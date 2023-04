Dar viena skaudi netektis: gindamas Ukrainą žuvo daugkartinis pasaulio čempionas

Sportininkas Ukrainą gynė nuo pat pirmosios Rusijos invazijos dienos ir buvo pašautas. Išsigydęs jis vėl grįžo į frontą.

Deja, V. Merinovas pastarosiomis savaitėmis vėl buvo sužeistas. Dėl patirtų sužalojimų jo gyvybė ligoninėje užgeso kovo 31 d.

V. Merinovas su žmona augino dvejų metų dukrytę.

🕯️ Four-time world kickboxing champion Vitaly Merinov gave his life for Ukraine



Vitaly Merinov went to war on the first day of the full-scale Russian invasion. During one of the fights he received a gunshot wound to the leg and after recovery he returned to the front to defend… pic.twitter.com/YAIDyOlEv0