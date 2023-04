Lenkijos premjeras: Ukraina iš Lenkijos užsisakė 100 šarvuočių

„Pristatau vakar (Ukrainos) ministro pirmininko Denyso Šmyhalio pateiktą užsakymą 100 „Rosomak“, kurie bus pagaminti čia“, – lankydamasis „Rosomak“ gamykloje Lenkijos pietuose esančiame Silezijos Semianovicų mieste sakė Mateuszas Morawieckis.

Jis teigė, kad užsakymas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos Lenkijai skirtų pinigų ir JAV lėšų, kurias gavo Ukraina, tačiau nepateikė išsamios informacijos ar bendros sutarties kainos.

Nuo tada, kai 2022-ųjų vasarį Rusija įsiveržė į provakarietišką kaimynę, Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės Ukrainai suteikė daugybę lėšų ir ginkluotės.

„Rosomak“ yra daugiafunkcinis šarvuotasis transporteris, pagamintas pagal Suomijos bendrovės „Patria“ licenciją.

