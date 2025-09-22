Rusijoje iš kariuomenės išmestas „daug pergalių Ukrainai padėjęs pasiekti“ generolas Lapinas

Šis pažeminimas pareigose, tikriausiai susijęs su jo nesėkmėmis kare prieš Ukrainą.
Rusija ir Ukraina praneša apie viena kitos atakas
Rusijos aneksuoto Krymo administracijos vadovas pirmadienį apkaltino Ukrainą mirtinu drono smūgiu, o Kyjivas paskelbė, kad per rusų ataką Ukrainos pietryčiuose žuvo trys žmonės.
Maskvos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas sakė, kad ukrainiečių kariuomenė taikėsi į Foroso kurortą, padarydama žalos vienos sanatorijos kompleksui ir mokyklos pastatui.
„Atnaujintais duomenimis dėl bepiločių atakos trys žmonės žuvo, o dar 16 buvo sužeisti“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė S. Aksionovas.
Numušto drono fragmentai taip pat sukėlė gaisrą netoli Jaltos, sakė jis.
Rusijos gynybos ministerija anksčiau skelbė apie du žuvusiuosius.
Kyjivas paskelbė, kad rusai sekmadienį iki 22 val. (ir Lietuvos laiku) sudavė 46 oro smūgius Ukrainos teritorijai.
Ukraina taip pat pranešė, kad praėjusią naktį per rusų smūgius Zaporižios mieste žuvo trys ir buvo sužeisti dar du žmonės. Nurodoma, kad vieno sužeistojo būklė sunki. Anksčiau skelbta apie du žuvusiuosius.
Rusų pajėgos ant miesto numetė mažiausiai penkias bombas, sakė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Jis nurodė, kad per rusų ataką buvo apgadinta 15 daugiabučių, 10 privačių namų ir keli negyvenamosios paskirties objektai.
Ukrainiečių oro pajėgos platformoje „Telegram“ pranešė, kad, be Zaporižios bombardavimo, rusai praėjusią naktį atakavo Ukrainą 141 dronu. Nurodoma, kad 132 iš jų buvo numušti ar nepasiekė taikinių.
Rusija Krymą nuo Ukrainos atplėšė ir aneksavo 2014 metais. Maskva nori, kad Kyjivas ir Vakarų šalys pripažintų pusiasalį Rusijos dalimi.
Ukrainiečių pajėgos dažnai taikosi į Krymą, taip pat į tiltą, jungiantį šį regioną su Rusija.
Po to, kai praėjusį mėnesį susitiko su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad Ukraina pagal bet kokį galimą taikos susitarimą negalės atgauti Krymo.
Pažanga dėl paliaubų įstrigo po to diplomatijos šuoro, kai D. Trumpas taip pat surengė atskirą susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Zelenskis ruošiasi intensyviai diplomatijai JT Generalinėje Asamblėjoje, susitikimui su Trumpu
Ukrainos laukia įtempta diplomatijos aukštu lygiu savaitė, antradienį Niujorke prasidedant Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Sekmadienio vakarą V. Zelenskis sakė, kad jo darbotvarkėje numatyta daugiau nei dvi dešimtys susitikimų su pasaulio lyderiais.
„Galime daug pasiekti, jei mūsų partneriai mūsų klausysis ir palaikys pasiūlymus, galinčius iš tikrųjų priartinti karo pabaigą“, – sakė jis.
V. Zelenskis pridūrė, kad planuojamas ir susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, bet nepasakė, kada jis gali įvykti.
„Svarbu, kad ši savaitė parodytų pasauliui ryžtą imtis įtikinamų veiksmų, nes be stiprybės nebus taikos“, – sakė V. Zelenskis, paminėjęs naujausią Europos Sąjungos (ES) planuojamą sankcijų Rusijai paketą.
Naujos ES priemonės skirtos sustiprinti spaudimą Rusijos šešėliniam naftos laivynui ir apriboti prekybą Rusijos energijos ištekliais, tai suduotų smūgį Maskvos „karo iždui“, sakė jis.
Europos Komisija penktadienį pasiūlė naujas sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad Briuselis, spaudžiamas Vašingtono, taip pat ketina paankstinti visiško rusiškų suskystintų gamtinių dujų importo į ES draudimo datą iki 2027 m. pradžios – metais anksčiau nei planuota.
Smogta rusų karininkų bazei: skaičiuojami žuvusieji
Vakar vakare okupuotame Kryme nugriaudėjo sprogimai, o jau naktį – Krasnodaro krašte. Anot ukrainiečių šaltinių, okupuotame pusiasalyje taikytasi į karinę vadovybę, o Krasnodare – elektros paskirstymo tinklą.
Kanalo „Krymskij veter“ duomenimis, smūgis Kryme teko sanatorijai „Foros“, kurioje „galėjo būti labai svarbūs svečiai“. Toje vietovėje yra elitiniai poilsio namai, įskaitant FSB vasarnamį, kuriame kažkada poilsiaudavo V. Putinas. Anksčiau buvo paskelbta, kad restoranas „Foros Hall“ bus uždarytas „dėl specialių renginių“.
„Baza“ skelbiama, kad per dronų ataką Kryme, apgadinusią mokyklą ir sanatoriją „Foros“, buvo sužeista mažiausiai 15 žmonių, o keli žuvo.
Pranešama, kad Foroso mokykloje buvo sužeistas apsaugos darbuotojas. Mokyklos aktų salė buvo visiškai sunaikinta, o biblioteka smarkiai apgadinta.
Per ataką žuvo trys žmonės, dar 16 buvo sužeisti įvairaus sunkumo.
Vaizdo įrašas iš Krasnodaro, kur buvo atakuota elektros pastotė.
Rusija dronais atakavo keletą Ukrainos regionų:
Kyjivo srityje atakos užfiksuotos keturiuose rajonuose, sužeistas vyras.
Sumose du smūgiai teko pramonės objektams, dar vienas – ant mokymo įstaigai. Atakos metu nukentėjo įmonės apsaugininkas.
Zaporižioje dėl KAB smūgių buvo apgadinti civilinės infrastruktūros ir pramonės objektai. Žuvo moteris.
Rusijoje iš kariuomenės išmestas „daug pergalių Ukrainai padėjęs pasiekti“ generolas Lapinas
Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, iš armijos atleistas generolas pulkininkas Aleksandras Lapinas. Dabar jis dirbs civilinėje tarnyboje – Tatarstano vadovo Rustamo Minnichanovo padėjėju.
Šis pažeminimas pareigose tikriausiai susijęs su jo nesėkmėmis kare prieš Ukrainą. Iki 2022 m. spalio mėn. A. Lapinas vadovavo grupuotei „Centras“, tačiau po pasitraukimo iš Limano miesto jis sulaukė griežtos kritikos. Ramzanas Kadyrovas net pavadino jį „niekšu“: „Jei galėčiau, aš pažemintų Lapiną iki eilinio, atimčiau apdovanojimus ir su automatu rankose išsiųstų į frontą nuplauti savo gėdą krauju“, – tuomet rašė jis.
Dar 2022-aisiais A. Lapinas išgarsėjo tuo, kad apdovanojo savo sūnų medaliu už drąsą.
Po to A. Lapinas vadovavo Leningrado karinei apygardai ir vadovavo grupuotei „Šiaurė“ Ukrainoje, tačiau šių metų rugpjūtį jis neteko ir šio posto. Jam taip pat inkriminuojamas operacijos Kursko kryptimi žlugimas.
Rusijos generolo Aleksandro Lapino klaidos 2022-2024 m. leido Ukrainai pasiekti skambiausių pergalių karo metu, buvo skelbiama „The Wall Street Journal“. Jis ne tik vadovavo Rusijos pajėgoms 2022-ųjų ukrainiečių sėkmingo kontrpuolimo Charkivo kryptimi metu, bet ir priėmė sprendimų, kurie padėjo Ukrainai surengti sėkmingą puolimą Kursko srityje.
Dabar A. Lapinas perkeltas į civilinę pareigybę. Tatarstane jis turės rūpintis karo veteranais ir jų šeimomis. Remiantis portalo „Tatar-inform“ duomenimis, jis bus atsakingas „už karinės operacijos dalyvių ir jų šeimų priežiūrą, taip pat už įdarbinimą pagal sutartį, socialinę ir medicininę reabilitaciją, grįžusių karių integraciją į taikią gyvenimą“.