. Be to, po surengtų sprogimų yra matomi ir atsivėręs krateris žemėje.

The russians carried out a massive shelling of the city of Kostyantynivka with MLRS, both using cluster munitions.



Apartment buildings were damaged. 3 people dead and 6 wounded by now. pic.twitter.com/CMcN53Lufq