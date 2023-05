Sekite svarbiausius karo Ukrainoje įvykius su naujienu portalu tv3.lt:

16:12 | Rusija pripažino, kad Rytų Ukrainoje žuvo du kariuomenės vadai

Rusijos gynybos ministerija retai skelbia apie savo nuostolius mūšio lauke ir teigia, kad per kovas Rytų Ukrainoje žuvo 4-osios motorizuotųjų šaulių brigados vadas Viačeslavas Makarovas ir kariuomenės korpuso vado pavaduotojas kariniam ir politiniam darbui Jevgenijus Brovko.

Tai buvo paskelbta vykstant mūšiams dėl Bachmuto kontrolės rytiniame Donecko regione.

Pulkininkas V. Makarovas žuvo, jo brigadai atremiant Ukrainos karių atakas į pietus nuo Krasnės, sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

„Buvo atremtos dvi priešo atakos, – sakoma pareiškime. – Atremiant trečią ataką, brigados vadas buvo sunkiai sužeistas ir mirė evakuacijos iš mūšio lauko metu.“

J. Brovko žuvo Rusijos kariams atremiant išpuolius kitose vietose, nurodė ministerija ir teigė, kad jis „žuvo didvyriškai nuo daugybės šrapnelio padarytų žaizdų“.

Kalbėdama apie samdinių grupę „Wagner“, Maskva teigė, kad „šturmo būriai“, remiami oro desanto pajėgų, toliau kovoja dėl vakarinės Bachmuto dalies kontrolės.

„Per pastarąją parą priešas masiškai bandė pralaužti mūsų karių gynybą į šiaurę ir į pietus nuo Artemivsko“, – nurodė ministerija, vadindama Bachmutą rusišku pavadinimu.

„Visos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakos buvo atremtos“, – sakoma pranešime.

Rusija griežtai slepia savo nuostolius Ukrainoje.

Pernai gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad provakarietiškoje šalyje žuvo 5 937 Rusijos kariai, nors karo analitikai teigia, kad Maskva stengėsi nuslėpti savo nuostolių Ukrainoje mastą.

14:45 | Zelenskis tiki kontrpuolimo sėkme: „Mes beveik tam pasiruošę“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tiki būsimo Ukrainos pajėgų kontrpuolimo sėkme. Tą jis pasakė sekmadienį vykusioje spaudos konferencijoje su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu, praneša „Ukrinform”.

Pasak Ukrainos vadovo, jis tiki kontrpuolimu ir negalvoja apie „jokius kitus dalykus“.

„Mes tikime sėkme, tiesa yra mūsų pusėje. Parama yra mūsų pusėje. Esame motyvuoti. Ir man atrodo, kad mes beveik tam pasiruošę“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Kartu jis pripažįsta, kad nepakankamai sėkmingų puolimo veiksmų atveju kai kurios šalys, kurios per stipriai nepadėjo Ukrainai, gali sumažinti gynybos paramą.

„Yra rizika, kad jei puolamieji veiksmai [būna]nelabai sėkmingi, ta parama sumažės, bet manau, kad tai nėra bendra nuomonė. Yra valstybių, kurios tikriausiai apie tai galvoja, bet jos, manau, nebuvo labai stiprios per visą šį paramos Ukrainai laikotarpį“, – sakė šalies vadovė.

14:36 | Maskva: naujausių išpuolių Ukrainoje metu taikytasi į ginklų sandėlius ir Kyjivo pajėgas

Maskva sekmadienį pranešė, kad jos pajėgos smogė Vakarų ginkluotės sandėliams ir Ukrainos pajėgoms Ternopilio ir rytiniame Petropavlivkos mieste.

Gynybos ministerija pranešime, kurį paskelbė Rusijos naujienų agentūros, teigiama, kad Maskva sudavė smūgį smūgį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dislokacijos vietoms didelio tikslumo tolimojo nuotolio oro ir jūrų ginklais.

Pranešime priduriama, kad buvo smogta amunicijos, ginklų ir karinės įrangos, gautos iš Vakarų šalių, laikymo vietoms

13:47 | Miroliubivkoje žuvo penki žmonės

„Kyiv Independent“ praneša, kad sekmadienį Chersono srities kaime Miroliubivkoje sprogus Rusijos armijos paliktam nesprogusiam įtaisui, žuvo penki žmonės.

Žuvusiųjų yra nuo 27 iki 68 metų, sakė prezidento Volodymyro Zelenskio štabo viršininkas Andrijus Jermakas.

