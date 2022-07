Karas Ukrainoje. Putino agonija: skelbia, kad Kremlius naują puolimą pradėtų po 2 metų

Svarbiausios sekmadienio naujienos:

23:55 | Rusų kariai atsisako vykti į Ukrainą

„The Kyiv Independent“ skelbė, kad Rusijos naujienų ledinyje „Mediazona“ rašoma, jog Rusijos kariai iš Buriatijos, atsisakydami vykti kariauti į Ukrainą, užsitraukia vadų nemalonę, nuolatinius grasinimus.

Teigiama, kad iš pradžių nepaklusę rusų kariai perkeliami į garažą, kur yra laikomi 3–4 dienas, o vėliau nuvežami į areštinę, esančią netoli Rusijos okupuoto Luhansko regiono.

Vienas iš šaltinių teigė, kad net 77 rusų kariai iš Buriatijos nepakluso savo vadų įsakymui vykti kariauti.

23:28 | Civilių deportacijos

Pasak Krymo reintegracijos asociacijos, Rusijos okupacinė valdžia planuoja deportuoti Ukrainos pietinėje dalyje gyvenančius gyventojus, rašo „The Guardian“.

Asociacijos atstovai pridūrė, kad „bet koks veiksmas, kurį okupantai laikys pažeidimu, lems prievartinį išsiuntimą iš Chersono srities teritorijos“.

22:59 | Okupantai sužeidė 6 civilius

Po Rusijos kariuomenės surengtų atakų Donecko srityje, Bahmuto rajone sužeisti 6 žmonės, 3 iš jų buvo vaikai, kurie dėl skeveldrų patyrė rimtus sužeidimus, skelbia „The Kyiv Independent“.

22:23 | V. Zelenskis atleido valstybės saugumo tarnybos vadovą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido valstybės saugumo tarnybos vadovą Ivaną Bakanovą ir generalinę prokurorę Iryną Venediktovą, sekmadienį skelbia „The Guardian“, remdamasi prezidentūros pranešimu.

Teigiama, kad V. Zelenskio atleistas vidaus saugumo vadovas I. Bakanovas buvo vaikystės draugas, tačiau jis galimai atleistas pagal Ukrainos ginkluotųjų pajėgų drausmės statuto 47 straipsnį, kuriame teigiama: „Tarnybinių pareigų neatlikimas (netinkamas vykdymas), dėl kurio žuvo žmonės ar atsirado kitų rimtų padarinių arba kilo tokių pasekmių grėsmė. “

Vietoje I. Venediktovas pareigas užims generalinio prokuroro pavaduotojas Oleksijus Symonenko.

„The Kyiv Independent“ žurnalistai rašė, kad V. Zelenskis išreiškė nuogąstavimą, nes bylos galimai nėra tiriamos objektyviai, įžvelgta kolaboravimo aspektų, mat 60 darbuotojų, prezidento teigimu, galėjo padėti Rusijai.

⚡️⚡️ Volodymyr Zelenskyy dismissed Prosecutor General Irina Venediktova and head of the Security Service of #Ukraine Ivan Bakanov pic.twitter.com/c1SpA7HMPE — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

21:52 | „iPhone“ išgelbėjo ukrainiečių kario gyvybę

NEXTA paviešino vaizdo įraša, kuriame matyti, kad Ukrainos karį nuo mirtinos rusų okupantų kulkos išgelbėjo „iPhone“ telefonas. Būtent šis įrenginys padėjo sumažinti patirtą smūgį.

Iphone saved the life of a #Ukrainian soldier



The bullet hit the smartphone, which extinguished its speed and prevented the soldier from getting injured. pic.twitter.com/zRh3Kj5pSX — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

21:22 | V. Zelenskis kalbėjo su Kanados premjeru

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pakalbėjo su Kanados premjerus Justinu Trudeau ir dar kartą pabrėžė sankcijų, nukreiptų prieš Rusiją, svarbą po to, kai Otava nusprendė Vokietijai grąžinti Kanadoje remontuotą „Nord Stream“ turbiną.

20:48 | Ukrainos kariai išvijo rusų okupantus

Ukrainos kariuomenė atremia Rusijos puolimą prie Slovjansko ir Bakhmuto, esančių netoli Donecko regiono, pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo astovai.

Pasak Ukrainos atstovų, okupantai bandė vykdyti šturmą minėtose teritorijose, tačiau galiausiai patyrė didelių nuostolių ir buvo priversti atsitraukti.

20:20 | Kyjivo regione okupantai pražudė daugiau kaip 1 tūkst. civilių

Kyjivo regione rusų okupantai nuo invazijos pradžios pražudė 1,346 tūkst. civilių. Tiesa, aukų skaičius nėra galutinis, skelbia „Ukrinform“.

Tai patvirtino Kyjivo regiono Ukrianos nacionalinės policijos vyriausiojo direktorato vadovas Andrijus Nebytovas.

Be to, pastebima, kad didžiąją dali civlių rusų kariai pražudė naudodami šaunamuosius ginklus.

A. Nebytovo teigimu, kiekvieną dieną atrandama civilių lavonų tose teritorijose, kur būna dislokuoti rusų kariai.

Šiuo metu dar apie 300 žmonių Kyjivo regione yra dingę be žinios.

20:08 | Prezidentas PLB Seimą kviečia neužmiršti ukrainiečių

Į Vilnių susirinkusius Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) XVII Seimo narius prezidentas Gitanas Nausėda ragina remti ukrainiečius.

Sveikindamas susirinkusius bendruomenės narius šalies vadovas sakė, kad lietuvių parama padės Ukrainai atlaikyti Rusijos pradėtą karą.

„Tam, kad Ukraina ir jos žmonės atlaikytų priešiškos karo mašinos spaudimą, jiems bus reikalinga visokeriopa mūsų pagalba. Todėl džiaugiuosi, kad Pasaulio lietuvių bendruomenė daug dėmesio skiria ukrainiečių reikmėms, taip pat patriotizmo ir pilietinio ugdymo temoms“, – vaizdo sveikinime sakė G. Nausėda.

PLB Seimas, svarstantis daugelį reikšmingų klausimų, tokių kaip dviguba pilietybė, lietuvių bendruomenių stiprinimas ir bendradarbiavimo tarp jų skatinimas, lituanistinis švietimas ir tautinės tapatybės puoselėjimas, yra aukščiausias bendruomenės valdymo organas.

XVII PLB Seimas Vilniuje posėdžiaus liepos 17–21 dienomis.

19:48 | Ryga: Rusija bus pasirengusi naujai agresijai tik po dvejų metų

Karas prieš Ukrainą taip susilpnino Rusijos kariuomenę, kad Kremlius naujam puolimui bus pasirengęs tik po dvejų metų, sekmadienį pareiškė Latvijos gynybos ministras Artis Pabrikas.

Pasak ministro, cituoto dienraščio NRA, įnirtingas ukrainiečių pasipriešinimas vasarį prasidėjusiai Maskvos invazijai suteikė Latvijai laiko pasirengti potencialiai Rusijos agresijai.

„Vargu ar kas nors tikėjo, kad įsiveržimas ir vėlesnis karas, prilygstantis ankstesniems pasauliniams karams, yra įmanomi. Mūsų kaimyninė šalis įrodė, kad ir mes turime būti pasirengę ginti savo teritoriją nuo brutalios ir gausios persvaros“, – pabrėžė A. Pabrikas.

Tokius pareiškimus jis padarė Latvijai planuojant sustiprinti savo kariuomenę – be kita ko, grąžinant visuotinę karo tarnybą, kurios šalis atsisakė 2006 metais.

Šio mėnesio pradžioje A. Pabrikas pareiškė, kad privalomąją tarnybą ketinama palaipsniui įvesti per penkerius metus.

Ryga siekia taip padidinti gynybos potencialą, kad ginkluotosios pajėgos karo sąlygomis turėtų 50 tūkst. profesionalių karių.

19:01 | Putino marionetė Medvedevas pila propagandą: įžvelgė naują grėsmę Rusijai

Rusijos saugumo tarybos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas sekmadienį pareiškė, kad jo šaliai „sisteminę grėsmę“ kelia Ukrainos ir NATO atsisakymas pripažinti Krymo pusiasalio aneksijos teisėtumą.

Rusija „turi teisę į prevencinę savigyną, to reikia nepamiršti“, – per susitikimą su veteranais sakė D. Medvedevas; jo žodžius citavo naujienų agentūra „Interfax“.

„Jei kuri nors kita valstybė – nesvarbu, ar tai būtų Ukraina, ar NATO šalys – mano, kad Krymas nepriklauso Rusijai, mums tai yra sisteminė grėsmė“, – pabrėžė buvęs rusų premjeras ir prezidentas.

Pasak jo, kiekviena valstybė turi teisę imtis „prevencinių veiksmų karinei grėsmei pašalinti“.

Liepos pradžioje D. Medvedevas teigė, kad prasidėjus Maskvos invazijai į Ukrainą su Maskva „pradėta iš tikrųjų skaitytis“.

18:40 | Rusijos ataka Kremenčuke

Kremenčuko patrulių policijos vadovas Aleksandras Borzenko paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kas įvyko birželio 27 d. šio miesto prekybos centre, kai į šį pastatą pataikė rusų okupantų raketa.

Per įvykdytą ataką mieste tąkart žuvo 19 žmonių, dar 66 buvo sužeisti.

The head of the #Kremenchuk patrol police Alexander Borzenko posted a video of what happened in the shopping center in Kremenchuk on June 27, after a #Russian missile hit it.



As a result of the attack on the city, 19 people were killed and 66 others were injured. pic.twitter.com/7HpaJEQ7pq — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

18:26 | Bulgarija ir Š. Makedonija pasirašė susitarimą, atveriantį kelią deryboms dėl narystės ES

Europos Sąjungos narė Bulgarija ir Šiaurės Makedonija sekmadienį Sofijoje pasirašė susitarimą, atveriantį kelią deryboms dėl šios nedidelės Balkanų valstybės ir jos kaimynės Albanijos narystės ES.

Šiaurės Makedonijos ministras pirmininkas Dimitaras Kovačevskis šeštadienį paskelbė, kad Skopjė pasiekė kompromisą su Bulgarija dėl ilgai besitęsiančio ginčo ir gali pradėti derybas dėl narystės.

Bulgarija iki šiol blokavo bet kokias galimybes pasiekti pažangos per tokias derybas, abiems šalims nesutariant dėl kalbinių ir istorinių klausimų.

Šis ginčas taip pat trukdė Albanijos siekiui įstoti į 27 šalių bloką.

Tačiau praėjusį mėnesį Bulgarijos parlamentas sutiko nutraukti savo veto mainais į Briuselio garantijas, kad Šiaurės Makedonija įvykdys tam tikrus reikalavimus nesutarimus keliančiais klausimais.

Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras Bujaras Osmani sekmadienį per sutarties pasirašymo ceremoniją sveikino „istorinę galimybę“ jo šaliai pradėti derybas dėl narystės ES.

Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavsky, kurio šalis šiuo metu rotacijos tvarka pirmininkauja ES, per „Twitter“ parašė: „Padarysime viską, kad Briuselyje kuo greičiau prasidėtų tarpvyriausybinės konferencijos dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija“.

„Susitarime numatytos plataus užmojo priemonės neišspręstiems dvišaliams klausimams sureguliuoti“, – sakė Bulgarijos užsienio reikalų ministrė Teodora Genčovska, perspėjusi, kad galutinis sprendimas gali būti pasiektas po keleto „mėnesių ar metų“.

Vakarų Balkanų strateginė svarba Europos Sąjungai padidėjo, vasario pabaigoje prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą.

17:55 | Ukraina – viena labiausiai užminuotų šalių

Ukraina vos per penkis mėnesius tapo viena labiausiai užminuotų teritorijų pasaulyje, teigia Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko.

Pasak jo, užminuotos teritorijos dabar sužlugdo žmonių gyvenimus.

Remiantis pareigūnų teigimu, tam, kad Ukrainos teritorijose būtų pašalintos minos, prireiks maždaug 10 metų ar daugiau.

🇺🇦 is now one of the most mine-contaminated countries globally. 🇷🇺 landmines keep taking lives of civilians in 🇺🇦. According to 🇺🇦 officials, it may take 10+ years to clear 🇺🇦 of mines. It is an optimistic forecast, as it is hard to assess the impact on the occupied territories. pic.twitter.com/OOBZTm36bC REKLAMA REKLAMA July 17, 2022

17:28 | Zaporožėje – sprogimų virtinė

Ukrainoje, Zaporožės regione, tarp 14 ir 15 val., šalies tarnybos duomenimis, buvo girdima virtinė sprogimų, rašo „The Kyiv Independent“.

Pareigūnai tvirtino, kad atakas ir priemiesčius apšaudė rusų okupantai.

Kol kas duomenų apie nukentėjusius asmenis nėra.

16:56 | Vokietija ruošiasi žiemai

Vokietijos federalinės tinklų agentūros vadovas Klausas Mulleris teigė, kad Vokietijos dujų rezervai yra 65 proc. užpildyti, tačiau teigiama, kad to nepakanka, jog žiemą būtų galima ištverti be rusiškų dujų tiekimo, rašo NEXTA.

#Germany's gas storage facilities are almost 65% full, but that's not enough to get through the winter without #Russian gas, said Klaus Müller, head of Germany's Federal Network Agency. pic.twitter.com/j2KTCMJxEq — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

16:39 | JK kariuomenės vadas: gandai apie Putino nužudymą yra saviapgaulė

Jungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų vadas sekmadienį paskelbtame interviu „saviapgaule“ pavadino speliones, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sunkiai serga ar galėtų būti nužudytas.

JK Konservatorių partijai renkant premjero Boriso Johnsono įpėdinį, admirolas Tony Radakinas taip pat pareiškė, kad būsimasis šalies vadovas turėtų žinoti, jog Rusija kelia ne vieną dešimtmetį tvyrosiančią „didžiausią grėsmę“ Didžiajai Britanijai.

„Manau, kad kai kurie komentarai, kad jo savijauta yra prasta ar kad kažkas tikrai ketina jį nužudyti arba nušalinti, yra saviapgaulė“, – apie V. Putiną kalbėjo gynybos štabo viršininkas interviu visuomeniniam transliuotojui BBC.

„Būdami kariniai profesionalai, matome gana stabilų režimą Rusijoje. Prezidentas Putinas sugebėjo užgniaužti bet kokią opoziciją, matome nuo V. Putino priklausančią hierarchiją, todėl niekas viršuje neturi motyvacijos mesti iššūkį prezidentui Putinui“, – pridūrė T. Radakinas, pavadinęs tokią situaciją „niūria“.

Rusijos sausumos pajėgos dabar gali kelti mažesnę grėsmę, atsižvelgiant į jų nesėkmes, patirtas per karą Ukrainoje, pareiškė britų kariuomenės vadas.

Jo duomenimis, per invaziją jau žuvo ar buvo sužeisti 50 tūkst. rusų karių, buvo sunaikinta beveik 1,7 tūkst. rusiškų tankų ir apie 4 tūkst. šarvuočių.

„Tačiau Rusija išlieka branduolinė galybė. Ji turi kibernetinių pajėgumų, ji turi kosminių pajėgumų ir vykdo tam tikras povandenines programas, kad galėtų kelti grėsmę povandeniniams kabeliams, leidžiantiems informacijai sklisti po visą pasaulį“, – sakė T. Radakinas.

Anot jo, karas Ukrainoje bus svarbiausia tema per rugsėjo 6 dieną pareigas pradėsiančio eiti B. Johnsono įpėdinio pasitarimus su kariuomene.

„Turėsime priminti ministrui pirmininkui apie jo nepaprastą atsakomybę, kadangi JK yra branduolinė galybė. Tai yra dalis naujojo britų ministro pirmininko iniciacijos dalis“, – pabrėžė admirolas.

Per interviu T. Radakinas taip pat buvo paklaustas apie BBC tyrimą, kurio metu nustatyta, kad JK elitinės Specialiosios oro tarnybos (SAS) komandosai prieš dešimtmetį įtartinomis aplinkybėmis nukovė mažiausiai 54 afganistaniečius. Britanijos kariuomenės vadovybė susirūpinimą dėl tų incidentų nutildė.

Pasak T. Radakino, karo policija jau nustatė, kad „to neįvyko“, bet vėl atliktų tyrimą, jei atsirastų naujų konkrečių įrodymų.

15:34 | Sunaikintas dar vienas okupantų ginklų sandėlys

Ukrianos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas socialiniame tinkle pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip Amerikoje pagaminta raketų sistema „Himars“ sunaikina dar vieną okupantų ginklų sandėlį.

A video published by President's Office Head Andriy Yermak shows the U.S.-made HIMARS rocket launcher destroying a target in Ukraine’s south.



“Another Russian arms depot destroyed,” Yermak wrote.



Video: Andriy Yermak / Telegram pic.twitter.com/EsnH16E6Vg — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 17, 2022

14:53 | Rusijos ambasada Šveicarijoje ketina paduoti vietinį laikraštį į teismą dėl karikatūrų

Rusijos Federacijos ambasada Šveicarijoje paskelbė ketinanti paduoti į teismą Šveicarijos laikraštį „Neue Zurcher Zeitung“ dėl leidinio paskelbtos karikatūros apie agresorės šalies prezidentą Vladimirą Putiną.

Rusijos ambasada nurodė, kad prie straipsnio pridėta „suprantama Rusijos lyderio karikatūra su nuorodomis į klounadą, LGBT bendruomenę ir karo nusikaltėlius“.

Maža to, Rusija piktinasi ne tik dėl to, kad V. Putinas vaizduojamas su klouno nosimi, tačiau juos taip pat papiktino ir tai, kad Ukrainos preizdentas Vladimiras Zelenskis straipsnyje „vaizduojamas kaip galingas geležinis žmogus“.

14:30 | Popiežius ragina atnaujinti derybas

Popiežius Pranciškus paragino greitu metu atnaujinti derybų procesą tarp Ukrainos ir Rusijos. Tokį pareiškimą pontifikas pasakė po tradicinio sekmadienio pamokslo Šv. Petro aikštėje.

„Prašau ir linkiu, kad visi tarptautiniai žaidėjai negailėtų jėgų ir atnaujintų derybų procesą nepadidindami karo beprasmiškumo. Kaip galima nesuprasti, kad karai veda tik į mirtį, atstumia tautas vienas nuo kitų ir žudo tiesą bei dialogą“, – kalbėjo pontifikas.

14:25 | Patvirtino informaciją apie sprogimus Charkive

Policijos pareigūnai fiksuoja raketų atakų Charkivo rajone, kur sviediniai pataikė į privatų sektorių ir penkių aukštų pastatą, pasekmes.

„Ukrinform“ teigimu, apie tai feisbuke informuoja Nacionalinės policijos spaudos tarnyba.

„Liepos 17-osios naktį okupantai apšaudė Charkivo rajoną, policija dokumentuoja raketų atakų pasekmes. Raketos užklupo privatų sektorių ir penkių aukštų pastatą. Dėl raketų smūgio pastato teritorijoje kilo gaisras“, – rašoma pranešime.

14:06 | Dniepre numalšintas gaisras

Po beveik 38 valandų ugniagesiams pagaliau pavyko užgesinti gaisrą, kilusį įmonėje Dniepro mieste, penktadienį į ją pataikius Rusijos raketai, šiandien savo „Facebook“ paskyroje pranešė Dniepropetrovsko srities gubernatorius Valentynas Rezničenka, rašo „The Guardian“.

Per raketos smūgį žuvo mažiausiai trys ir sužeista 16 žmonių. Pareigūnai vis dar ieško per išpuolį dingusio žmogaus.

14:00 | Perimtas Rusijos kario pokalbis telefonu: seseriai prisipažino žudęs civilius

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos Vyriausioji žvalgyba perėmė Rusijos kario telefoninį pokalbį.

Pokalbio metu rusų karys prisipažino seseriai, kad Ukrainoje nužudė bent du civilius, praneša „Ukrinform“.

Okupantas kalbėjo, kad viena iš nužudytųjų buvo moteris. Jis teigė, kad pats nužudė moterį, nes ji kaime buvo snaiperė. Taip pat jis prisipažino nužudęs vyrą. Rusas pasakojo, kad vyras atsiklaupęs prašė jo nežudyti, tačiau okupantas vis tiek šovė.

Karys taip pat sesei pasakojo, kad Rusija patiria didelius nuostolius. Pasak kario, jo batalionas buvo visiškai sunaikintas ir iš 300 žmonių liko tik 15, taip pat sakė, kad buvo sudeginti 50 tankų.

Pokalbio įrašas:

13:39 | „Politico“: suirutė tarp Ukrainos vidaus žvalgybos ir saugumo agentūros privedė prie išdavystės

„Politico“ praneša, kad tam tikra politinė suirutė tarp Ukrainos vidaus žvalgybos ir Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) privedė prie išdavystės aktų.

Šaltiniai „Politico“ teigia, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis siekia pakeisti dabartinį SBU vadovą Ivaną Bakanovą – ilgametį Zelenskio draugą, kuris vadovavo prezidento rinkimų kampanijai, – dėl daugelio sprendimų, priimtų pirmosiomis Rusijos invazijos dienomis, kurie galėjo turėti įtakos ir kainavo šaliai strateginį Chersono miestą.

Nepaisydamas V. Zelenskio įsakymų, Chersono SBU direktorato vadovas generolas Sergijus Kryvoručko įsakė savo pareigūnams evakuotis iš miesto prieš įsiveržiant Rusijos kariuomenei. Tuo tarpu pulkininkas Igoris Sadokhinas, jo padėjėjas ir vietos Antiterorizmo centro vadovas, tariamai pranešė Rusijos pajėgoms, einančios į šiaurę nuo Krymo, apie Ukrainos kasyklų vietas. Kai jis bėgo SBU agentų vilkstinėje, vykstančioje į vakarus, Sadokhinas tariamai padėjo koordinuoti priešo lėktuvo skrydžio trajektoriją, praneša „Politico“.

Chersonas, pirmasis ir kol kas vienintelis didelis Ukrainos miestas, kurį nuo vasario 24 d. užėmė Rusijos pajėgos, kovo 3 d. buvo okupuotas Rusijos kariuomenės. Ukrainos pareigūnai tvirtina, kad Rusijos kariai galėjo taip lengvai paimti Chersoną iš dalies dėl to, kad SBU agentams nepavyko susprogdinti Antonovskio tilto, kertančio Dniepro upę, todėl kariai galėjo patekti į miestą.

Dar vienas nerimą keliantis dalykas yra tai, kad SBU agentūros vidaus saugumo departamentui vadovavęs brigados generolas Andrijus Naumovas pabėgo į užsienį likus kelioms valandoms iki Rusijos invazijos.

Valdžia apkaltino visus tris buvusius SBU pareigūnus valstybės išdavyste, o V. Zelenskis kovo 31 d. pašalino A. Naumovą ir Kryvoručką iš pareigų ir pasmerkė juos „išdavikais“.

13:24 | JK gynybos vadas: 50 000 Rusijos karių žuvo arba buvo sužeisti

Rusija prarado daugiau nei 30 proc. sausumos kovos efektyvumo, „BBC One“ laidoje „Sekmadienio rytas“ sakė Jungtinės Karalystės gynybos štabo viršininkas admirolas seras Tony Radakinas.

Dėl šios priežasties Ukrainos armija „absoliučiai“ tiki, kad karą laimės, rašo „The Guardian“.

„Jie turi aiškų planą atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą, nes mato Rusiją, kuri žlunga, Rusiją, kuri, mūsų vertinimu, prarado daugiau nei 30 proc. sausumos kovinių pajėgumų“, – sakė jis.

Anot admirolo, „tai reiškia, kad žuvo ar buvo sužeista 50 000 rusų karių, sunaikinta beveik 1 700 rusų tankų, beveik 4 000 šarvuotų kovos mašinų.“

13:04 | Pranešama apie sprogimus Charkivo srityje

Pranešta apie sprogimus Čuhujive, Charkivo srityje, rašo UNIAN. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip danguje pasirodė dūmai po sprogimo. Kol kas oficialiai nepranešama apie įvykį, laukiama informacijos.

12:56 | Rusija bombarduoja Gyvačių salą

Rusijos kariuomenė toliau skraido aplink Gyvačių salą ir ją bombarduoja.

Apie tai pranešė Operatyvinės vadovybės „Pietūs“ pranešėja Natalija Gumeniuk. Pasak jos, taip Rusija dar vis bando įrodyti, kad turi jėgų kariauti.

12:30 | Ukrainoje į paskutinę kelionę išlydima 4-metė Liza, žuvusi nuo Rusijos raketų

Šiandien Vinicoje šeima ir artimieji susirinko pagerbti per Rusijos raketų ataką praėjusią savaitę žuvusios 4 metų mergaitės Lizos.

Per raketos ataką, per kurią žuvo Liza, žuvo 23 žmonės, įskaitant 7 metų berniuką ir 8 metų berniuką. Lizos motina Iryna Dmitrieva buvo tarp daugiau nei 100 sužeistųjų. Ji gydoma ligoninėje.

11:50 | Ukraina galingai smogė Rusijos pajėgų bazei: užfiksavo vaizdo įraše

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino rusų bazes Lazurnėje ir Alčevske.

Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos departamentas, praneša „Ukrinform“.

„Dega ir sprogsta dar vienas sandėlis. Šį kartą daug sprogimų sklinda iš Lazurnės", – rašoma pranešime.

Galingą sprogimą Ukrainos ginkluotosios pajėgos užfiksavo vaizdo įraše:

Iš anksto buvo žinoma, kad apylinkėse okupantai įrengė štabą, kareivines bei sandėlį, o po stipraus sprogimo greičiausiai prasidėjo amunicijos detonacija.

Taip pat pranešta apie Alčevske sunaikintą rusų bazę.

„Laikinai okupuotame Alčevske vyksta „vakarėlis“ prie sandėlių. Ten raketos surengė pokylį okupantams", – rašoma pranešime.

11:22 | Paskelbtos nuotraukos iš Mykolajivo

UNIAN skelbia nuotraukas iš Rusijos apšaudyto Mykolajivo. Kol kas neaišku, ar yra žuvusiųjų ar sužeistų. Žinoma tik tai, kad buvo smogta pramoniniams objektams.

11:14 | Karo analitikai įspėjo dėl Putino kėslų: galėjo įsakyti bet kokia kaina užimti Charkivą

Penktą mėnesį nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą šalies agresorės prezidentas Vladimiras Putinas galėjo įsakyti bet kokia kaina užimti Charkivą ir neokupuotą Charkivo srities dalį, skelbia JAV Karo studijų instituto analitikai.

Analitikai sako, kad kol kas yra tik netiesioginių įrodymų, galinčių reikšti RV. Putino nurodymą užimti Charkivą, skelbia UNIAN.

Visų pirma, analitikai pažymi, kad nuo birželio 26 d. rusai bando užimti Dementievką, į šiaurę nuo Charkivo esantį kaimą, kuris yra ribotos svarbos siekiant apsaugoti Rusijos Federaciją nuo galimų Ukrainos veiksmų.

Be to, Ukrainos karinė žvalgyba paskelbė perimtą pokalbį: jame Rusijos kariškis skundžiasi, kad jo vadui nerūpi nuostoliai, nes jis nori tik patekti į Charkivą.

Analitikai taip pat pažymėjo, kad Rusijos atstovai iš laikinai okupuotų Charkivo srities teritorijų pradėjo bendradarbiauti su LLR organizacijos lyderiais. Analitikai teigia, kad tai rodo Rusijos bandymus sukurti sąlygas ilgalaikei okupacijai.

Karo analitikai mano, kad labai mažai tikėtina, kad rusams pavyks užimti Charkivą ir visą regioną. Jie teigia, kad artimiausiomis dienomis Rusijos armija greičiausiai nenuosekliai stiprins puolimo bandymus į šiaurę nuo Charkivo, tačiau vargu ar pasieks rimtų teritorinių laimėjimų.

Analitikai pridūrė, kad Rusijos Federacija ir toliau šaudo iš artilerijos visoje susidūrimo linijoje.

10:39 | Ukrainos atakas patiriantys okupantai keičia taktiką: ieško vietų bazėms ir amunicijai ten, kur gyvena daug civilių

Ukrainos pajėgoms nuolat smogiant į rusų bazes ir amunicijos sandėlius, okupantai imasi keisti strategiją. Chersono regiono tarybos pirmininko pavaduotojas Jurijus Sobolevskis sako, kad okupacinės pajėgos ima dislokuoti bazes ir amunicijos sandėlius ten, kur gyvena daug civilių.

J. Sobolevskį cituoja „Freedom“.

Chersono regiono tarybos pirmininko pavaduotojas pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmė Chersono srityje, kurioje ukrainiečiams pavyko sunaikinti nemažą dalį personalo dislokavimo vietų, štabų, amunicijos kaupimo ir remonto sandėlių, verčia rusų karius keisti savo dislokavimo vietas.

Rusų okupantai stengiasi įsikurti vietose, kuriose netoliese gyvena daug civilių.

10:20 | Nukritus Ukrainos lėktuvui gyvų nerasta

Graikijoje nukritęs Ukrainos lėktuvas An-12 skrido iš Serbijos į Bangladešą ir gabeno 11,5 tonų gynybos produktų, praneša Serbijos gynybos ministerija. Visi aštuoni įgulos nariai žuvo.

09:58 | Nuo karo pradžios žuvo 38 300 rusų karių

Nuo karo pradžios žuvo 38 300 rusų karių, praneša UNIAN.

09:29 | Indonezija: daug G-20 atstovų per derybas „griežtai pasmerkė“ Rusiją dėl karo Ukrainoje

Per Indonezijoje vykusias Didžiojo dvidešimtuko (G-20) finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų susitikimą daugelio šalių atstovai pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą, taip pat paragino Maskvą nutraukti karą, sekmadienį paskelbtame baigiamajame pareiškime nurodė renginio šeimininkai.

Dvi dienas trukęs susitikimas kurortinėje Balio saloje baigėsi be bendro komunikato, nepavykus išspręsti nesutarimų su Rusija dėl ginkluoto konflikto Europoje.

Vakarų valstybės spaudė Maskvą dėl karinio puolimo, kaltindamos Rusiją sudavus stiprų smūgį pasaulio ekonomikai, o šalies technokratus – bendrininkavimu vykdant įtariamus karo nusikaltimus per invaziją.

„Daugelis narių sutiko, kad pasaulio ekonomikos atsigavimas sulėtėjo ir susiduria su didelėmis kliūtimis dėl griežtai pasmerkto Rusijos karo prieš Ukrainą, taip pat paragino nutraukti karą“, – sakoma Džakartos pareiškime.

09:10 | Sunaikino dar vieną Rusijos pajėgų amunicijos sandėlį

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino Rusijos pajėgų amunicijos sandėlį laikinai okupuotame Alčevske, Luhansko srityje, praneša UNIAN.

08:54 | Po atakos Mykolajive kilo gaisrai dviejuose pramonės įmonėse

Mykolajive po rytinės raketų atakos kilo gaisrai dviejose pramonės įmonėse, praneša UNIAN.

Apie tai papasakojo Mykolajivo regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas.

Kol kas nėra jokių žinių apie aukas.

08:49 | Skelbia apie Rusijos nuostolius Chersono srityje

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino okupantų bazę Chersono srityje, praneša UNIAN.

Paskelbta apie okupantų nuostolius: sunaikinti 36 kariai, 2 tankai, savaeigė haubica, priešlėktuvinių raketų sistema, 2 lauko šaudmenų sandėliai, 2 nešiojamosios oro gynybos sistemos su standartiniais ginklais ir amunicija, nepilotuojamas orlaivis.

08:40 | ES svarstys griežtesnes sankcijas Rusijai, kaltinamai apšaudant Ukrainą iš užgrobtos AE

Europos Sąjunga pirmadienį aptars galimybes sugriežtinti sankcijas Rusijai, Kyjivui pareiškus, kad Maskva naudoja didžiausią Europoje atominę elektrinę kaip bazę ginklams laikyti ir aplinkinėms Ukrainos teritorijoms apšaudyti.

Padėtis per invaziją užgrobtoje Zaporižios AE yra „itin įtempta“, pareiškė Ukrainos atominės energetikos agentūros vadovas Petro Kotinas. Jo teigimu, Rusijos pajėgos jėgainės teritorijoje dislokavo raketų kompleksų ir iš jų apšaudo Dnipro sritį.

Anot vieno aukšto rango ES pareigūno, Briuselis pirmadienį tikriausiai pradės diskusijas šiuo klausimu, bet sprendimo tą pačią dieną nepriims.

Zaporižios sritį daugiausia kontroliuoja Maskva, o regiono neteisėtai primestos administracijos pareigūnai ketvirtadienį pareiškė šiemet planuojantys referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos.

08:32 | Rusijos kariai apšaudė didžiąją dalį Dniepropetrovsko srities

Rusijos kariai apšaudė didžiąją dalį Dniepropetrovsko srities. Apie tai pranešė Dniepropetrovsko apskrities administracijos vadovas Valentinas Rezničenka, praneša „Ukrіnform“.

„Priešas vėl apšaudė Kryvorizkos apygardą. Laimei, niekas nenukentėjo. Kitose regiono vietose šiuo metu ramu. Tegul sekmadienis būna ramus“, – rašė jis.

08:05 | JAV Karo studijų institutas: HIMARS smūgiai į okupantų sandėlius gali sumažinti Rusijos artilerijos aktyvumą

Ukrainai sunaikinus Rusijos amunicijos sandėlius su HIMARS pagalba, veikiausiai sumažėjo Rusijos artilerijos aktyvumas.Tai buvo konstatuota Karo studijų institute.

Tikėtina, kad Ukrainos HIMARS smūgiai Rusijos amunicijos sandėliams, bazėms bei vadavietėms pablogins Rusijos artilerijos padėtį, rašo UNIAN.

Visų pirma, tokie išpuoliai pablogino Rusijos kariuomenės galimybes atlaikyti didelius artilerijos apšaudymus prie fronto linijos.

Kartu institutas pabrėžia, kad tai galėjo tapti ir Rusijos pauzės priežastimi.

„Rusijos artilerijos apšaudymo intensyvumas Slavjansko-Bachmuto kryptimi artimiausiomis dienomis gali parodyti, kiek intensyvumo sumažėjimą lėmė operacijų pauzė ar Ukrainos atakų rezultatas“, – teigia amerikiečių ekspertai.

07:33 | Ekspertai pasakė apie Rusijos daromą klaidą: tokia taktika mažai veiksminga

Rusijoje pradėta verbuoti savanorius dalyvauti kare prieš Ukrainą, jiems siūlomi dideli atlyginimai, praneša JAV Karo studijų institutas. Teigiama, kad toks verbavimas Rusijoje prasidėjo birželį ir suaktyvėjo liepą.

Pasak instituto, verbavimas pradėtas daugelyje Rusijos vietų, iš jų bus sukurti atskiri batalionai, skelbia UNIAN.

Analitikai pastebi, kad Rusija neatsižvelgia į verbuojamų asmenų karinį pasiruošimą, nors prieš išsiunčiant į Ukrainą šie žmonės teturės 30 dienų mokymų.

Ekspertai mano, kad šis savanorių verbavimas užpildys „antrąją pasaulio armiją“ nekokybiškais kariais, kuriems teks mokėti didelius atlyginimus.

Pasak instituto atstovų, Rusijos savanorių batalionus sudarys apie 400 žmonių nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Juos planuojama pasitelkti ne tik mūšio lauke, bet ir logistikai.

Be to, Rusijos Federacijos gynybos ministerija mokės atlyginimus savanoriams. Tikėtina, kad kiekvieno samdinio atlyginimas sieks apie tris tūkstančius dolerių, tikina Karo institutas.

Analitikai teigia, kad jei Rusijos Federacijoje bus įdarbinti 85 batalionai po 400 žmonių (iš viso 34 000 savanorių), tuomet šaliai agresorei vien atlyginimai kainuos apie 102 milijonus dolerių per mėnesį.

„Atsižvelgiant į tai, kad per 30 dienų savanorių mokymų pasiruošusių karių neužaugins, ši kaina yra labai didelė. Prasto pasiruošimo kariai atlyginimu bus artimi patyrusiems, profesionaliems karininkams“, – pabrėžė institutas.

Ekspertai padarė išvadą, kad tokie Maskvos veiksmai rodo, kad Putinas negali įtraukti savo žmonių į savanorišką kovą be tokių reikšmingų materialinių paskatų.

07:30 | Buvęs Rusijos Dūmos deputatas: Putinas prezidento postą paliks tik vienu atveju

Putinas prezidento postą paliks vienu atveju – jei fiziškai negalės atlikti savo pareigų.

Tai pareiškė buvęs Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos deputatas Genadijus Gudkovas kanalui „Freedom“.

07:00 | Ukrainos pajėgos: Rusai puolė keliomis kryptimis, tačiau jiems nepavyko prasiveržti

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas praneša, kad Rusijos pajėgos puolė keliomis kryptimis, tačiau joms nepavyko prasiveržti.

„Priešas toliau apšaudo gyvenvietes palei fronto liniją, rengia oro antskrydžius, atlieka žvalgybą bepiločiais orlaiviais“, – pažymėjo Generalinis štabas.

06:35 | Okupantai planuoja deportuoti okupacinės valdžios nepalaikančius Zaporižės gyventojus

Okupantai ketina deportuoti proukrainietišką poziciją užimančius Zaporižės srities gyventojus.

Tai paskelbė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.

„Pseudovyriausybė išleido pseudo įsakymą, kad laikinai okupuotų Zaporižės srities teritorijų gyventojai turi būti deportuoti dėl Ukrainos simbolių, už neprorusišką poziciją“, – sakė jis.

Meras įsitikinęs, kad taip neatsitiks – Ukrainos ginkluotosios pajėgos į miestą pateks anksčiau.

06:30 | Apšaudytas Mykolajivas

Mykolajive vidury nakties nugriaudėjo virtinė sprogimų, pranešama, kad dėl to kilo gaisrų.

Apie tai pranešė Mykolajivo meras Aleksandras Senkevičius.

03:05 val. Mykolajive ir jo regione pasigirdo oro pavojaus sirenos, vėliau paskelbta apie raketų smūgius.

„Mykolajive nugriaudėjo apie 10 galingų sprogimų“, – rašė jis.

A. Senkevičius pabrėžė, kad oro antskrydis tęsiasi ir paragino nepaisyti saugumo taisyklių.

„Daugiau informacijos jums bus suteikta vėliau“, – pridūrė jis.

06:26 | Graikijoje sudužo Ukrainos krovininis lėktuvas

Graikijoje sudužo Ukrainos krovininis lėktuvas, pranešė UNIAN.

Ukrainos taktinis karinis transporto lėktuvas An-12 sudužo į vakarus nuo Graikijos miesto Kavalos. Liudininkų teigimu, An-12 nukrito ant kukurūzų lauko.

Civilinės aviacijos administracija patvirtina, kad tikriausiai užsidegė vienas iš keturių orlaivio variklių.

06:17 | Ukraina sunakino dar vieną okupantų sandėlį

Odesos regiono karinės administracijos operatyvinio štabo pranešėjas Sergejus Bračukas pranešė, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko sunaikinti dar vieną įsibrovėlių sandėlį ir nedidelę bazę, skelbia UNIAN.

Pasak jo, abu objektai – sandėlis ir bazė – yra Donbase.

06:10 | Iš Sviatohirsko Lavros evakuoti 7 civiliai

Iš Sviatohirsko Lavros Donecke buvo evakuoti 7 civiliai, skelbia „Kyiv Independent“.

Pasak Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos direktorato, tarp evakuotųjų yra šeima su trimis vaikais ir dviem senyvo amžiaus žmonėmis. Jauniausias evakuotasis gimė vos prieš kelias dienas..

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

► Luhansko srities vadovas Serhijus Haidajus sako, kad Rusijai nepavyksta visiškai užimti Luhansko srities, okupantai patiria nuostolių. „Dviejose gyvenvietėse – Belogorovkoje ir Verchnekamenkoje – vyksta įnirtingi mūšiai, Ukrainos gynėjai sėkmingai atremia Rusijos kariuomenės atakas“, – sakė Luhansko OVA vadovas Serhijus Gaidai.

► Pasak Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos direktorato atstovo Vadimo Skibickio, Rusijos veikla rodo, kad „neabejotinai vyksta pasiruošimas kitam puolimo veiksmų etapui“.

► Stanfordo universiteto profesorius, filosofas, politologas Francis Fukuyama sako, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas blefavo sakydamas, kad rusų ginkluotosios pajėgos „iš esmės dar nieko rimtai nepradėjo“. F. Fukuyama pažymi, kad rusai tikriausiai prarado iki trečdalio viso personalo, kurį iš pradžių surinko ir pasiuntė į Ukrainą.

► JT Tarptautinis teisingumo teismas Hagoje rudenį gali pradėti iš esmės nagrinėti bylą, kurioje Rusija kaltinama ukrainiečių genocidu. Apie tai pranešė Ukrainos agentas JT Tarptautiniame Teisingumo Teisme, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius pagal specialų pavedimą Antonas Korynevičius.

► Gelbėtojai Vinicoje baigė griūvėsių tvarkymo darbus. Žuvo 23 žmonės. Iš viso į medikus kreipėsi 202 asmenys, iš jų 68 paguldyti į ligoninę (iš jų 4 vaikai). Likusiesiems medicininė pagalba buvo suteikta ambulatoriškai.

Apgadinti ir sunaikinti 55 namai, 40 automobilių ir 2 tramvajai.

► Rusijos specialiosios tarnybos suaktyvino savo veiklą Rytų Europos šalyse, praneša Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdyba. Teigiama, kad rusai taip siekia nustatyti ginklų Ukrainai tiekimo schemas.

► Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu „nurodė suintensyvinti operacijas visose operatyvinėse srityse“ Ukrainoje, rusų gynybos ministeriją cituoja „Interfax“.

► Ukrainiečių branduolinė agentūra penktadienį pareiškė, kad Rusija naudoja didžiausią Europoje atominę elektrinę kaip bazę ginklams, įskaitant „raketų sistemas“, laikyti ir aplinkinėms Ukrainos teritorijoms apšaudyti.

► Rusijos kariai ankstų šeštadienio rytą apšaudė Odesą. Odesos srities atstovas Serhijus Bratčukas praneša, kad rusai miestui smogė lėktuvais, buvo pataikyta į gamybos ir prekybos bendrovės sandėlį. Pranešama, kad ankstų rytą rusai raketomis smogė Nikopolio gyvenamiesiems rajonams, Čugujevą, Pokrovską, Andejevką.

► Rusijos pajėgos tikriausiai baigia „operatyvinę pauzę“ Ukrainoje, pareiškė JAV karo studijų instituto (ISW) ekspertai, rašo UNIAN. Analitikai nurodo, kad Rusijos pajėgos surengė keletą ribotų atakų į šiaurės vakarus nuo Slovjansko, į pietryčius nuo Seversko, palei greitkelį Bachmutas–Lysičanskas, į pietryčius nuo Bachmuto ir į pietvakarius nuo Donecko. „Šie apšaudymai gali reikšti, kad Rusijos pajėgos bando atnaujinti puolimą Donbase“, – mano ekspertai.