Ukrainai – ilgai lauktos žinios iš ES
Europos Sąjunga (ES) antradienį atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova – tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į Bendriją.
Per Rusijos balistinių raketų ataką Kyjive du žmonės žuvo, 21 sužeistas
Rusijos pajėgos naktį balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą, per antpuolį du žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas, tarp jų – aštuonerių metų vaikas, pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko.
Šešiolika sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę, keturių iš jų būklė sunki.
Rusijos raketa pataikė į devynių aukštų gyvenamąjį namą Kyjivo Desnianskio rajone, sukeldama gaisrus butuose nuo pirmojo iki aštuntojo aukšto. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo darbams, iš viršutinių aukštų buvo evakuojami gyventojai.
Tame pačiame rajone taip pat užsidegė sandėlio pastatas, o Darnycios rajone dėl nukritusių raketos nuolaužų stadione užsiliepsnojo žolė.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė apie Kyjivo link paleistas balistines raketas, todėl sostinėje ir keliuose šalies regionuose buvo paskelbtas oro pavojus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo spalio 12 d. vakaro Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido penkias balistines raketas „Iskander-M“ / S-400, devynis klajojančius dronus su kovine amunicija „Banderol“ / „Dan-T“ ir 108 „Shahed“ tipo atakos dronus. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 88 dronus.
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Rusiją drebina nauji smūgiai: dingo elektra, liepsnoja svarbūs objektai
Spalio 14 d. Rusijos pramoniniame Balakovo mieste kilo gaisras, pasirodžius pranešimams apie Ukrainos dronų atakas, skelbia situaciją stebintys „Telegram“ kanalai.
Kaip praneša „Telegram“ kanalas „Exilenova+“, paviešintuose vaizdo įrašuose matyti sprogimas ir po jo kilęs gaisras netoli didelės metalurgijos gamyklos Balakove, Saratovo srityje.
Kanalo duomenimis, dėl atakos regione užfiksuoti didelio masto elektros tiekimo sutrikimai.
Balakovas, įsikūręs rytiniame Volgos upės krante, yra miestas, kuriame veikia didelė plieno gamykla. Remiantis Balakovo metalurgijos gamyklos interneto svetaine, jos metiniai gamybos pajėgumai viršija 1 mln. tonų.
Kol kas neaišku, ar per ataką gamykla buvo apgadinta. Saratovo srities gubernatorius „Telegram“ paskelbtame pranešime teigė, kad per dronų ataką buvo apgadinti keli pastatai ir žuvo vienas žmogus.
Tuo metu kitame Rusijos mieste – Rostove prie Dono – naftos produktų krovos terminale kilęs gaisras po spalio 10 d. surengtos dronų atakos, kaip pranešama, liepsnoja jau ketvirtą dieną.
Pranešama, kad savaitgalį dronas smogė naftos terminalui, esančiam miesto pramoniniame Železnodorožno rajone. Terminale kraunami eksportui skirti naftos produktai, įskaitant produkciją iš Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklos.
Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliušaras „Telegram“ paskelbtame pranešime tvirtino, kad tą naktį buvo numušta daugiau kaip 100 dronų.
„Exilenova+“ paviešintuose vaizdo įrašuose matyti kylančios liepsnos ir tiršti dūmų debesys. Kanalo duomenimis, tris dienas degęs gaisras jau buvo aprimęs ir likę tik smilkstantys židiniai, tačiau vėliau liepsnos vėl įsiplieskė.
Nepriklausomo Rusijos leidinio „Astra“ atliktos atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analizės duomenimis, spalio 13 d. mažiausiai aštuonios iš 12 Novošachtinsko terminalo talpyklų buvo nebeeksploatuojamos.
Skaičiuojama, kad šis objektas per metus gali priimti ir pakrauti nuo 2,5 iki 3,5 mln. tonų naftos produktų. Leidinio teigimu, terminalas naudojamas ne tik eksportui, bet ir Rusijos ginkluotosioms pajėgoms aprūpinti.
„The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų. Kol kas taip pat nėra informacijos apie tikslų per abi atakas padarytos žalos mastą.
Nors Ukrainos pareigūnai kol kas nekomentavo pranešimų apie smūgį terminalui, pastaraisiais mėnesiais Ukrainos pajėgos ne kartą atakavo Rusijos energetikos infrastruktūros objektus.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie paliaubas energetikos sektoriuje ir pareikalavo, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą.
Jis tvirtino, kad šios atakos prisidėjo prie naftos kainų augimo, nors smarkiai išaugusios kainos plačiai siejamos su JAV karu Irane.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esantis pasirengęs sutikti su paliaubomis energetikos sektoriuje, jei Rusijos pajėgos nutrauks atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.