Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 2 500 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 2 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 592 tūkst. 770 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 500 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 452 (+1) priešo tankus, 25 629 (+7) šarvuotas kovos mašinas, 51 801 (+46) artilerijos sistemą, 2 251 (+2) daugkartinį raketų paleidimo įrenginį, 1 731 (+1) oro gynybos sistemą, 452 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 3 036 (+9) antžemines robotizuotas sistemas, 592 541 (+ 936) taktinę bepiločių orlaivių sistemą, 5 140 (+0) sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 169 110 (+371) automobilių ir degalų cisternų, 4 863 (+2) specialiosios įrangos vienetus.
Per Rusijos ataką Vinycios srityje du žmonės žuvo, sužeisti trys vaikai
Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos Vinycios srities Koziatyno bendruomenę, per ataką žuvo du žmonės.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Vinycios srities karinės administracijos vadovė Natalija Zabolotna, skelbia „Ukrinform“.
„Vyras žuvo įvykio vietoje. Moteris buvo gydoma intensyviosios terapijos skyriuje, tačiau, deja, mirė“, – sakoma pranešime.
Pasak „Unian“, per ataką Vinycioje žuvo 13-metė mergaitė, o 24 metų vyras buvo lengvai sužeistas ir paguldytas į ligoninę.
Ligoninėje taip pat gydomi trys vaikai – du penkiamečiai ir 16 metų berniukas. Visi jie patyrė vidutinio sunkumo sužalojimų ir jiems teikiama būtinoji medicininė pagalba.
Smūgis buvo suduotas teritorijai tarp bendrabučio ir švietimo įstaigos.
Įvykio vietoje dirba visos atitinkamos pagalbos tarnybos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Rusijos okupuotame Ukrainos Oleškų mieste baigėsi šešias dienas trukusios paliaubos
Rusijos okupuotame pietų Ukrainos Oleškų mieste baigėsi šešias dienas trukusios paliaubos.
„Spalio 27–lapkričio 1 d. galiojusios paliaubos baigėsi“, – sekmadienio vakarą pareiškė Ukrainos žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas.
Pasak jo, paliaubos buvo „svarbus žingsnis mūsų bendrose humanitarinėse pastangose“. D. Lubinecas teigė dabar kartu su Rusijos žmogaus teisių įgaliotine Jana Lantratova dirbantis prie tolesnių humanitarinių iniciatyvų.
Baltųjų rūmų duomenimis, paliauboms Chersono srityje esančiame Oleškų mieste tarpininkavo JAV pirmoji ponia Melania Trump. Jos įsigaliojo antradienį ir baigėsi sekmadienį 22.59 val. vietos laiku. Tai buvo ilgiausios paliaubos nuo karo pradžios 2022 m. vasarį.
Ukrainos duomenimis, Rusija atsisakė pratęsti paliaubas. Aukšto rango Ukrainos vyriausybės pareigūnas sekmadienio vakarą, likus kelioms valandoms iki paliaubų pabaigos, agentūrai AFP sakė, kad Ukrainos užsienio reikalų ministerija pasiūlė Maskvai jas pratęsti.
„Rusai nenori“, – sakė jis.
Paliaubomis siekta sudaryti sąlygas aprūpinti gyventojus, pristatyti pagalbą ir evakuoti civilius, nes mieste labai trūksta maisto, vandens ir vaistų.
Šeštadienį iš Oleškų evakuoti žmonės per Rusiją ir Baltarusiją atvyko į Ukrainos šiaurę, kur vėl susitiko su savo artimaisiais.
Oleškai yra prie Dnipro upės Chersono srityje, Rusijos okupuotoje pietų Ukrainos dalyje. Rusija jį užėmė dar 2022 m.
Prieš evakuaciją mieste, kuriame anksčiau gyveno apie 24 tūkst. žmonių, buvo likę maždaug 2 tūkst. gyventojų.