Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:27 | Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus

10.16 val. visoje Ukrainoje, išskyrus okupuotą Krymą, paskelbtas oro pavojus.

09:57 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 66 650 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai tvirtina sunaikinę 269 lėktuvus, 243 sraigtasparnius, 2567 tankus, 5255 šarvuočius, 1646 artilerijos pabūklus, 372 raketų sistemas, 16 laivų, 4005 mašinas, 1311 bepiločius orlaivius, 189 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas, 147 specialiosios įrangos vienetus bei 329 sparnuotąsias raketas.

09:23 | Britų žvalgyba: rusams bus sunku atsitraukti iš Chersono

Naujausioje savo apžvalgoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerija atkreipė dėmesį į neseniai paskirto Rusijos pajėgų Ukrainoje vado generolo Sergejaus Surovikino žodžius, kad Chersono srityje „susidarė sudėtinga padėtis“.

„Surovikino, kaip bendro operatyvinio vado, pranešimas, kuriame pabrėžiamos neigiamos žinios apie „specialiąją karinę operaciją“, yra labai neįprastas“, – rašo britų žvalgai.

Taigi, britų teigimu, tai greičiausiai rodo, kad Rusijos valdžia rimtai svarsto galimybę išvesti savo pajėgas iš teritorijos į vakarus nuo Dniepro upės. Tačiau tai nebus taip paprasta.

„Pagrindinis bet kokios Rusijos pasitraukimo operacijos iššūkis būtų tvarkingas karių ir jų įrangos ištraukimas per kilometro pločio upę.

Smarkiai apgadinus visus nuolatinius tiltus, Rusija greičiausiai bus priklausoma nuo laikino tilto, kurį pastarosiomis dienomis baigė netoli Chersono, ir karinių pontoninių keltų, kurie ir toliau dirba keliose vietose“, – ataskaitoje rašė britų žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rHzlFrXAJU