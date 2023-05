Ukrainiečiams pasirodant ant „Eurovizijos“ scenos, rusai apšaudė jų gimtąjį miestą: yra sužeistų

„Tvorchi“ pradėjus pasirodymą Liverpulyje, rusai į Ternopilį paleido raketas. Mieste buvo paskelbtas oro pavojus, griaudėjo sprogimai.

Nakties iš šeštadienio į sekmadienį duomenimis, atakos metu buvo sužeisti mažiausiai du civiliai, jie pristatyti į ligonines.

Naktį didelėje dalyje Ukrainos buvo paskelbtas oro pavojus.

„Kaip tik tuo metu, kai Europa švenčia muziką, vienybę ir šviesą „Eurovizijos“ dainų konkurse, Rusija paleidžia sparnuotąsias raketas į tamsai besipriešinančią Ukrainą“, – „Twitter“ naktį skelbia Ukrainos Gynybos ministerija.

At exactly the same time that Europe is celebrating music, unity & light at the Eurovision Song Contest, russia is launching cruise missiles at Ukraine, which is standing up to darkness.

